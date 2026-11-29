La vuelta está programada para el domingo 6 de diciembre a las 11:00 a. m. (hora de Perú) en el Estadio de la Universidad San Martín de Porres, en Lima. Ambos partidos son decisivos: el formato de llave a doble partido no contempla prórroga en la ida, sino que el resultado global define al campeón al cierre de la vuelta.

El duelo de ida se jugará este domingo 29 de noviembre a las 15:00 (hora de Perú ) en el Estadio Víctor Montoya Segura de Jaén. Para quienes sigan el partido desde México, el horario es las 13:00.; desde Colombia y Ecuador, las 15:00; desde Argentina y Chile, las 17:00.

Para quienes prefieran el seguimiento escrito, el minuto a minuto estará disponible en la cobertura web de Infobae Perú , donde también podrán consultar goles e incidencias.

El partido estará disponible, además, en TV360 de Bitel , a través de su aplicación y plataforma digital. Los suscriptores de Movistar TV podrán verlo en los canales 29 y 729, mientras que los de Claro TV lo encontrarán en las señales 24 y 535.

La final de ida entre ADA Jaén y Universidad San Martín se transmitirá en vivo por Bicolor+ , señal oficial del torneo que también emite en su canal de YouTube.

En la fase final del torneo, los “santos” sumaron 12 puntos para clasificar segundos en el Grupo C. Sus últimas cinco presentaciones muestran tres victorias, un empate y una derrota. El delantero Mauricio Affonso es la referencia ofensiva del equipo para este partido decisivo.

Universidad San Martín llega a la final con solidez anímica y una destacada campaña como visitante. El equipo dirigido por Guillermo Salas eliminó a Unión Comercio en semifinales con un global de 2-1: empató 1-1 en Lima y ganó 1-0 en Tarapoto, con un gol de cabeza del defensor brasileño Otávio Gut al minuto 9 y una actuación clave del arquero Pedro Ynamine .

Los auriverdes terminaron primeros en el Grupo B de la fase final con 11 puntos y recibieron apenas dos goles en sus últimos ocho partidos oficiales. Un ascenso a la Liga 1 sería el primero en la historia del club, fundado en 1953 en la ciudad de Jaén.

ADA Jaén llega a la final en el mejor momento de su historia profesional. El conjunto cajamarquino, dirigido por Jhon Jairo Bodmer , dio la sorpresa en semifinales al eliminar a Carlos A. Mannucci con un global de 1-0: empató sin goles en casa y venció 1-0 en el Estadio Mansiche de Trujillo, con un gol de cabeza del volante argentino Emanuel Maciel tras asistencia de Piero Ratto .

Por Universidad San Martín : Pedro Ynamine; Jherson Reyes, Otávio Gut, Rodrigo Cuba, Iván Chumpitaz; Edhu Oliva, Kevin Peña, Valentín Sánchez; Carlos López, Mauricio Affonso y Austing Arteaga. Salas confía en la columna vertebral que sostuvo el triunfo en Tarapoto.

Por ADA Jaén : Emile Franco; Alexander Vidal, Gabriel Acevedo, Ichiro Plasencia, Joshep Rivera; Jhosenffer Yllescas, Adrián Beltrán, Facundo Rodríguez; Piero Ratto, Emanuel Maciel y José Marina. Bodmer mantendría el bloque defensivo que dejó su arco en cero ante Mannucci, con Maciel como referencia de gol.

Las alineaciones oficiales aún no han sido confirmadas, pero ambos técnicos repetirían la base titular que les dio el pase a la final.

El ganador de la llave —que incluye la vuelta el 6 de diciembre en Lima— se coronará campeón de la Liga 2 y subirá automáticamente a la Liga 1 2027 . El perdedor no quedará eliminado: disputará un repechaje contra el ganador de la serie entre Carlos A. Mannucci y Unión Comercio por una plaza adicional en Primera División.

ADA Jaén y Universidad San Martín se enfrentarán hoy, domingo 29 de noviembre, en la final de ida de la Liga 2 2026, con el ascenso directo a la Primera División en juego. El partido se disputará en el Estadio Víctor Montoya Segura de Jaén , Cajamarca, con capacidad para 9.000 espectadores.

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