De la preocupación por un piedrazo a la furia con Lindblad: las radios de Colapinto en su caótico GP de Estados Unidos de F1

La preocupación de Colapinto por impactar una pieza suelta en el arranque del GP de Estados Unidos

Guardar

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Estados Unidos tras sufrir daños en su Alpine por un toque con Arvid Lindblad en el Circuito de las Américas. La carrera del argentino en Austin fue adversa desde el arranque y las comunicaciones por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, reflejaron la complejidad de su presentación.

El argentino, que largó 20° por una penalización, impactó contra una pieza suelta en el inicio. “Le pegué a un piedrazo con el alerón delantero. ¡Mierda! Le pegué a algo otra vez. ¿Qué carajo?”, soltó durante la primera vuelta el joven de 23 años, que pidió inmediatamente que revisen si el monoplaza tenía daños. “Copiado, amigo. Estamos chequeando. Todo se ve bien en los datos hasta el momento. Vamos a tomarnos un tiempo para ver eso”, le respondió Stuart Barlow.

PUBLICIDAD

Su ingeniero de pista intentó llevarle tranquilidad al afirmarle que seguían investigando un posible daño. “Chequeen el piso, a algo le pegué”, sumó el pilarense. Durante las primeras vueltas, el argentino perdió posición con Gabriel Bortoleto, quien fue investigado por superar los límites de pista en la curva 11, algo que le permitió salir mejor traccionado y adelantar a Franco en la recta.

“Bortoleto me pasó completamente por fuera de la pista. Se fue afuera e hizo el sobrepaso”, comentó Colapinto. Finalmente, dirección de carrera optó por no sancionar al brasileño de Audi. Lo llamativo es que George Russell (Mercedes) fue penalizado con cinco segundos por una situación similar. Luego de esto, el corredor albiceleste peleó con Carlos Sainz de Williams, a quien no pudo superar pese a intentar en cuatro oportunidades el sobrepaso.

PUBLICIDAD

El enojo de Colapinto por el movimiento de Lindblad en el contacto

El incidente determinante en la actuación de Colapinto ocurrió en la vuelta 25, cuando Lindblad le recortó distancias con neumáticos nuevos. Colapinto intentó defenderse para evitar que el piloto británico superara a Pierre Gasly, quien había ingresado a boxes. En medio de la maniobra y la salida de su compañero de los pits, el argentino se tocó con el británico y sufrió graves daños en uno de sus laterales. La acción fue investigada por la dirección de carrera, que optó por no sancionar a ninguno de los involucrados.

“Dobló hacia mí y hacia Pierre”, soltó de inmediato el argentino. “Sí, vimos eso. Vemos algo de daño en el auto acá”, informó Stuart Barlow por la radio. Franco preguntó “¿qué hacemos?” y su ingeniero le indicó que se mantuviera en la pista. Sin embargo, poco más de diez giros después, lo llamaron para que abandonara de manera definitiva.

PUBLICIDAD

“Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Lindblad) y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro, con la penalización se iba a hacer más complicado. Triste por la carrera de hoy”, comentó Colapinto a ESPN después de la carrera.

Andrea Kimi Antonelli dominó la competencia de principio a fin y ganó con Mercedes. El italiano quedó cerca de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, pero la cuarta posición de Lewis Hamilton y el octavo puesto de George Russell postergaron la definición para el Gran Premio de México. Charles Leclerc terminó segundo con Ferrari y Max Verstappen completó el podio con Red Bull.

PUBLICIDAD

El Gran Circo continuará su recorrido por América la próxima semana con el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La actividad comenzará el viernes 30 de octubre y la carrera se disputará el domingo 1 de noviembre a las 17:00 (hora argentina).