Un reporte televisivo de Latina Noticias informa sobre el récord de precipitaciones registrado por el Senamhi en el norte de Perú. Las imágenes muestran calles anegadas, viviendas afectadas y motocicletas sumergidas en el agua acumulada en Piura. Los pobladores se desplazan a pie en medio de las inundaciones mientras una conductora expone desde el estudio las consecuencias del fenómeno climático en la región.

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Las imágenes difundidas desde Piura muestran calles, negocios y viviendas cubiertos por el agua tras las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. En sectores comerciales y zonas residenciales, los vecinos enfrentan varios días de inundaciones, mientras intentan retirar el agua de sus locales y casas con sus propios recursos.

Uno de los registros expone la situación en la avenida Wiesse, identificada como una de las principales vías de la ciudad. La calzada permanece inundada y vehículos de distinto tipo avanzan entre el agua acumulada. Las personas que cruzan de un lado a otro de la vía utilizan botas para evitar el contacto directo con el agua.

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En esa zona se ubican comercios, negocios de venta de vehículos y un hotel emblemático de la ciudad. Los responsables de algunos establecimientos intentan sacar el agua de sus predios, aunque el ingreso continúa con el tránsito vehicular. En las imágenes también se observan dificultades para circular por esta área comercial.

Un transeúnte camina con el agua hasta la cintura por una calle anegada en Piura mientras varios vehículos permanecen parcialmente sumergidos. (Walac Noticias)

Según el reporte de Canal N, vecinos y transeúntes señalaron que la inundación persiste desde hace varios días. Durante el recorrido no se observó personal de apoyo en los comercios afectados ni acciones de drenaje en el centro de la ciudad, de acuerdo con el testimonio recogido en el lugar.

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Bajo el agua

El panorama en la avenida Wiesse deja ver extensos tramos con agua estancada. Los vehículos atraviesan la vía inundada, mientras los peatones buscan avanzar por los bordes de la calle o ingresan al agua con botas.

Los negocios instalados en el sector afrontan el ingreso constante de agua. Trabajadores de algunos locales retiran el agua acumulada, pero el paso de los vehículos provoca que vuelva a entrar a los establecimientos. La situación afecta a comercios ubicados en una de las zonas de mayor movimiento de la ciudad.

Las familias y comerciantes consultados por el medio manifestaron preocupación por la permanencia del agua y por la falta de una respuesta para retirarla. El registro audiovisual muestra calles anegadas, accesos complicados y locales que continúan expuestos a nuevas filtraciones.

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El alcalde Juan Francisco Cevallos indicó que Castilla, Veintiséis de Octubre y la capital provincial concentran los mayores impactos tras las precipitaciones| Foto: Gobierno del Perú

Las precipitaciones disminuyeron durante las primeras horas del domingo, según el reporte de Canal N. Aun así, la acumulación de agua continuaba en diversas zonas de Piura, donde los residentes mantienen el temor de que nuevas lluvias agraven la emergencia.

El agua superó el metro y medio

La urbanización Ignacio Merino figura entre los sectores con mayores afectaciones. Allí, las familias continúan sacando el agua de sus viviendas por cuenta propia. En algunos inmuebles, el nivel superó el metro y medio de altura, con daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

Los residentes colocaron barreras de ladrillos y trasladaron algunos objetos a zonas más elevadas de sus casas. Esas medidas no evitaron las pérdidas en varios casos. Algunas personas se refugiaron en los segundos pisos, mientras otras dejaron sus viviendas por las condiciones de insalubridad y por las dificultades para movilizarse.

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Las imágenes de la zona muestran interiores con agua acumulada, objetos afectados y familias que intentan recuperar sus espacios. Los vecinos denunciaron que llevan varios días en esas condiciones y reclamaron una respuesta de las autoridades locales y regionales.

En Piura, vecinos del sector El Indio, en el distrito de Castilla, reportan calles anegadas debido a las intensas lluvias. Los pobladores manifiestan la falta de asistencia de las autoridades y señalan que adquirieron una motobomba menor con recursos propios para intentar retirar el agua estancada y desagües colapsados. Ante la insuficiencia del equipo, solicitan al gobierno central y regional el envío de maquinaria de mayor capacidad para drenar la zona afectada.

La emergencia también afecta a personas que necesitan atención médica permanente. Una mujer de 62 años con diabetes permanece en una vivienda inundada. Sus familiares enfrentan problemas para conservar la insulina debido a la falta de energía eléctrica en la zona.

Para mantener refrigerado el medicamento, la familia tuvo que buscar hielo. Las altas temperaturas complican esa tarea. Sus parientes buscan trasladarla a un lugar seguro ante las condiciones en las que permanece la vivienda.

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En otro punto del recorrido, un vecino que permanecía en el segundo piso de su casa solicitó medicamentos. El hombre indicó que estaba herido y no podía salir debido al agua acumulada en los alrededores.

Inundación en El Indio obliga a vecinos a costear el combustible de una motobomba donada| Foto: Periodismo en Sechura y el Perú

El agua estancada

Además de los daños materiales, los residentes alertaron sobre la presencia de insectos en las áreas inundadas. La preocupación se centra en la posible proliferación de zancudos transmisores del dengue, ante la permanencia de agua estancada en calles y viviendas.

Dentro de algunas casas, los vecinos perciben olores fuertes por el agua acumulada durante varios días. Esa situación se suma a la pérdida de pertenencias, la falta de movilidad y las dificultades para permanecer en los inmuebles anegados.

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Los residentes solicitaron al Gobierno Regional de Piura el envío de equipos de bombeo para acelerar el drenaje de calles y viviendas. El pedido se mantiene mientras varias familias continúan entre el agua y buscan proteger lo que queda de sus bienes.

Un pronóstico difundido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura entre el 29 y el 30 de noviembre. Para la costa norte, la entidad previó lluvias de moderada a fuerte intensidad, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Integrantes del Ejército realizan tareas de bombeo de agua y rescate en botes tras las inundaciones causadas por las lluvias en Piura.

Más imágenes

Un camión con sistema de bombeo retira el agua acumulada en una calle anegada de Piura tras las precipitaciones registradas en la zona.

Keiko Fujimori se encuentra desde la noche del viernes 27 de noviembre en Piura, en donde supervisa los trabajos de rescate y mantenimiento ante las lluvias e inundaciones. (Foto: Andina)

Un grupo de brigadistas del Ejército del Perú traslada una tubería de drenaje para evacuar el agua acumulada en una calle inundada por las lluvias en Piura. (MINDEF)

Varios trabajadores operan una motobomba para evacuar el agua acumulada en los senderos y jardines del campus de la Universidad Nacional de Piura. (Universidad Nacional de Piura)

El agua acumulada por las precipitaciones anega las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional de Piura. (Universidad Nacional de Piura)

Un hombre empuja su motocicleta por una calle inundada en Piura tras las precipitaciones registradas en la región. (Walac Noticias)

Un hombre empuja su motocicleta por una calle inundada tras las intensas lluvias registradas en la región de Piura. (Walac Noticias)

Personal de emergencia y un camión cisterna evacuan el agua acumulada en una calle inundada de Piura durante una tormenta nocturna. (X/@MINDEF)

Un joven traslada a una mujer sobre su espalda para cruzar una calle anegada por las lluvias registradas en Piura. (Walac Noticias)

Lluvias de extrema intensidad se registran en Piura.

Un automóvil blanco queda varado en una vía anegada de Piura tras las lluvias continuas que afectaron el tránsito en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Varios vehículos y mototaxis circulan por una vía inundada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las precipitaciones registradas en la región. (EFE / Malú Ramahí)

El cauce del río Piura atraviesa el casco urbano de la ciudad tras el inicio de precipitaciones registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)