Sobrevivientes del Sodalicio piden al papa León XIV una reunión durante su visita al Perú por “justicia y reparación”

En una carta abierta, agradecieron la supresión de la organización, ordenada por el papa Francisco en enero de 2025, pero cuestionaron la falta de resultados concretos en materia de verdad, justicia y reparación

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Treinta y tres víctimas y sobrevivientes del extinto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) solicitaron este lunes al papa León XIV que los reciba durante su próxima visita al Perú, como una “señal de cercanía y compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral”.

En una carta abierta difundida por el primer denunciante del caso, Jose Enrique Escardó, los firmantes agradecieron al pontífice su intervención para suprimir la organización religiosa, pero advirtieron de que esa decisión aún no se ha traducido en resultados concretos para las víctimas.

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“Tenemos otras preocupaciones que deseamos expresarle personalmente. Desde el inicio de su pontificado, diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes hemos solicitado reuniones, sin haber recibido respuesta suya ni de las autoridades vaticanas. Nuestro propósito no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar”, señala la misiva.

Escardó dijo a Infobae que la carta fue enviada por correo electrónico a distintas autoridades del Vaticano, incluido el secretario personal del papa, Edgard Rimaycuna. Además, remitió una copia física al nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco, con el pedido de que la haga llegar al pontífice.

José Enrique Escardó afirmó que el pedido fue remitido a autoridades del Vaticano y al nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco, para que sea incorporado en la agenda papal

Añadió que su objetivo es que las autoridades eclesiásticas aún los incluyan en la agenda de León XIV durante la gira que realizará del 11 al 16 de noviembre. “El silencio no es una respuesta”, afirmó al señalar que la supresión del Sodalicio ha tenido efectos principalmente nominales, pues algunas de sus estructuras mantienen a los mismos responsables, locales y fuentes de financiación.

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Escardó, quien se comunicó con León XIV tras su elección en el cónclave, advirtió que las víctimas aún desconocen cuándo conocerán el resultado del proceso de reparación, pese a que la comisión de escucha fijó plazos breves para presentar sus testimonios y documentos.

“Nuestros testimonios, entregados con esfuerzo y esperanza, no se han traducido en resultados concretos de verdad, prevención y rendición de cuentas. El proceso de reparación ha caído en un silencio que genera incertidumbre y la errónea percepción de que se reduce a una indemnización económica”, indicó la carta.

Los firmantes también expresan preocupación por la “persistente persecución judicial” contra periodistas que investigaron y denunciaron el caso, como la querella admitida el lunes 19 de octubre contra Paola Ugaz, coautora de ‘Mitad monjes, mitad soldados’, presentada por la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB), según un documento al que accedió este medio.

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“Si le llega nuestro pedido al papa, que es lo que suponemos, él debería pedirles a los organizadores (del viaje a Perú) que nos incluyan. Si los organizadores aun así no nos incluyen, entonces ahí estamos hablando de un escándalo, porque simplemente están obviando algo que el papa les está pidiendo”, declaró.

Los firmantes advirtieron que el proceso de reparación permanece sin resultados ni plazos definidos y señalaron que algunas estructuras vinculadas al Sodalicio conservarían responsables, locales y fuentes de financiación

Finalmente, expresó preocupación por la participación de personas vinculadas con el entorno del Sodalicio en la organización de la visita papal, como Raúl Diez Canseco, asesor ad honorem de la Cancillería, y la periodista Fátima Saldonid, quien integrará la comitiva de TV Perú que acompañará a León XIV.

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Resaltó que Saldonid es esposa de Luciano Revoredo, director de un medio al que atribuye “campañas de desprestigio” contra los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto, así como contra el propio Robert Prevost antes de su elección como papa.

Y añadió que la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), fundada por Diez Canseco y donde la periodista se desempeña como decana, otorgó en 2017 un doctorado honoris causa al cardenal Juan Luis Cipriani, sancioando por el Vaticano por una denuncia de abuso sexual.

“Los papas no son semidioses que lo saben todo, hay que informarles. Si no, no se hubieran demorado 25 años en suprimir el Sodalicio. Hay que darles toda la información (...) y recurrir a las fuentes correctas. Además, tienen alrededor a personas que les bloquean la información o les dicen cosas contrarias. Por eso, las víctimas y los sobrevivientes insistimos por todas las vías, en público y en privado, a través de correos al Vaticano y a las autoridades de la Iglesia”, apuntó.

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Francisco ordenó la disolución del Sodalicio el 20 de enero de 2025, tras una investigación sobre las denuncias de abusos, encubrimiento y corrupción económica, y su fundador Luis Fernando Figari fue igualmente expulsado de la organización que formó en 1971 en Perú y forzado a vivir confinado en Italia.