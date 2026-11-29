El exfutbolista ninguneó al 'Pirata' y elogió a la 'Culebra' por su aporte goleador en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Enfocados)

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Waldir Sáenz fue el último invitado de Enfocados, el programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y habló de diversos temas vinculados con Alianza Lima. Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando le pidieron elegir entre Eryc Castillo, Hernán Barcos y él mismo.

La comparación no quedó en una respuesta breve. El máximo goleador histórico del conjunto ‘blanquiazul’ eligió a la ‘Culebra’, destacó su aporte reciente y dejó frases que minimizaron la figura del ‘Pirata’.

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La consulta comenzó cuando la ‘Foquita’ propuso una terna con Sáenz y Castillo. El exfutbolista interrumpió para preguntar quién era el tercer nombre de la lista. Cuando el conductor agregó al atacante argentino, la respuesta fue inmediata: “El otro no existe”.

La afirmación instaló un clima distendido en el set, aunque también volvió a exponer la distancia que existe entre Sáenz y Barcos. Farfán bromeó con que ese tipo de declaraciones: “No me des esos clics... Ya Barcos no va a querer venir”.

Waldir Sáenz ninguneó a Hernán Barcos tras comparación con Eryc Castillo en Alianza Lima.

‘Wally’ no cambió su postura cuando le preguntaron por segunda vez. “Eryc Castillo está haciendo bien las cosas en Alianza. Es el goleador de Alianza. Quiero que le vaya bien a él y a Alianza”, dijo.

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La respuesta del referente ‘íntimo’ se centró en el presente de Eryc Castillo y en el deseo de que continúe aportando a Alianza Lima. En eso, Jefferson Farfán volvió a preguntarle por Hernán Barcos. El exdelantero respondió con una consulta a Farfán: quiso saber quién era su ídolo. El conductor mencionó primero a Luis ‘Cuto’ Guadalupe, pero luego nombró a Waldir Sáenz. La misma pregunta fue dirigida a Roberto Guizasola, quien también eligió al antiguo goleador ‘aliancista’.

Sáenz aprovechó las respuestas de los conductores para rematar el intercambio con otra frase que generó risas: “El resto no existe, ‘papi’. Así de simple”.

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Mauro Cantoro aseguró que el delantero de Alianza Lima será tomado en cuenta por Marcelo Gallardo. (Desmarcados)

La controversia generada entre Waldir Sáenz y Hernán Barcos

Waldir Sáenz y Hernán Barcos arrastran una controversia pública desde hace varios años, con críticas, comentarios en redes sociales y respuestas que mantuvieron la tensión entre dos figuras identificadas con Alianza Lima.

El conflicto tomó fuerza en 2021, cuando Sáenz formuló cuestionamientos sobre la relación de Barcos con integrantes jóvenes del plantel y con otros futbolistas. En aquel momento, el exdelantero dejó entrever que el ‘Pirata’ debía mostrar un mayor respaldo hacia sus compañeros.

La discusión se profundizó en 2022, tras un encuentro entre el elenco ‘victoriano’ y San Martín. Sáenz cuestionó el desempeño de su equipo y sostuvo que el penal que decidió el partido no debió cobrarse. Sus dichos provocaron cuestionamientos de hinchas en las redes sociales. Un usuario difundió una publicación contra el ídolo ‘blanquiazul’ y Barcos respondió con un mensaje breve que fue interpretado como una adhesión a las críticas contra Sáenz.

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Polémica respuesta de Hernán Barcos sobre Waldir Sáenz en Twitter.

La reacción de Hernán Barcos generó una respuesta directa. Waldir Sáenz afirmó entonces que le preocupaba el funcionamiento de Alianza Lima y sostuvo que el club debía estar por encima de cualquier jugador. “Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos. A mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza”, manifestó el exfutbolista a Willax Deportes.

El goleador histórico también cuestionó la actividad del argentino en las redes sociales, pidiéndole que priorizara su producción ofensiva y que concentrara sus esfuerzos en ayudar al equipo.

El argentino, por su parte, se convirtió en una referencia ofensiva durante su etapa en el club y recibió el respaldo de buena parte de la hinchada. Esa condición acentuó la repercusión de cada declaración de Sáenz sobre su desempeño o su conducta.

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