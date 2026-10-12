Franco Velazco respondió con firmeza a Pablo Guede y Miguel Rondelli tras acusaciones contra Universitario: “Veremos la ‘solidaridad’ a fin de año”

El administrador de la 'U' rompió su silencio tras las recientes acusaciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli. (Video: Jax Latin Media)

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El último fin de semana dejó partidos electrizantes, pero también declaraciones explosivas de los técnicos de Alianza Lima y Melgar, Pablo Guede y Miguel Rondelli, quienes cuestionaron el arbitraje de la Liga 1 y dejaron entrever favorecimientos a Universitario de Deportes.

Y este lunes 12 de octubre, el administrador de la ‘U’, Franco Velazco, respondió a ambos entrenadores y defendió el presente ‘crema’. “La tabla está bastante apretada, nada está dicho y estamos dando pelea”, sostuvo ante la prensa.

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El dirigente afirmó que en la interna están convencidos de su planificación, pese a la falta de regularidad que reconoció en la primera parte de la temporada. “Hay partidos que la ‘U’ los gana con la camiseta, con la garra y queda claro que hay algunos clubes que eso no los tienen. Y eso lo vamos a pelear así, en el campo, con la camiseta, con garra, porque esta es la ‘U’ y nada está dicho”, indicó.

Franco Velazco respondió con firmeza a Pablo Guede y Miguel Rondelli tras acusaciones contra Universitario.

Franco Velazco sobre las acusaciones del DT de Melgar

Franco Velazco rechazó los cuestionamientos de Miguel Rondelli después del encuentro disputado en el estadio Monumental. “Yo creo que las personas que han hecho las críticas, con la cabeza caliente y que no es la forma de hacerlo, luego de ver las imágenes en los programas de la noche, se han dado cuenta de que el arbitraje, por lo menos en el Monumental, ha sido correcto”, dijo.

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El administrador de Universitario responsabilizó al DT de Melgar por las decisiones que tomó durante el compromiso. “Universitario de Deportes y la prensa no tienen la culpa de que haya hecho malos cambios, de que haya sacado a sus mejores jugadores y que no haya tenido la capacidad de poder replantear el equipo”, declaró.

También destacó las determinaciones del comando técnico liderado por Fabián Bustos y respondió, además, a la expresión usada por Rondelli. “Vamos a tener que crear un nuevo término futbolístico y diremos que ‘chorro’ es aquel técnico que no tiene la capacidad de poder sostener un partido de fútbol”, manifestó.

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El técnico argentino explotó contra el arbitraje por el empate del 'dominó' ante los 'cremas' en el estadio Monumental de Ate. (Video: L1 MAX)

Franco Velazco sobre las declaraciones de Pablo Guede

Las palabras de Pablo Guede también fueron parte de la respuesta de Franco Velazco, quien cuestionó la “solidaridad” expresada desde Alianza Lima hacia Melgar tras las quejas por las decisiones arbitrales. “Esa ‘solidaridad’ seguramente es porque hay dueños y primos hermanos en los procesos concursales que tienen Melgar y Alianza”, sostuvo.

Velazco extendió su cuestionamiento a la situación de ambas instituciones. “Hay que crear otro término ‘chorro’, pero ya es ‘chorro’ legal. Es aquel que tiene un club con acreedores que no pagan las deudas para quedárselos toda la vida y no devolvérselos a sus socios”, afirmó.

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Para el administrador, la respuesta deportiva llegará al cierre de la temporada. Reconoció que Universitario no alcanzó la regularidad que buscaba al comienzo del año, aunque confió en que la tabla final establecerá las diferencias entre los competidores.

“La ‘solidaridad’ la vamos a ver a fin de año”, indicó Velazco. Luego remarcó que la clasificación a la Copa Libertadores y la definición del campeón servirán como referencia para medir la campaña de cada club.

El técnico argentino habló del triunfo de su equipo en Cusco y criticó el accionar del VAR. (Video: L1 MAX)

Franco Velazco sobre el desempeño del VAR en la Liga 1

Por otro lado, Franco Velazco sostuvo que el debate sobre el VAR debe centrarse en quienes dirigen los partidos y operan el sistema. Para el administrador, no corresponde asociar cada decisión con los intereses de Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal o Universitario.

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“Ese es un tema de los árbitros, quienes manejan el VAR y toman las decisiones en campo. Entonces, lejos de que hayan interpretaciones, nosotros creemos que el sistema se está manejando de manera correcta a nivel arbitraje. ¿Hay errores? Sí. ¿Nos perjudican a nosotros a veces? Sí. ¿Se perjudican otros clubes a veces? También, es parte del fútbol", acotó.

Velazco comparó las discusiones locales con las que se vieron en el Mundial 2026, donde “todos han renegado con el arbitraje y con el VAR, y nadie ha dicho nada”.

“Estuvo bien el VAR porque no hubo una toma clara”: exjefe de la CONAR analizó la polémica del Universitario vs Melgar. Crédito: Captura

Franco Velazco sobre si Universitario tomará medidas contra quienes hablen en falso

Ante las acusaciones contra Universitario, Franco Velazco vinculó los cuestionamientos con la dimensión institucional del club. “Es por envidia o por celos. Miren todo lo que tenemos nosotros. Hay gente que alquila estadios, que alquila coliseos para entrenar. Somos claramente el club más grande del Perú, tienen que hablar de nosotros”, apuntó.

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Finalmente, el directivo cuestionó una narrativa que, según dijo, se repite sobre Universitario. “Yo ya quisiera tener a un técnico que en todos los partidos de altura y que juegue de visitante, juegue al término del primer tiempo 11 contra 10. Yo ya quisiera tener un técnico que pierde dos clásicos y se mantenga en el puesto. Pero en la ‘U’ pensamos diferente, claramente”, concluyó.