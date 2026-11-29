El reciente enfrentamiento

El antecedente inmediato entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputó en la última fecha del Torneo Clausura y terminó con una victoria por 4-1 del cuadro huancaíno, resultado que le permitió asegurar el título del certamen.

El equipo conocido como el ‘rojo matador’ tomó ventaja a los nueve minutos con un remate de Javier Sanguinetti. Poco después, Daniel Porozo amplió la diferencia de cabeza y, antes del descanso, Sanguinetti anotó otra vez para establecer el 3-0.

En el inicio del segundo tiempo, Porozo marcó el cuarto tanto local tras una jugada que comenzó Sanguinetti. Universitario descontó luego de las modificaciones de Fabián Bustos, con un disparo cruzado de Bryan Reyna.

Ese resultado será el antecedente más cercano para la semifinal de ida, que volverá a enfrentar a Sport Huancayo y Universitario en el estadio IPD de Huancayo.