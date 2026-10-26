Perú

Amy Gutiérrez reveló el episodio que la llevó a alejarse de la música criolla: “Me hizo sentir tan mal”

La salsera contó que le gustaba interpretar temas criollos, pero un mal momento terminó por apagarla por algunos años

Una mujer con vestido negro de lentejuelas sostiene un micrófono con una mano y una tela oscura con la otra sobre un fondo gris
La cantante Amy Gutiérrez posa durante una sesión fotográfica tras declarar sobre su alejamiento de la música criolla.
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Amy Gutiérrez reveló que una crítica que recibió durante su infancia la llevó a tomar distancia de la música criolla, un género que marcó sus primeras experiencias sobre los escenarios y que, pese a ese episodio, aún considera parte de su identidad artística.

La salsera contó que empezó a cantar cuando tenía entre siete y ocho años. Por entonces vivía en el Callao, donde participaba en distintos concursos y recitales que reunían a niños y adolescentes interesados en la interpretación de canciones criollas.

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En esos espacios tuvo sus primeros contactos con el repertorio tradicional. Temas como Y se llama Perú, Contigo Perú y La guardia nueva formaban parte de las presentaciones con las que buscaba mostrar su voz ante el público.

Amy Gutiérrez.
Amy Gutiérrez.

La cantante señaló que, en aquel momento, imaginaba un futuro vinculado a ese género. Las actividades artísticas que encontraba en su distrito la acercaron a intérpretes y escenarios en los que la música criolla ocupaba un lugar central.

Su camino, sin embargo, cambió cuando ingresó a una escuela de canto. Allí conoció nuevas herramientas vocales y amplió sus referencias musicales con artistas internacionales como Mariah Carey y Whitney Houston.

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También se aproximó a estilos como el góspel y las baladas en inglés. Esos descubrimientos influyeron en su forma de interpretar y la llevaron a probar recursos distintos en las canciones criollas que ya formaban parte de su repertorio.

Mujer con un vestido plateado de lentejuelas y un solo hombro posa de pie ante un fondo gris
La cantante peruana Amy Gutiérrez posa con un vestido de gala sobre un fondo neutro en un estudio fotográfico.

Gutiérrez explicó que buscaba integrar lo que aprendía en sus clases a sus presentaciones. Pero esa forma de cantar generó el cuestionamiento de una artista vinculada al género, quien consideró que la joven se estaba apartando de sus códigos tradicionales.

La crítica que alejó a Amy Gutiérrez de la música criolla

En una entrevista con el programa En Escena de RPP, Amy Gutiérrez recordó que aquella persona, cuyo nombre no pudo precisar, le llamó la atención por su manera de interpretar las canciones.

“Tú no puedes cantar así la música criolla. Tú no puedes cantar así, le estás faltando el respeto”, relató la artista sobre el comentario que recibió durante esa etapa de su niñez.

La salsera reconoció que su estilo podía haber cambiado a partir de su formación y del contacto con otros géneros. Aun así, sostuvo que no creía que estuviera incurriendo en una falta ni que sus decisiones implicaran un rechazo a la tradición criolla.

“Yo me sentí tan mal. Yo no sé si realmente habrá estado bien; quizás sí estaba cambiando un poco el estilo”, manifestó al recordar el momento que la afectó.

Amy Gutiérrez revela que sí está saliendo con la expareja de su exbailarina.
Amy Gutiérrez revela que sí está saliendo con la expareja de su exbailarina. (Foto: Captura de IG)

El impacto de esa conversación fue tal que comenzó a alejarse de las interpretaciones de música criolla. Según explicó, no abandonó el género por falta de interés, sino por el temor de volver a enfrentarse a comentarios que le provocaran malestar.

“Ese momento fue tan traumático para mí, me hizo sentir tan mal que yo decidí poco a poco alejarme de la música criolla”, afirmó. “No es que le agarré tirria al género, para nada, es un género que amo con todo mi ser, sino que empecé a tener miedo a seguir sintiéndome mal”.

Gutiérrez consideró que otros jóvenes interesados en el género pudieron atravesar situaciones similares. A su juicio, algunos artistas emergentes tal vez optaron por no compartir esas experiencias por respeto, vergüenza o porque decidieron dejar atrás ese episodio.

“Seguramente muchos jóvenes no lo quieren contar por respeto, por vergüenza, quizás porque simplemente ya se olvidaron y no quieren continuar con esa historia”, comentó la intérprete.

La cantante sostuvo que no todos los referentes de la música criolla brindan la misma libertad a las nuevas generaciones. En contraste, mencionó a Lucía de la Cruz, Eva Ayllón y Bartola como artistas que, desde su perspectiva, respaldan a las voces jóvenes.

Gutiérrez destacó que estas figuras valoran el talento vocal de nuevos intérpretes, los invitan a compartir escenario y los animan a acercarse al repertorio criollo. “Creo que antes hubo cierto recelo con la música criolla que hizo que muchos jóvenes ya no la canten”, concluyó.

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