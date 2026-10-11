Miguel Rondelli explotó tras empate de Melgar vs Universitario: “Jugar 14 contra 11 es difícil, el árbitro se dejó superar por el marco”

El técnico argentino explotó contra el arbitraje por el empate del 'dominó' ante los 'cremas' en el estadio Monumental de Ate. (Video: L1 MAX)

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Melgar se quedó con un sabor amargo después del empate como visitante ante Universitario de Deportes por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La delegación arequipeña expresó su incomodidad por la labor del árbitro Bruno Pérez en una jugada que derivó en la igualdad ‘crema’.

El técnico del ‘dominó’, Miguel Rondelli, concentró sus cuestionamientos en la acción previa al segundo gol local, en donde Edison Flores cometió una falta sobre Matías Lazo antes de asistir a Alex Valera, aunque Pérez permitió que el juego continuara.

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Rondelli consideró que el juez principal no aplicó el mismo criterio que había utilizado en otras jugadas divididas y cuestionó que el VAR no llamara al juez principal para revisar la secuencia.

“Con mis jugadores no me enojé. Qué me voy a enojar con el partido que hicieron. Mi molestia se debe hasta que cuando el partido tuvo 11 contra 11, me parece que fuimos totalmente superiores, dominamos el partido, nos impusimos en una cancha difícil, le sacamos la pelota a un rival difícil, le hicimos dos goles, lo sometimos”, precisó.

La imagen de la disputa de Edison Flores y Matías Lazo en el Universitario vs Melgar. - créditos: Twitter

La crítica de Miguel Rondelli apuntó a los cobros posteriores. “Cuando el partido se puso 14 contra 11, ya es más difícil jugar”, afirmó, al describir que las decisiones arbitrales comenzaron a condicionar la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.

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El entrenador de Melgar señaló que no necesitaba que el árbitro cobrara un penal inexistente ni que expulsara a un rival para beneficiar a su equipo. “Yo tengo años en esto, acá no me tiene que cobrar un penal o me tienen que expulsar un jugador para favorecer a un equipo. Si me empiezas a cobrar todas las chiquitas para el otro lado...”, indicó.

“Es evidente que en el segundo gol hay un ‘foul’ claro a Matías Lazo”, sostuvo. Rondelli remarcó que Bruno Pérez había cobrado varias jugadas similares, aunque dejó seguir en una acción que terminó con la asistencia para Alex Valera.

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Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Miguel Rondelli cuestionó al VAR y el criterio del árbitro Bruno Pérez

Miguel Rondelli dijo que el VAR debió intervenir y explicó que su analista registró el partido con una tablet desde una ubicación más lejana que las cámaras de televisión y que, a su juicio, esa filmación permitía advertir que Lazo fue obstaculizado.

“Si esa jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas cobraba penal”, planteó. Además, cuestionó el tratamiento de los goles de Melgar frente a las jugadas de los rivales. “Fíjense todos los goles que hace Melgar, todos son revisados de arriba a abajo”, afirmó al protestar por lo que interpretó como un análisis desigual.

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El estratega de 48 años también mencionó dos episodios con golpes en la cabeza. El primero involucró a Juan Escobar, quien recibió atención médica y debió permanecer fuera del campo durante un minuto, de acuerdo con el relato del técnico. La segunda situación ocurrió en la última jugada, cuando Williams Riveros chocó la cabeza con un futbolista de Melgar.

El cuestionamiento surgió porque, según el DT, Riveros volvió al campo apenas unos segundos después, a diferencia de Escobar, que lo hizo al minuto. “No entiendo cómo son las reglas”, manifestó.

Miguel Rondelli explotó tras empate de Melgar vs Universitario. - captura: L1 MAX

La protesta final incluyó una expulsión en el cuerpo técnico de Melgar

Por otro lado, Miguel Rondelli negó haber intentado agredir al árbitro luego del pitazo final. De hecho, explicó que se acercó para separar a sus jugadores, ya que varios protestaban y podían quedar expuestos a una expulsión.

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“Si yo intento agredirlo, me expulsa, ¿cómo voy a hacer eso?”, declaró. Durante esa secuencia, un integrante de su cuerpo técnico recibió una tarjeta roja, en medio de los reclamos del equipo visitante.

El técnico argentino insistió en que Bruno Pérez tuvo un buen desempeño durante los primeros 60 minutos. Luego vinculó el cambio de criterio con la ventaja que Melgar había conseguido y con la presión del público de Universitario en el estadio Monumental. “No creo que lo haya hecho de mala fe, pero se dejó superar por el marco. Dirigió muy bien 60 minutos y después se sacó el partido de encima”, expresó.

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Finalmente, el entrenador ‘gaucho’ confesó que hará una autocrítica interna por los goles que recibió cuando su equipo era superior. De todos modos, defendió el partido de Melgar y rechazó que el resultado pueda instalar la idea de que Universitario mereció una goleada.