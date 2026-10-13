Miguel Rondelli y Pablo Guede no serán sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional de Fútbol, tras críticas arbitrales

Miguel Rondelli y Pablo Guede podrán ubicarse en sus respectivas zonas técnicas en la siguiente fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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El arbitraje en el Torneo Clausura 2026 ha sido el tema principal de la última jornada. No por su transparencia, sino por su controversia en el manejo de las cámaras del VAR. De ahí que el entrenador Miguel Rondelli apuntara contra los colegiados y el sistema tras el empate a dos entre Universitario y Melgar, precedido por una acción polémica.

Otro profesional ofuscado por el desempeño de los árbitros en el Sistema de Videoarbitraje fue Pablo Guede, quien vio absorto cómo se anuló un gol legítimo de Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs Cusco FC. Al término del choque, que acabó siendo favorable para los visitantes por puro carácter, se dirigió con firmeza a los silbantes y la organización de la Liga 1.

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Miguel Rondelli aclara que la actualidad de FBC Melgar no debe etiquetarse como irregular. - Crédito: El Pueblo

Aquellas alocuciones dieron pie, inicialmente, a una información relacionada a un presunto llamamiento de ambos por parte de la LFPP para que expongan sus argumentos sobre sus incendiarias declaraciones y luego pasar por una sanción con fines correctivos. Sin embargo, esa medida no pasó ni por asomo de las cabezas que impulsan el fútbol peruano.

A través de un comunicado divulgado en su canal oficial de WhatsApp, la Liga de Fútbol Profesional aclaró, inicialmente, que la especulación no tenía sustento al tiempo que se ratificó la intención de la organización de no avanzar en el tema.

El entrenador blanquiazul expresó su molestia por lo ocurrido después de la conferencia de prensa de Rondelli y sostuvo que los reclamos del técnico de Melgar no recibieron la atención que merecían. (Video: L1MAX)

“Ante diversas consultas, y para evitar que se difunda información errónea, cumplimos con aclarar que la Comisión Disciplinaria - LFPP no le ha abierto proceso disciplinario a Miguel Rondelli, DT de FBC Melgar, ni Pablo Guede, DT de Alianza Lima. Asimismo, la Liga de Fútbol Profesional Peruana no ha presentado ni presentará reclamo contra ninguno de los dos entrenadores”, se suscribió.

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En tal sentido, ambos preparadores argentinos podrán aparecer en sus respectivas zonas técnicas para los examinatorios venideros del Torneo Clausura 2026.

Pablo Guede ha insuflado de carácter y fútbol a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Planificaciones

FBC Melgar intenta dejar atrás el amargo episodio vivido en el Monumental. El enfoque central, ahora, se encuentra en su siguiente examen de altura, jugando en Arequipa, contra el Deportivo Garcilaso. Duelo más que directo por la segunda plaza del acumulado.

Aunque el ‘pedacito de cielo’ lleva una ligera ventaja por seguir en la cúspide del Torneo Clausura 2026 y ubicarse detrás de Alianza Lima en la tabla general, su reciente caída a manos de Sport Huancayo, en Cusco, ha demostrado que presenta fragilidades, las que los ‘rojinegros’ buscarán atacar el fin de semana.

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El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.

Está de más decir que el que resulte perdedor del lance no solo se descolgará de los primeros casilleros del Clausura, también quedará relegado en la lucha por el título nacional, a falta de seis jornadas para la conclusión del periodo regular.

En el caso de Alianza Lima, ha surgido una especie de resurrección en un tramo capital. Cuando parecía que languidecía, por una mala racha de resultados, reaccionó con firmeza, llevándose por delante a Cusco FC, en calidad de visitante.

Kevin Quevedo superando a Ricardo Lagos en una carrera. - Crédito: ITEA

El golpe asestado ha hecho que los ‘íntimos’ se metan de lleno por la lucha del Torneo Clausura. El margen de diferencia con los líderes es de solo tres unidades y su fixture es más que favorable.

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En su siguiente presentación sostendrán un duelo, que no debería suponer problemas, contra Atlético Grau; luego tendrá dos salidas intercaladas a la altura y entremedias chocará ante Sporting Cristal.