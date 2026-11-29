Jessica Newton habla durante un evento público junto a una imagen del cantante Deyvis Orosco y su madre Eva Atanacio.

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Jessica Newton descartó una mala relación con la madre de Deyvis Orosco y sostuvo que entre ambas existe un trato cercano y respetuoso. La empresaria salió al frente de las versiones que circularon en redes sociales luego del cumpleaños de su nieto, una celebración en la que la progenitora del cantante no apareció en las fotos difundidas por la familia.

Las imágenes compartidas por Cassandra Sánchez de Lamadrid mostraron parte del festejo junto a Deyvis Orosco, el niño y otros familiares. Sin embargo, varios usuarios advirtieron que la madre del intérprete de cumbia no figuraba en las postales, por lo que surgieron comentarios sobre una posible distancia entre las consuegras.

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Newton fue consultada por este tema durante una entrevista en un programa de streaming. Lejos de alimentar las especulaciones, destacó el vínculo que mantiene con la madre de su yerno y valoró la educación que recibió el artista durante su infancia.

Este sería el primer encuentro entre la madre de Deyvis Orosco con su nieto. (Foto: Instagram/@casemaze)

“Tengo que agradecerle haber criado ese muchacho tan bien. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy cordial”, afirmó la directora del Miss Perú al hablar de la madre de Deyvis Orosco. Para la empresaria, no hay razones que expliquen una eventual rivalidad entre ambas familias.

“No entiendo por qué te tienes que llevar mal con las consuegras”, agregó. Con esa respuesta, dejó claro que la ausencia de la mujer en las fotografías no se debe a un problema con ella ni con su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

La madre de Cassandra explicó que la familia conoce y respeta la decisión de la progenitora del cantante de mantenerse fuera del foco público. Según dijo, esa actitud se ha sostenido a lo largo de los años y no debe ser interpretada como una falta de cercanía con su hijo, su nuera o su nieto.

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“Ya van cinco años y ella no es una mujer mediática. Hay que respetar”, señaló Newton. La empresaria también cuestionó que algunos comentarios pongan en duda la dinámica de la pareja y de su entorno a partir de lo que se publica, o no se publica, en las redes sociales.

El cantante Deyvis Orosco posa junto a su madre y su familia durante una reunión de cumpleaños.

“Somos una familia feliz, mi nieto es un niño feliz y se le nota. Por qué cuestionar la felicidad y no aplaudirla”, expresó. Sus declaraciones buscaron cerrar las versiones sobre una supuesta tensión con la madre del cantante.

Cassandra Sánchez de Lamadrid dijo que su suegra elige no exponerse

La postura de Jessica Newton coincide con la explicación que dio antes Cassandra Sánchez de Lamadrid. La empresaria y actriz afirmó que la madre de Deyvis Orosco tiene un perfil reservado desde hace tiempo, por lo que la familia evita mostrarla en imágenes o videos sin su consentimiento.

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En declaraciones a Q’Bochinche, Sánchez de Lamadrid aseguró que conserva un vínculo afectuoso con su suegra. Incluso contó que la mujer la llama “mi cabellito de ángel”, una expresión que, según relató, refleja la confianza que construyeron durante los años de relación con el cantante.

“Mi suegra es una persona a la que yo adoro. Tenemos una relación espectacular, pero es una persona muy privada”, declaró. La esposa de Orosco aclaró que el respeto por esa privacidad explica por qué ella no suele aparecer en publicaciones familiares, incluso en fechas especiales.

La pareja lleva ocho años de relación y, de acuerdo con Cassandra, la madre del artista mantuvo esa decisión desde el comienzo. Por eso, precisó que una fotografía en la que no aparezca no implica que haya faltado a un evento o que esté alejada de la vida de su hijo y su nieto.

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Cassandra Sánchez declara ante la prensa sobre su relación familiar con la madre del cantante Deyvis Orosco durante un programa de espectáculos. (Youtube: QBochinche)

“Por respeto, no van a ver una foto de mi suegra. No es que no haya estado ahí, no es que no esté presente”, sostuvo la empresaria en el espacio de espectáculos. Para ella, preservar los límites de su suegra forma parte del afecto que le tiene.

Sánchez de Lamadrid recordó que una de las pocas imágenes públicas de la madre de Deyvis Orosco fue publicada durante la celebración por los 40 años del cantante. Según explicó, se trató de una excepción que tuvo un valor especial para el artista.

“Vamos ocho años de relación y creo que las únicas fotos que han visto es la última del cumpleaños de Deyvis, porque cumplió 40 y fue como un regalo especial de ella hacia él”, indicó. De esta forma, tanto Cassandra como Jessica Newton coincidieron en que la baja exposición de la mujer responde a una elección personal.

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