Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

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El Comando FEN anunció que apoyó con el rescate y evacuación de más de 400 personas tras las lluvias que inundaron las calles de Piura. El operativo fue realizado por efectivos del Ejército y la Policía de Salvataje, que utilizaron botes y kayaks en varios sectores de la ciudad para buscar y salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Según RPP, el bombeo del agua incluyó el restablecimiento del Sistema Alternativo de Recolección en la urbanización Ignacio Merino y la instalación de un segundo trasvasador para acelerar su traslado hacia el río Piura. También se asignó un cargador frontal para retirar los vehículos atrapados por las inundaciones.

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El grupo de trabajo, liderado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, desplegó puestos móviles de atención, ambulancias y personal del SAMU. Además, habilitó un albergue en la zona conocida como Los Algarrobos y distribuyó más de 500 raciones de alimentos en Ignacio Merino.

Se informó que, con apoyo de la Fundación Romero, las autoridades entregaron 1.700 canastas de alimentos y productos de primera necesidad, además de agua, a familias de Ignacio Merino y El Chilcal.

Efectivos del Ejército del Perú retiran lodo y agua acumulada en una vía de Piura afectada por las lluvias intensas del fenómeno El Niño. (Ministerio de Defensa)

Por otro lado, la presidenta Keiko Fujimori anunció en Piura que se publicará un decreto de urgencia para que el Gobierno asuma el manejo de los sistemas de alerta y respuesta ante inundaciones y de los equipos de drenaje.

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Piura habilitó albergue para familias afectadas

La Municipalidad Provincial de Piura y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) habilitaron el albergue temporal Los Algarrobos, con capacidad para recibir a más de 30 familias que debieron dejar sus viviendas por las inundaciones y el colapso de desagües en distintos sectores de la provincia.

El alcalde provincial, Juan Francisco Cevallos, indicó que las familias llegan al refugio por derivación de INDECI o por iniciativa propia. El recinto está ubicado cerca de la urbanización Ignacio Merino y recibe a vecinos que buscan alojamiento y alimentos tras las lluvias.

El alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, detalla los esfuerzos del gobierno local para gestionar la emergencia, incluyendo la administración de albergues y el bombeo de agua, mientras critica la falta de sistemas de drenaje definitivos.| Video: Latina Noticias

El funcionario no precisó una cifra total de personas afectadas o damnificadas. Durante sus declaraciones, diferenció entre quienes registraron daños en sus propiedades y los damnificados, a quienes definió como las personas que tuvieron que desplazarse y perdieron gran parte de sus pertenencias o sus viviendas.

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Cevallos señaló que los distritos de Castilla, Veintiséis de Octubre y Piura presentan los mayores impactos por las precipitaciones. También afirmó que aún hay sectores donde el agua no pudo ser evacuada.

Entre los puntos que continúan con problemas mencionó Chilcal e Ignacio Merino. Según sostuvo, los sistemas de recolección y evacuación de agua de esas zonas, bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda, no operaron como se esperaba.

“Hay zonas donde el agua todavía no es liberada”, afirmó el alcalde, quien atribuyó parte de la emergencia a la falta de funcionamiento de esos sistemas y a la ausencia de un drenaje definitivo para la ciudad.

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Cobertura informativa de Exitosa con enlace telefónico al gobernador regional de Piura, Luis Neyra. Durante la entrevista en estudio se abordan las acciones de prevención, la infraestructura ante el fenómeno de El Niño y las denuncias por presunta omisión de funciones, mientras se transmiten imágenes de calles y viviendas anegadas por las intensas precipitaciones en la región norteña.

Gobernador respalda su gestión y culpa al Ministerio de Vivienda

El gobernador regional de Piura, Luis Neira, negó haber incurrido en omisión de funciones frente a las inundaciones que mantienen viviendas anegadas en distintos sectores de la ciudad. La autoridad afirmó que la emergencia se agravó por las fallas de los sistemas alternativos de drenaje y bombeo, cuya administración atribuyó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Neira sostuvo que su administración enviará una cisterna con combustible para asegurar la operatividad de los equipos de bombeo y facilitar el retiro del agua acumulada en las casas afectadas. Según explicó, la medida busca evitar nuevas interrupciones en el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES).

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El funcionario identificó como puntos críticos los sistemas instalados en Ignacio Merino, El Chilcal, Dos Grifos, La Molina 1, Cinco Esquinas y Nuevo Amanecer. Indicó que estas estaciones trabajan de forma encadenada y son parte de la infraestructura principal para evacuar el agua de lluvia en la ciudad.

“Nosotros también somos responsables, pero estamos haciendo el trabajo que nos corresponde”, afirmó Neira al admitir que su gestión pudo haber logrado una mayor coordinación con el Ministerio de Vivienda y con las entidades que integran la plataforma de Defensa Civil. No obstante, insistió en que los equipos que presentaron problemas no dependen del Gobierno Regional.

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