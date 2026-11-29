Alineaciones de Universitario vs Sport Huancayo por la semifinal ida de la Liga 1 2026.

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Hoy, domingo 29 de noviembre, Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán en la primera semifinal de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ visitarán al ‘rojo matador’ en un duelo decisivo que tendrá sabor a revancha tras el 4-1 de la última fecha del Torneo Clausura.

Fabián Bustos y Richard Pellejero prepararon su mejor estrategia para sacar la ventaja necesaria que los lleve a asegurar su clasificación a la gran final. La ‘U’ con bajas y el elenco huancaíno con sus todos sus jugadores disponibles, iniciarán la lucha rumbo al título nacional.

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Posible alineación de Universitario

Fabián Bustos prepara modificaciones en todas las líneas de Universitario para la visita a Sport Huancayo, con el objetivo de corregir falencias en la altura y cubrir las bajas del plantel. La principal variante estará en el arco: Diego Romero volvería a ser titular en lugar de Miguel Vargas.

La defensa también tendría cambios. Caín Fara ingresaría para integrar una línea de tres junto a Williams Riveros y Anderson Santamaría. Andy Polo conservaría su lugar como carrilero por la derecha. En el sector izquierdo, Matías Di Benedetto aparece como la alternativa elegida por el entrenador.

Horacio Calcaterra se sumaría a la lista de bajas de Universitario para la visita ante Sport Huancayo. Crédito: LFP

Horacio Calcaterra superó las molestias musculares que arrastraba y entrenó con el equipo titular. El volante apuntaría a compartir el mediocampo con Jorge Murrugarra, quien reaparecerá tras cumplir una fecha de suspensión.

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La otra decisión pendiente en esa zona pasa por Jairo Concha. El cuerpo técnico todavía debe definir si será parte de la formación inicial o si recurrirá a otro mediocampista. Álex Valera tiene su lugar asegurado en ataque. Gianluca Lapadula no se recuperó del todo y Lisandro Alzugaray tomará su lugar en el ataque.

Es decir, la ‘U’ se pararía de la siguiente manera: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Matías Di Benedetto; Lisandro Alzugaray, Álex Valera.

(Facebook / Universitario)

Probable alineación de Sport Huancayo

Richard Pellejero mantendría el 4-2-3-1 de Sport Huancayo para buscar una ventaja como local ante Universitario de Deportes y aprovechar las condiciones de la altura. El equipo huancaíno tendría a Javier Sanguinetti como conductor y a Daniel Porozo como referencia ofensiva.

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Ángel Zamudio se ubicaría en el arco. La defensa estaría integrada por Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes y Yonatan Murillo.

Ricardo Salcedo y Diego Carabaño asumirían las tareas de recuperación y distribución desde el mediocampo. Piero Magallanes y Nahuel Luján completarían las opciones por los extremos.

La posible formación del Rojo Matador sería: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Yonatan Murillo; Javier Sanguinetti, Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján y Daniel Porozo.

Nahuel Luján ha defendido la camiseta de Sport Huancayo en el 2025 y 2026. Crédito: Difusión.

Canal TV para ver Universitario vs Sport Huancayo por semifinal ida

L1 Max transmitirá el partido a través de la señal que posee los derechos televisivos del campeonato peruano. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante los operadores que incorporan el canal en su programación, entre ellos Movistar, DirecTV y Claro.

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La emisión también estará disponible por internet mediante L1 Play, DGO y Movistar TV App. Estas plataformas permitirán acceder a la señal desde teléfonos móviles, computadoras y televisores compatibles.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Huancayo con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en las semifinales de la Liga 1 2026.