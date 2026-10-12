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Ricardo Bettocchi defiende a Miguel Rondelli y arremete contra L1MAX: “¿Es el canal del fútbol peruano o es el canal del fútbol menos FBC Melgar?”

El administrador del club de Arequipa se ha mostrado muy mortificado por el trato de la emisora principal de la Liga 1 hacia la institución, tras la polémica acontecida por el empate a dos contra la ‘U’ y la fuerte alocución del entrenador argentino en comparecencia

Ricardo Bettocchi sale en defensa de Miguel Rondelli por el destrato de L1MAX. - Crédito: FBC Melgar
Ricardo Bettocchi sale en defensa de Miguel Rondelli por el destrato de L1MAX. - Crédito: FBC Melgar
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Ricardo Bettocchi, administrador de FBC Melgar, se ha mostrado demasiado contrariado por la manera en como L1MAX, frecuencia oficial del balompié nacional, ha dado un espacio íntegro, el último fin de semana, para desarticular las alocuciones de Miguel Rondelli, tras el empate a dos ante Universitario, por la J-11 del Torneo Clausura 2026.

“Lo más importante y que nunca hemos visto es que el llamado canal de fútbol hace lo que nunca vi en ningún lado: hace un editorial completo con edición para tratar de desmentir lo que dice un entrenador, todo en contra de Melgar, es increíble”, apuntó en diálogo con Los Deportivos de radio Yaraví.

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El enfoque de Bettocchi, incluso, fue más allá al torcerse hacia la composición de las mesas de difusión: “Después queda claro qué es lo que quieren y no. Venimos de una situación en la que nos estamos acostumbrando a transmisiones partidarias”.

“Podemos entenderlas desde el punto de vista comercial para ellos, no las compartimos, pero ya partiendo de eso y con lo que convivimos, esto excedió el nivel de objetividad”, agregó el máximo directivo de la entidad arequipeña.

El técnico argentino explotó contra el arbitraje por el empate del 'dominó' ante los 'cremas' en el estadio Monumental de Ate. (Video: L1 MAX)

Absolutamente ofuscado, Ricardo Bettocchi comenzó a preguntarse si realmente L1MAX es una señal consciente de que abarca la información de cada uno de los integrantes del circuito peruano o si solo se dedica a focalizarse en los clubes con mayor atención capitalina.

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“Lo que no puede pasar es llegar a falta de objetividad de que en el programa principal que hacen análisis hagan un editorial en contra del técnico y hacen una edición para tratar de desmentirlo, según lo que quieren comunicar. ¿Es el canal del fútbol peruano o es el canal del fútbol menos FBC Melgar?”, cuestionó.

Observación y respaldo

La acción que dio inició a la polémica surgió en el tramo final del encuentro celebrado en el estadio Monumental. Antes de que se diera el doblete de Alex Valera, con el que se saldó una igualada dramática, Matías Lazo acusó una infracción de Edison Flores. El VAR no hizo su aparición ni mucho menos el árbitro Joel Alarcón.

Aquel tema, claro está, fue abordado por Ricardo Bettocchi: “No hay ninguna imagen en que la situación no fue falta. Matías no se va a tirar teniendo la prioridad y siendo más rápido que el jugador con el que estaba disputando”, destacó.

Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, compartió su conclusión de la jugada que derivó en el gol del empate de Universitario ante Melgar. (Video: L1MAX)

Al hilo indicó que “Flores se tropieza y se ve claramente; no se va a tropezar con nada, lo hace con el pie e Matías y por eso cae; Rondelli dice que el VAR tiene que ver este tipo de situaciones para ayudar al árbitro”.

Consultado Bettocchi acerca del motivo que desencadenó que FBC Melgar perdiera el control del encuentro y ello derivase en una amarga igualada, dijo: “El otro equipo también juega; se hace el mea culpa hacia dentro. No estoy haciendo entrevista para hacer análisis, sino lo que está pasando alrededor, porque hemos sentido que en Lima el ataque a Melgar viene desde el seno del llamado canal del fútbol”.

El directivo, finalmente, aseguró que confía en el proceso iniciado por Miguel Rondelli pese a que existe una marcada irregularidad que impide un despegue definitivo en el Clausura 2026.

El respaldo es absoluto. Miguel no armó el plantel, en seis meses se ve el crecimiento claramente; estamos a un partido de ser segundos en el acumulado, hace meses estábamos bastante lejos”.

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