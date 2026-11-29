Nacho Di Marco y Korina Rivadeneira figuran en una imagen dividida que ilustra las declaraciones del actor sobre su vínculo.

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Nacho Di Marco salió a responder las versiones que surgieron tras ser captado junto a Korina Rivadeneira durante la madrugada. El actor argentino aseguró que no pasó la noche con la modelo venezolana, aunque ambos ingresaron al edificio donde él tiene un departamento después de la celebración por el cumpleaños de ella.

Las imágenes, difundidas por Magaly TV, la firme, mostraron a Di Marco y Rivadeneira en la misma camioneta luego de una salida con amigos. El vehículo entró al estacionamiento privado del inmueble y permaneció allí hasta la mañana siguiente, un detalle que dio pie a especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

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Frente a esas imágenes, Nacho Di Marco fue consultado en El Reventonazo de la Chola por la conductora, quien le recordó que había asistido a una reunión junto a Anahí de Cárdenas para celebrar el cumpleaños de Korina.

Durante una entrevista en el programa televisivo El Reventonazo de la Chola, el actor Nacho Di Marco responde a las preguntas del personaje de la Chola Chabuca acerca de imágenes difundidas junto a Korina Rivadeneira tras una fiesta de cumpleaños. Di Marco explica que ambos coincidieron en el mismo edificio debido a que una amiga cercana de Rivadeneira reside en el lugar, y precisa su estado civil actual.

“Fuimos al cumple de Korina”, confirmó el actor, antes de que le preguntaran qué ocurrió al terminar la reunión. Di Marco respondió que se retiró para descansar, pero la conductora insistió al advertirle que la audiencia podía interpretar de otra manera el recorrido que realizaron durante esa noche.

“Y de ahí me quité y me fui a dormir”, comentó. Cuando le preguntaron si se había ido acompañado de la exesposa de Mario Hart, el actor reaccionó con sorpresa: “¿Con ella? Cómo se te ocurre”.

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El intérprete aprovechó el espacio televisivo para explicar por qué ambos llegaron al mismo edificio. Según su versión, Korina Rivadeneira no ingresó a su departamento, sino que fue a visitar a una de sus amigas, quien vive en el mismo inmueble.

“Fuimos a dormir al mismo edificio porque ahí vive una de sus mejores amigas”, afirmó Di Marco. La conductora le pidió precisiones y el actor reiteró que la coincidencia no implicó que hayan compartido una noche juntos.

Nacho Di Marco habla ante el micrófono junto a Korina Rivadeneira durante un programa de televisión para explicar las imágenes difundidas sobre ambos.

“Ella se fue a la casa de su amiga. Sí, pero fuimos juntos”, respondió el argentino, quien también rechazó haber intentado conquistar a la modelo durante la salida. “No, no, no. Yo dormí en mi departamento tranquilo y ella, no sé, con su amiga”, sostuvo.

Las cámaras siguieron la salida de Korina Rivadeneira

El informe de Magaly TV, la firme mostró que la reunión por el cumpleaños de Korina Rivadeneira continuó en una discoteca. A la salida, las cámaras registraron a un grupo integrado por la cumpleañera, Nacho Di Marco, Anahí de Cárdenas, otra mujer y dos hombres.

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La primera en retirarse fue Anahí de Cárdenas. Luego, la camioneta de Rivadeneira trasladó al resto de los asistentes y realizó una parada para dejar en su casa a uno de los jóvenes, quien vestía una camisa plateada.

Después de ese trayecto, las imágenes mostraron que Di Marco tomó el volante de la camioneta de Rivadeneira. El grupo llegó hasta el edificio donde reside el actor, y el vehículo ingresó al estacionamiento privado durante la madrugada.

Avance promocional del programa 'Magaly TV, la firme' que presenta un seguimiento a Korina Rivadeneira ingresando y saliendo en su vehículo del edificio del actor argentino Nacho Di Marco. Asimismo, el informe incluye imágenes vinculadas a un caso previo sobre un viaje en yate en Argentina protagonizado por Francho Sierralta y su posterior aparición en un evento público junto a su esposa.

El programa señaló que la camioneta permaneció en el lugar durante varias horas. A la mañana siguiente, Rivadeneira fue vista al salir del edificio junto a una amiga mientras paseaban perros, una escena que coincide con la versión expuesta por el actor sobre la presencia de una conocida de la modelo en el inmueble.

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Más tarde, cerca de las 17.00, Nacho Di Marco salió del mismo edificio con otra ropa y se dirigió a un destino que no fue identificado por las cámaras. El actor sostuvo que cada uno pasó la noche por separado y remarcó que el encuentro se limitó a una salida grupal que terminó en el edificio donde vive su amiga.