El periodista Beto Ortiz asiste a su ceremonia de graduación universitaria. En el auditorio, los egresados visten togas y birretes negros con estolas de color naranja. Al ser llamado al estrado, Ortiz camina hacia la mesa de honor para recibir su diploma de manos de las autoridades académicas y posteriormente se ubica frente al grupo de estudiantes con su documento en mano.

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Beto Ortiz se graduó como bachiller en Comunicaciones este sábado 28 de noviembre en la Universidad de Lima, cuatro décadas después de haber ingresado a esa facultad. El periodista asistió a la ceremonia junto a su amiga Carla García, con quien compartió ese momento.

Con más de 30 años de trayectoria en medios, Ortiz había dejado sus estudios universitarios inconclusos. Una invitación de la rectora de la casa de estudios lo llevó a retomar la carrera, con el objetivo de obtener el título que había postergado y cumplir uno de los deseos de sus padres.

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El conductor se presentó con toga y birrete para recibir el diploma que acredita la culminación de sus estudios. Luego, publicó imágenes de la jornada en sus redes sociales y dedicó un mensaje a quienes siguieron de cerca ese proceso.

El periodista Beto Ortiz sostiene su diploma de graduación en Comunicación emitido por la Universidad de Lima en una publicación de redes sociales.

“Hace 40 años ingresé a la Facultad de Comunicación de la U. de Lima. Hace 37 años comencé a trabajar como periodista. Y hace dos horas y media me gradué”, escribió Ortiz junto a una fotografía tomada después de la ceremonia.

El periodista acompañó ese repaso de su trayectoria con una reflexión sobre los tiempos personales y las metas pendientes. “No importa cuándo ni en qué orden hagas las cosas. Lo que importa es que las hagas”, expresó.

La publicación recibió mensajes de felicitación de amigos, colegas y seguidores. En otra de sus historias, el comunicador dirigió unas palabras a su madre: “Mira mamá: hoy me gradué”.

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Beto Ortiz sostiene su diploma durante la ceremonia de graduación universitaria junto a otros estudiantes vestidos con toga y birrete.

Ortiz, figura de Willax, sumó así una acreditación académica a una carrera que comenzó en la prensa hace 37 años y que atravesó la televisión, la radio y distintos formatos periodísticos.

Beto Ortiz retomó la universidad cuando ya tenía una extensa carrera en los medios

En julio de 2026, Beto Ortiz habló sobre su regreso a las aulas y contó que cursaba el décimo ciclo de Comunicaciones. En ese momento, anticipó que estaba cerca de graduarse, tras haber retomado una etapa que había interrumpido años atrás.

El presentador relató que asistía de forma presencial a las clases y que compartía el aula con estudiantes de alrededor de 20 años. También mostró su carné universitario, que le permitía acceder al descuento de medio pasaje en el Metropolitano.

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Con humor, contó que la diferencia generacional aparecía en referencias culturales que para él resultaban conocidas. Recordó que, durante una clase, mencionó el programa “Utilísimas” como ejemplo de un formato televisivo, pero sus compañeros no comprendieron a qué se refería.

“Dije ‘Utilísimas’ y nadie me entendió”, comentó entre risas al relatar esa situación. También bromeó sobre su presencia en el campus y dijo que la rectora de la universidad podía tener una edad similar a la suya.

Magaly Medina le cuenta a Beto Ortiz que seguirá sus pasos y regrsará a la Universidad. Magaly TV La Firme

Ortiz señaló que prefería intervenir poco durante las clases para evitar la imagen de “el chancón antipático que levanta la mano”. Aun así, afirmó que algunos docentes recurrían a él para extender ciertas conversaciones durante las jornadas académicas.

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El periodista recordó que su llegada a la Universidad de Lima había despertado curiosidad entre alumnos y trabajadores. Con el correr de los meses, esa atención disminuyó. “Al principio fue un escándalo caminar por los pasillos”, afirmó, aunque después pasó a ser “una banca más del jardín”.

Durante esa conversación, Ortiz también planteó que volver a estudiar tuvo un sentido personal. “Hay que cerrar círculos”, sostuvo al explicar por qué decidió completar la carrera que había empezado cuatro décadas antes.

En tono de broma, comentó que esperaba que Magaly Medina enviara cámaras el día de su graduación. La conductora le había dicho que quería verlo “con tu toga ahí, el más anciano de la clase”.

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La ceremonia del 28 de noviembre concretó aquel anuncio y cerró una etapa pendiente para Ortiz, quien decidió volver a las aulas después de haber construido una trayectoria como periodista.