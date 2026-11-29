Keiko Fujimori declara ante los medios de comunicación en Chical, Piura, tras las inundaciones registradas en la zona.

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La presidenta, Keiko Fujimori, anunció este 28 de noviembre que el Ejecutivo aprobará un decreto de urgencia para centralizar el manejo de los sistemas de alerta y respuesta ante inundaciones y de los equipos de drenaje. La medida fue comunicada durante una visita a Chical, en la región de Piura, una de las zonas afectadas por las lluvias de las últimas horas.

La mandataria permanece en Piura desde el viernes 27 de noviembre, cuando llegó para supervisar la respuesta estatal ante las inundaciones. Durante el recorrido, sostuvo que la administración de los Sistemas de Alerta y Respuesta ante Inundaciones (SARE) y de la maquinaria destinada a evacuar el agua pasará a manos del Gobierno central.

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“Vamos a emitir un decreto de urgencia para que los SARE y todos los equipos que tengan que ver con drenaje los maneje el Gobierno central”, afirmó Fujimori. La presidenta añadió que el Ejecutivo no admitirá nuevas fallas en la gestión de estos recursos, que resultan determinantes para atender los desbordes y aniegos en las zonas urbanas.

Keiko Fujimori saluda a una trabajadora de la salud durante su recorrido por Chical, en la región de Piura, afectada por las lluvias.

El Gobierno busca convertir una donación china en maquinaria para la emergencia

Fujimori informó que inició coordinaciones con la Cancillería para definir el destino de un aporte anunciado por el Gobierno de China, encabezado por Xi Jinping. Según explicó, el Ejecutivo pidió que los USD 14 millones de cooperación sean destinados a la adquisición de máquinas trasvasadoras, motobombas e hidrojets.

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La presidenta señaló que el objetivo es reforzar la capacidad de respuesta antes de que se presenten nuevas precipitaciones. “Estamos pidiendo que los 14 millones de dólares se conviertan en máquinas trasvasadoras, motobombas e hidrojets, para estar preparados”, indicó durante su intervención ante autoridades y vecinos de Chical.

En paralelo, la jefa de Estado dijo que conversa con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, para acelerar la entrega de bonos a las familias perjudicadas por las lluvias. Fujimori sostuvo que el mecanismo contará con apoyo de organismos multilaterales y anticipó que el anuncio oficial podría realizarse en los próximos días.

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Keiko Fujimori camina por una calle inundada en Chical junto a miembros del equipo de rescate durante una visita oficial a la región de Piura.

Los bonos y la ayuda alimentaria forman parte de la respuesta inmediata

La presidenta explicó que la prioridad del Gobierno es adelantar los recursos para los damnificados. “He hablado con el ministro Elmer Cuba para poder adelantar los bonos y esto se va a hacer con las multilaterales”, declaró. Añadió que los detalles del programa serán presentados junto con el titular de Economía.

La atención a las familias incluye también la organización de una olla común en Chical para los próximos días. Fujimori precisó que ya existe una iniciativa de este tipo en Ignacio Merino, otro de los sectores afectados por el agua acumulada tras la tormenta.

Durante su visita, la mandataria destacó la participación de voluntarios en la preparación y entrega de alimentos, agua y otros productos de primera necesidad. También agradeció la colaboración de la Fundación Romero, que participa en las labores de asistencia humanitaria junto con jóvenes y organizaciones que trabajan en los almacenes de ayuda.

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Pescadores peruanos realizan faenas en una pequeña embarcación en el marco de las ayudas económicas otorgadas por el Gobierno. (Agencia Andina)

Fujimori pidió unidad entre autoridades y dirigentes locales

La presidenta defendió la actuación del Ejecutivo y aseguró que los integrantes del Gabinete se mantienen desplegados en Piura. Mencionó la presencia de los ministros Vinelli, Belaunde, Dyer y Armillas, además de senadores, diputados y autoridades de distintas agrupaciones políticas.

“Estamos todo el Gabinete trabajando en equipo”, dijo Fujimori. La mandataria sostuvo que funcionarios y representantes políticos participaron en las tareas durante la madrugada, con el fin de verificar la entrega de ayuda y el funcionamiento de la infraestructura destinada a retirar el agua.

En declaraciones a la prensa, la jefa de Estado rechazó que este sea un momento para atribuir responsabilidades por la emergencia. “No es momento de señalar a los responsables, sino es momento de la unidad”, afirmó. Según señaló, el Gobierno central coordina con dirigentes y pobladores para atender las necesidades inmediatas en las áreas inundadas.

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Un camión con sistema de bombeo retira el agua acumulada en una calle anegada de Piura tras las precipitaciones registradas en la zona.

La maquinaria de drenaje comenzó a evacuar el agua en Chical e Ignacio Merino

Las labores en Chical se concentran en la operación del SARE, una máquina trasvasadora y tres motobombas. Fujimori afirmó que los equipos permitieron iniciar la evacuación del agua y que ya se observa una reducción progresiva de los niveles acumulados en algunos puntos de la zona.

La presidenta afirmó que ella y los funcionarios a cargo de la emergencia verificaron hasta la 01:30 el funcionamiento de las bombas, el sistema de alerta y las trasvasadoras. La supervisión incluyó las áreas más afectadas de Chical e Ignacio Merino, donde también se distribuyeron alimentos y agua para la población.

Integrantes del Ejército realizan tareas de bombeo de agua y rescate en botes tras las inundaciones causadas por las lluvias en Piura.

Fujimori atribuyó la magnitud de los daños a la intensidad de las precipitaciones. “Ha llovido en cinco horas lo que normalmente podría llover en un año”, expresó. La mandataria indicó que esa concentración de lluvia provocó inundaciones en sectores de Piura y obligó a reforzar la respuesta con maquinaria, asistencia humanitaria y coordinación con los dirigentes locales.

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