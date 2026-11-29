La programación de partidos de hoy domingo 29 de noviembre incluye definiciones en el fútbol peruano, encuentros de las grandes ligas europeas y opciones de participación para jugadores nacionales que actúan en el exterior.
El principal encuentro de la Liga 1 enfrentará a Sport Huancayo y Universitario de Deportes en la ciudad ‘incontrastable’. El duelo corresponde a la ida de las semifinales y abrirá una serie entre el cuadro que ganó el Torneo Clausura y el tricampeón nacional.
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La jornada también tendrá actividad en la Liga 2. ADA Jaén jugará contra San Martín en la ida de las semifinales en busca del ascenso. El otro cruce de la categoría será Unión Comercio ante Carlos A. Mannucci en Tarapoto.
La Copa Perú tendrá su partido decisivo con la final entre ADA Cajabamba y Viargoca FC. El ganador del encuentro conseguirá el ascenso a la Segunda División para el próximo año.
Por otro lado, la Premier League ofrecerá, entre otros cruces, el Sunderland vs Tottenham, además del partido que protagonizarán Arsenal y Manchester City. Este último reúne a dos de los equipos que compiten en la parte alta del certamen y será clave para los ‘cityzens’, para evitar que los ‘gunners’ se disparen en la tabla.
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Asimismo, en LaLiga de España, Barcelona visitará a Deportivo La Coruña. El equipo ‘azulgrana’ afrontará una salida exigente en una fecha que también contempla el choque entre Celta de Vigo y Villarreal y otros más.
En Alemania, Felipe Chávez podría estar disponible para FC Magdeburgo en el duelo ante Energie Cottbus por la Bundesliga 2. En tanto, Joao Grimaldo es otro de los futbolistas peruanos que podría tener actividad cuando su club, Sparta Praga, visite a FC Zlín por la liga de República Checa.
En Croacia, el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlöf aparece entre los jugadores a seguir en el partido de Dinamo Zagreb contra HNK Gorica. El Brasileirao pondrá frente a frente a Corinthians y Gremio. André Carrillo y Erick Noriega integran el plantel del conjunto paulista y de Porto Alegre, respectivamente, y podrían ser considerados para ese compromiso, importante en la lucha para no descender.
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Partido de Liga 1
- Sport Huancayo vs Universitario (15:00 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- ADA Jaén vs San Martín (15:00 horas / Bicolor+ Premium)
- Unión Comercio vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / Bicolor+ Premium)
Partido de Copa Perú - Final
- ADA Cajabamba vs Viargoca FC (14:00 horas / Bicolor+ Premium)
Partidos de LaLiga
- Valencia 1-1 Osasuna (Finalizado)
- Deportivo La Coruña vs Barcelona (10:15 horas / DSports)
- Celta de Vigo vs Villarreal (12:30 horas / DSports)
- Real Sociedad vs Sevilla (15:00 horas / ESPN 3, Disney+)
Partidos de Premier League
- Everton 1-1 Liverpool (Finalizado)
- Sunderland 0-2 Tottenham (Finalizado)
- Fulham 1-2 Bournemouth (Finalizado)
- Crystal Palace 2-3 Hull City (Finalizado)
- Brighton 0-1 Newcastle United (Finalizado)
- Arsenal vs Manchester City (11:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Serie A
- Udinese 1-0 Fiorentina (Finalizado)
- Sassuolo 0-0 Napoli (Finalizado)
- AS Roma vs AC Monza (12:00 horas / Disney+)
- Como 1907 vs Juventus (14:45 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Bundesliga
- Friburgo vs Leipzig (09:30 horas / Disney+)
- Hoffenheim vs Augsburgo (11:30 horas / Disney+)
- Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (13:30 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Auxerre 0-2 Olympique de Marsella (Finalizado)
- Toulouse vs Stade Rennes (11:15 horas / ESPN 4, Disney+)
- Olympique de Lyon vs AS Mónaco (14:45 horas / Disney+)
Partido de Bundesliga 2
- FC Magdeburgo 2-1 Energie Cottbus (Finalizado)
Partido de liga de Dinamarca
- Copenhague vs Midtjylland (10:00 horas)
Partido de liga de República Checa
- FC Zlín vs Sparta Praga (12:00 horas)
Partido de liga de Croacia
- HNK Gorica 0-3 Dinamo Zagreb (Finalizado)
Partidos de Liga MX
- Chivas de Guadalajara vs Pachuca (20:07 horas / Amazon Prime Video)
- Cruz Azul vs León (22:00 horas / Canal 5 Televisa, TUDN, ViX)
Partidos de fútbol argentino
- Rosario Central vs Barracas Central (15:00 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)
- Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrimaa La Plata (18:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de fútbol brasileño
- Coritiba vs Flamengo (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Vitória vs Santos (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Mirassol vs Atlético Paranaense (16:30 horas / Premiere)
- Internacional vs Red Bull Bragantino (16:30 horas / Premiere, SporTV)
- Corinthians vs Gremio (16:30 horas / Amazon Prime Video)
- Atlético Mineiro vs Vasco da Gama (17:30 horas / Premiere, SporTV)
Partido de fútbol colombiano
- DIM vs Once Caldas (18:30 horas / RCN, Win Sports)
Partidos de fútbol paraguayo
- Cerro Porteño vs Guaraní (15:30 horas / Tigo Sports)
- Libertad vs 2 de Mayo (18:00 horas / Tigo Sports)
- Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Ameliano (18:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol chileno
- Universidad Católica vs Huachipato (16:00 horas / TNT Sports, Max)
- Deportes Concepción vs Universidad de Chile (16:00 horas / TNT Sports, Max)
- Ñublense vs Cobresal (18:30 horas / TNT Sports, Max)
- Everton vs O’Higgins (18:30 horas / TNT Sports, Max)
- Audax Italiano vs Palestino (18:30 horas / TNT Sports, Max)
- Unión La Calera vs Universidad de Concepción (18:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol boliviano
- Aurora vs The Strongest (14:00 horas / Fútbol Canal)
- Bolívar vs Always Ready (16:15 horas / Fútbol Canal)
- Blooming vs San Antonio Bulo Bulo (18:30 horas / Fútbol Canal)
Partido de fútbol venezolano
- Deportivo Táchira vs Carabobo (17:30 horas / YouTube Liga FUTVE)
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