La modelo Ivana Yturbe y el futbolista Beto Da Silva aparecen abrazados y tomados de la mano en dos composiciones fotográficas al aire libre.

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Ivana Yturbe celebró el regreso de Beto Da Silva a la selección peruana después de siete años fuera de las convocatorias. La modelo difundió en Instagram un mensaje para el delantero de Deportivo Garcilaso, quien figura entre los 24 jugadores citados por el técnico Mano Menezes para el amistoso frente a Panamá del 9 de diciembre.

La noticia llegó mientras Yturbe participaba en unas grabaciones. En un video que luego publicó en sus historias, se escucha que una persona identificada como Dani le comunica la novedad: “Oye, convocaron a Beto”. La reacción de la influencer fue inmediata y quedó registrada en el material compartido con sus seguidores.

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Junto a una fotografía con el futbolista y la nómina divulgada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la modelo dedicó unas palabras a su esposo. “Tus logros son los míos, mi rey. Eres el mejor, Beto. Te amo profundamente”, escribió en la publicación.

Ivana Yturbe dedica un mensaje de apoyo al futbolista Beto Da Silva en redes sociales por su retorno a la selección nacional de fútbol.

Beto Da Silva vuelve a la Bicolor tras siete años sin convocatorias

La lista dada a conocer el viernes 27 de noviembre incluyó al atacante, de 29 años, entre las novedades para el último compromiso internacional de Perú en 2026. Beto Da Silva había tenido sus anteriores experiencias con la Bicolor durante el ciclo de Ricardo Gareca, cuando formó parte del grupo de la Copa América Centenario de 2016 y fue considerado para las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

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Su retorno ocurre tras una temporada en la que tuvo continuidad con el conjunto cusqueño. De acuerdo con los registros difundidos sobre su campaña, el delantero acumuló 11 goles y cuatro asistencias en 35 partidos oficiales con Deportivo Garcilaso durante 2026. Esas actuaciones le abrieron una nueva oportunidad en el seleccionado nacional.

La convocatoria adquiere un significado particular por el recorrido reciente del jugador. Da Silva había atravesado períodos marcados por lesiones musculares que afectaron su regularidad y, en declaraciones previas, reconoció que llegó a contemplar la posibilidad de dejar el fútbol. Su presencia en la lista de Menezes supone una etapa distinta, con minutos y producción ofensiva en su actual club.

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La selección peruana enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre, desde las 6:00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El encuentro se disputará en la ciudad en la que el delantero desarrolla su actividad profesional, un escenario que le permitirá reencontrarse con la camiseta nacional ante el público local.

Para Ivana Yturbe, el llamado fue motivo de celebración pública. La modelo acompañó el anuncio oficial con muestras de afecto y respaldo a su pareja, mientras el futbolista se prepara para buscar un lugar en el equipo que afronte el amistoso.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva caminan de espaldas y tomados de la mano por un callejón empedrado.

Ivana Yturbe denunció el robo de sus anillos y pidió ayuda para recuperarlos

La alegría por la convocatoria llega después de otro episodio personal que Ivana Yturbe hizo público en sus redes sociales. La modelo denunció la desaparición de varias joyas asociadas a momentos relevantes de su relación con Da Silva, entre ellas el anillo de compromiso, la alianza matrimonial y una pieza recibida por su aniversario.

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“Gente, me pasó algo horrible. Se robaron mi anillo de matri, compromiso y aniversario junto con otros anillos. Estoy demasiado triste”, escribió en una historia de Instagram. La publicación estuvo acompañada por una fotografía de los objetos, con el propósito de que sus seguidores pudieran reconocerlos ante cualquier dato sobre su paradero.

La influencer no precisó dónde ni en qué circunstancias ocurrió el robo. Sin embargo, explicó que la preocupación principal no se relaciona únicamente con el valor económico de las piezas, sino con la carga afectiva que tienen para ella y para el jugador de la selección peruana.

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Cada anillo remite a una etapa de la pareja: el compromiso, el matrimonio y un aniversario. Yturbe indicó que esos recuerdos no pueden sustituirse con nuevas joyas, por lo que solicitó estar atentos a eventuales ofertas de venta o publicaciones donde aparezcan artículos de características similares.

“Si alguien se los ofrece, por favor me escriben, así sea para recompra; tiene demasiado valor sentimental para mí y Beto”, señaló. Con ese mensaje, dejó abierta la posibilidad de pagar para recuperar las piezas si alguien cuenta con información que permita ubicarlas.

La difusión de la imagen de las joyas busca ampliar las posibilidades de identificarlas antes de que pasen a manos de terceros. Mientras espera alguna pista sobre el robo, Yturbe ha mantenido activa la comunicación con sus seguidores a través de Instagram, la misma plataforma desde la que expresó su emoción por el regreso de Da Silva a la Bicolor.

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Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.