Joven DJ fue secuestrado en Ate, torturado en San Juan de Lurigancho y liberado tras 12 horas: dos extranjeros fueron detenidos

Agentes de la Policía Nacional del Perú localizaron y detuvieron a dos presuntos secuestrados extranjeros que retenían a joven DJ en Ate. (Crédito: PNP)

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Un estudiante universitario que trabaja como DJ fue secuestrado en el distrito de Ate por dos sujetos armados que descendieron de un vehículo color rojo. El hecho ocurrió en la avenida José Carlos Mariátegui, donde la víctima fue obligada a subir al automóvil bajo amenazas de muerte y trasladada en contra de su voluntad hasta una zona alejada de San Juan de Lurigancho.

El joven permaneció en cautiverio durante cerca de 12 horas en una vivienda ubicada en el jirón Los Cuarzos, en la urbanización Manco Cápac. Según informó Latina Noticias, los captores sometieron a la víctima a torturas durante su encierro y grabaron videos con los que exigieron a la familia el pago de 50.000 soles a cambio de su liberación.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú apuntan con sus armas a un hombre sobre el techo de una vivienda durante un operativo vinculado a un secuestro. (Ministerio del Interior)

Secuestro y torturas en cautiverio

Según informaron las autoridades policiales, la negociación por el rescate no se concretó. Ante esa situación, los delincuentes vaciaron las cuentas bancarias de la víctima, de las que sustrajeron un monto cercano a los 4.000 soles. El joven fue liberado finalmente la mañana del domingo en las inmediaciones de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, y se encuentra ileso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el operativo de rescate a través de un comunicado oficial, en el que precisó que la víctima fue ubicada y puesta a salvo pocas horas después de iniciadas las labores de inteligencia e investigación, lo que permitió frustrar las exigencias económicas de los secuestradores.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen un hostal en San Juan de Lurigancho vinculado con la captura de dos presuntos implicados en el secuestro de un estudiante. (Ministerio del Interior)

Detenidos serían parte de un organización criminal

Según el comunicado policial, los sospechosos detenidos integrarían la banda criminal denominada Los Remanentes del Hampa. La PNP identificó a los capturados como M. A. M. T., de 39 años, y E. M. G., de 24 años, ambos señalados como presuntos responsables del secuestro.

Las investigaciones policiales establecieron que la víctima fue interceptada por los sujetos armados y conducida al inmueble donde permaneció privada de su libertad, en coincidencia con el relato difundido previamente por Latina Noticias. Durante ese periodo, los delincuentes enviaron videos a los familiares como prueba de vida, además de formular las exigencias económicas.

Dos hombres capturados por la Policía Nacional del Perú permanecen bajo custodia como presuntos responsables del secuestro de un universitario en Lima. (Ministerio del Interior)

Captura de sospechosos e incautaciones

Los dos detenidos fueron ubicados en un hostal de San Juan de Lurigancho, cerca del lugar donde se hospedaban. En el operativo, los agentes incautaron un vehículo, un arma de fuego tipo revólver, 26 municiones y tres teléfonos celulares, entre ellos el que pertenecía a la víctima.

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La PNP señaló que continuará el fortalecimiento de las acciones de inteligencia e investigación para combatir el secuestro, la extorsión y otras modalidades delictivas que afectan la seguridad ciudadana. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras el Ministerio Público prosigue con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

La Policía Nacional del Perú incautó un automóvil rojo, un revólver y municiones durante la captura de dos presuntos implicados en el secuestro de un joven en Lima. (Ministerio del Interior)