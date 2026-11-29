Cobertura periodística del canal Exitosa sobre las inundaciones en Piura provocadas por intensas lluvias. En la transmisión, la conductora mantiene un enlace telefónico con el gobernador regional, Luis Neyra, para dialogar sobre la situación del drenaje pluvial, el funcionamiento de los sistemas alternativos y las acciones de mitigación frente a la emergencia.

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El gobernador regional de Piura, Luis Neira, negó haber incurrido en omisión de funciones frente a las inundaciones que mantienen viviendas anegadas en distintos sectores de la ciudad. La autoridad afirmó que la emergencia se agravó por las fallas de los sistemas alternativos de drenaje y bombeo, cuya administración atribuyó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Neira sostuvo que su administración enviará una cisterna con combustible para asegurar la operatividad de los equipos de bombeo y facilitar el retiro del agua acumulada en las casas afectadas. Según explicó, la medida busca evitar nuevas interrupciones en el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES).

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El gobernador también cuestionó que no hubiera sido considerado en una reunión realizada tras el arribo de Keiko Fujimori a Piura. Señaló que las autoridades nacionales y los representantes regionales debían coordinar primero las acciones de respuesta ante la emergencia, debido a que el Gobierno Regional conoce las necesidades en las zonas afectadas.

Cobertura informativa de Exitosa con enlace telefónico al gobernador regional de Piura, Luis Neyra. Durante la entrevista en estudio se abordan las acciones de prevención, la infraestructura ante el fenómeno de El Niño y las denuncias por presunta omisión de funciones, mientras se transmiten imágenes de calles y viviendas anegadas por las intensas precipitaciones en la región norteña.

Neira atribuyó las fallas de bombeo al Ministerio de Vivienda

El funcionario identificó como puntos críticos los sistemas instalados en Ignacio Merino, El Chilcal, Dos Grifos, La Molina 1, Cinco Esquinas y Nuevo Amanecer. Indicó que estas estaciones trabajan de forma encadenada y son parte de la infraestructura principal para evacuar el agua de lluvia en la ciudad.

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“Nosotros también somos responsables, pero estamos haciendo el trabajo que nos corresponde”, afirmó Neira al admitir que su gestión pudo haber logrado una mayor coordinación con el Ministerio de Vivienda y con las entidades que integran la plataforma de Defensa Civil. No obstante, insistió en que los equipos que presentaron problemas no dependen del Gobierno Regional.

La autoridad regional sostuvo que el problema se arrastra desde las lluvias de 2017, cuando el desborde del río Piura dejó amplias zonas bajo el agua. Desde entonces, dijo, no se ejecutó un sistema de drenaje pluvial integral capaz de atender las precipitaciones y evitar que el agua ingrese a las viviendas.

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Transmisión periodística de Exitosa que presenta una entrevista vía enlace telefónico con el gobernador regional de Piura, Luis Neyra. La conductora aborda las acciones del gobierno regional ante las intensas precipitaciones e inundaciones que afectan la zona norte de Perú. La emisión incluye imágenes de calles anegadas, maquinaria pesada y labores de drenaje de agua en zonas pobladas.

El proyecto de drenaje integral quedó pendiente desde las lluvias de 2017

Neira indicó que el Gobierno Regional cuenta con un perfil aprobado y registrado para ejecutar el drenaje pluvial integral de Piura. Explicó que la obra corresponde a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), organismo que, según su versión, inició el perfil en 2025 y lo aprobó en 2026.

El gobernador afirmó que en 2023 solicitó que la entonces Autoridad para la Reconstrucción con Cambios asumiera la ejecución del proyecto. Sin embargo, ese organismo fue eliminado antes de que pudiera concretar la obra. “El drenaje integral sigue pendiente desde hace casi una década”, sostuvo al referirse a las consecuencias de las inundaciones registradas en 2017.

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Frente a los cuestionamientos por las acciones preventivas, Neira enumeró trabajos de descolmatación en el dren 1308, el dren Sechura y diversos canales intervenidos mediante convenios con juntas de usuarios. Además, aseguró que su gestión entregó más de 155 mil galones de combustible durante la emergencia para movilizar maquinaria y mantener activos los equipos de respuesta.

Una transmisión del medio informativo Exitosa presenta una entrevista telefónica al gobernador Luis Neyra sobre las calles anegadas por las lluvias en Piura.

El Gobierno Regional redireccionó S/ 58 millones hacia el sector salud

La administración regional informó que redireccionó S/ 58 millones hacia el sector salud para atender las consecuencias de la emergencia. Neira proyectó que el monto podría subir a S/ 70 millones y afirmó que la reasignación se realizó sin respaldo financiero del Gobierno central.

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El gobernador señaló que el Gobierno Regional culminó un albergue en el cuartel Grau destinado a los brigadistas que participan en la atención de las zonas inundadas. También dijo que entregó 7 mil galones de combustible para que el Gobierno nacional inicie tareas de descolmatación en el río Piura.

Neira sostuvo que la región asumió durante 50 días el pago de operarios antes de la emisión de un decreto de urgencia que habilitara recursos para enfrentar la situación. Según afirmó, su gestión adquirió maquinaria y ejecutó más de S/ 300 millones en acciones de prevención, cifra que no incluye los equipos comprados para responder ante desastres.

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El gobernador regional de Piura, Luis Neira, interviene en un noticiero de Exitosa frente a imágenes de calles anegadas por las intensas precipitaciones en la región.

Denuncias e investigaciones quedaron bajo revisión de las autoridades

Durante la entrevista, se mencionó una denuncia penal presentada por el abogado Juan Mejía contra Neira y miembros del Consejo Regional por presunta negligencia y omisión de funciones en las labores de prevención ante el fenómeno de El Niño. El gobernador respondió que el caso tendría un componente político y recordó que una investigación no implica una declaración de responsabilidad.

También se abordó una investigación preliminar de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en contrataciones de personal de la Dirección Subregional de Salud. Neira señaló que las diligencias deberán establecer si existen elementos que sustenten los cuestionamientos y evitó adelantar una conclusión sobre el proceso.

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El gobernador afirmó que su administración encontró cerca de 50 obras paralizadas y que ocho aún permanecían detenidas por falta de presupuesto, pese a contar con expedientes técnicos de saldo de obra concluidos. Aseguró que ninguna obra iniciada durante su mandato y con expediente técnico elaborado por su gestión se encuentra paralizada.

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, interviene por vía telefónica en un noticiero sobre las inundaciones que afectan a diversos sectores urbanos.

Neira negó que los almacenes regionales estén vacíos

El gobernador rechazó la versión del congresista de Fuerza Popular Eduardo Castillo, quien había señalado que los almacenes regionales estaban vacíos. Neira afirmó que los depósitos del Gobierno Regional y los almacenes adelantados cuentan con suministros para atender a la población afectada.

Precisó, sin embargo, que la distribución de ayuda humanitaria requiere que los municipios activen sus secretarías técnicas de Defensa Civil. Según explicó, ese paso permite cumplir los procedimientos exigidos por la Contraloría antes de autorizar el traslado y la entrega de bienes a las familias damnificadas.

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Keiko Fujimori permanece en Piura en medio de la emergencia provocada por las inundaciones tras las intensas lluvias. La presidenta realizó actividades en zonas afectadas, donde familias reportaron daños en viviendas, anegamientos y dificultades para desplazarse por vías cubiertas de agua (Composición: Infobae Perú)

La medida inmediata anunciada por el Gobierno Regional será el envío de una cisterna de combustible para mantener activos los SARES. Neira sostuvo que la prioridad es retirar el agua acumulada en las viviendas mientras se definen las acciones de mayor alcance para ejecutar el drenaje pluvial integral que Piura espera desde 2017.