Colapsó cerco de colegio en Villa El Salvador y más de 1.000 alumnos pasaron a clases virtuales por el deterioro de la infraestructura

El director del colegio José Carlos Mariátegui denuncia el abandono y la falta de reconstrucción tras el colapso de un muro que pone en riesgo a los estudiantes. "Llevamos 15 años pidiendo reconstrucción" y ahora los alumnos deberán asistir a clases virtuales. Exitosa

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El colapso de un tramo del cerco perimétrico de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en Villa El Salvador, expuso las condiciones de seguridad de un plantel que atiende a estudiantes de inicial, primaria y secundaria. La caída de una pared de aproximadamente 50 metros de largo obligó a adoptar medidas para proteger a la comunidad educativa.

El incidente ocurrió cerca de las 2:00 p. m. del domingo 25 de octubre, fuera del horario escolar. El desplome dejó ladrillos sobre la vía pública, columnas expuestas y una abertura hacia el interior del colegio. No se reportaron estudiantes afectados por el derrumbe en la información disponible.

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Tras la emergencia, los alumnos pasaron a recibir clases virtuales, según la información difundida sobre la situación del plantel. La medida se produjo en medio de la preocupación de los padres de familia, quienes reclaman una intervención urgente ante el deterioro de la infraestructura.

El director de la institución, Iván Villachola, señaló en declaraciones a Exitosa que las solicitudes para reconstruir el colegio se remontan a unos 15 años. También pidió acelerar el proyecto previsto para el plantel, cuya ejecución permanece pendiente de trámites administrativos.

Director pide acelerar la reconstrucción del colegio

El plantel, que atiende a más de 1.400 estudiantes de inicial, primaria y secundaria, pasó a clases virtuales tras el derrumbe. Los padres cuestionan que la reconstrucción esté prevista para 2028. Copiar titular Composición: Infobae

Iván Villachola explicó que las distintas gestiones del centro educativo solicitaron durante años la renovación de la infraestructura. Según indicó, el colegio forma parte de un grupo de 13 instituciones contempladas en un proyecto de reconstrucción denominado SER.

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“Estamos en la firma del contrato, pero papeleo tras papeleo, ¿cuándo se va a construir?”, cuestionó el director al referirse a la demora en el inicio de las obras. Además, pidió a las autoridades acelerar el procedimiento para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en condiciones seguras.

Villachola sostuvo que el deterioro de los muros no corresponde únicamente al tramo que colapsó el domingo. De acuerdo con su declaración, otras partes del cerco perimétrico también presentan problemas, por lo que solicitó una intervención que abarque toda la estructura.

“Yo creo que los niños no pueden seguir estudiando así”, manifestó a Exitosa al reclamar avances concretos en el proceso de reconstrucción.

Más de 1.400 estudiantes afectados por la situación

La institución educativa brinda servicios en los niveles de inicial, primaria y secundaria. El director precisó que el plantel cuenta con más de 1.400 estudiantes y que el sector donde ocurrió el derrumbe corresponde al área de secundaria.

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Además, advirtió que el estado de los demás muros representa un motivo de preocupación para la comunidad educativa. “Mañana o más tarde no sabemos qué puede pasar”, señaló a Exitosa al solicitar acciones inmediatas para evitar otra emergencia.

La caída del cerco también dejó expuesto el acceso al interior del establecimiento, lo que genera inquietud por la posibilidad de nuevos desprendimientos y el ingreso de personas ajenas al colegio. Asimismo, en el lugar se observó una caja eléctrica cuya protección requiere verificación.

Antigüedad y humedad figuran entre los factores por evaluar

El derrumbe ocurrió el domingo 25 de octubre, fuera del horario escolar, y dejó ladrillos sobre la vía pública. El director advirtió que otros tramos del cerco también presentan problemas y pidió acelerar la reconstrucción. Captura de video

El director indicó que la antigüedad del colegio podría estar relacionada con el deterioro de su infraestructura. Según la información proporcionada sobre el plantel, la construcción tiene aproximadamente 55 años.

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Entre las circunstancias que requieren evaluación también figuran la humedad asociada a las lluvias y garúas, así como los trabajos efectuados en la vereda exterior. Estas condiciones fueron mencionadas como posibles factores relacionados con el desplome, aunque no se presentó una determinación técnica definitiva sobre las causas.

Vecinos de la zona señalaron que otro tramo del cerco, de unos 40 metros, habría colapsado con anterioridad. Según sus testimonios, las reparaciones realizadas en esa oportunidad no solucionaron los problemas de fondo.

La evaluación de los muros restantes resulta relevante para establecer si existen otros sectores con riesgo de desprendimiento y qué medidas de protección necesita el establecimiento.

Padres de familia reclaman una intervención inmediata

Tras el derrumbe, madres y padres de familia expresaron su preocupación por las condiciones en las que funciona el colegio y reclamaron respuestas de las autoridades educativas. Entre sus pedidos figuran la inspección integral del cerco perimétrico, la identificación de las zonas peligrosas y la adopción de medidas de seguridad.

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Los familiares también cuestionan que la reconstrucción del plantel esté prevista para 2028, según la información proporcionada sobre sus reclamos. La fecha genera inquietud debido al deterioro visible de la infraestructura y a la posibilidad de que otros tramos del muro cedan.

Villachola señaló que representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) evaluaron el estado del colegio y que, según lo comunicado a la dirección, otros establecimientos presentaban condiciones más críticas.

El director cuestionó ese criterio de priorización y pidió que se considere el estado de los muros de la institución. También solicitó que el proyecto de reconstrucción avance más rápido, mientras los estudiantes reciben clases virtuales tras el colapso del cerco perimétrico.

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