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Sport Huancayo en sus redes
Sport Huancayo esta listo para recibir este domingo a Universitario en el partido de ida de las semifinales de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 15:00 en el estadio IPD Huancayo. Ellos compartieron esta imagen:
Accidentado banderazo crema
Una multitud de hinchas cremas se apostó en el hotel donde descansan los jugadores merengues, la noche previa a la semifinal entre Universitario y Sport Huancayo. Todo parecía transcurrir con normalidad e incluso los futbolistas salieron a saludar a la hinchada.
No obstante, dos grupos comenzaron a pelear por ubicarse más cerca del frontis del hotel, por lo que la Policía tuvo que usar gases lacrimógenos para separar a ambas facciones.
¡Día de partido! Universitario de Deportes visitará hoy, domingo 29 de noviembre, a Sport Huancayo en la primera semifinal de la Liga 1 2026. Este encuentro está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio IPD de Huancayo.
El reciente enfrentamiento
El antecedente inmediato entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputó en la última fecha del Torneo Clausura y terminó con una victoria por 4-1 del cuadro huancaíno, resultado que le permitió asegurar el título del certamen.
El equipo conocido como el ‘rojo matador’ tomó ventaja a los nueve minutos con un remate de Javier Sanguinetti. Poco después, Daniel Porozo amplió la diferencia de cabeza y, antes del descanso, Sanguinetti anotó otra vez para establecer el 3-0.
En el inicio del segundo tiempo, Porozo marcó el cuarto tanto local tras una jugada que comenzó Sanguinetti. Universitario descontó luego de las modificaciones de Fabián Bustos, con un disparo cruzado de Bryan Reyna.
Ese resultado será el antecedente más cercano para la semifinal de ida, que volverá a enfrentar a Sport Huancayo y Universitario en el estadio IPD de Huancayo.
Horarios del Universitario vs Sport Huancayo
El partido comenzará a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo
La primera semifinal entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes será transmitida en exclusiva por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
El encuentro de ida, que se jugará este domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo, también estará disponible a través de la plataforma Liga 1 Play, habilitada para dispositivos móviles y otros equipos compatibles.
Infobae Perú realizará la cobertura informativa del partido, con las principales incidencias y el minuto a minuto de una llave que definirá al rival de Alianza Lima en la final del campeonato peruano.
Programación de la vuelta entre Universitario y Sport Huancayo
La segunda semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se jugará el viernes 4 de diciembre, a las 20:30, en el estadio Monumental de Ate. El recinto tendrá un importante marco de público: las entradas para las tribunas populares ya se agotaron y quedan pocos boletos disponibles en los demás sectores, con varios días de anticipación.
¿Cómo se define al segundo finalista?
La semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se resolverá en dos partidos. El equipo que consiga mayor cantidad de goles en el resultado acumulado de ambos encuentros avanzará a la final de la Liga 1 2026, donde espera Alianza Lima.
Si la serie termina igualada luego de los 180 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. El reglamento no contempla el valor doble de los goles como visitante, tiempo suplementario ni un tercer partido de desempate.
El ganador de la semifinal entre Huancayo y Universitario enfrentará a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026. La definición por el título nacional comenzará el martes 8 de diciembre y tendrá su segundo partido el domingo 13 de diciembre.