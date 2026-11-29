Reporte televisivo en directo desde Piura tras la declaratoria de alerta roja por lluvias torrenciales. La cobertura muestra al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, en entrevista con un reportero en la vía pública, mientras en pantalla paralela se observan calles anegadas, ciudadanos desplazándose por el agua con pertenencias y personal de rescate evacuando a vecinos en botes inflables.

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El ministro de Vivienda Mauricio Arnillas advirtió desde Piura que la respuesta a las inundaciones debe acelerarse ante la llegada de un “mega Niño” y un pronóstico de 4 días de lluvias, mientras las autoridades intentan recuperar la capacidad de drenaje en los sectores anegados en la ciudad norteña.

Durante la atención a la emergencia, el representante del Ejecutivo sostuvo que el Fenómeno El Niño ya excedió los registros previos que se tiene sobre su impacto en la costa del Perú. “Todos los registros de Los Niños, a estas alturas, este ya sobrepasó todos los registros. No se tienen registros de la dimensión de este Niño”, dijo Arnillas a Latina.

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Ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas. - Ministerio de Vivienda

A modo de recomendación para los ciudadanos que viven en la zona, Arnillas sostuvo que “la población tiene que salvaguardar sus pertenencias. Ya saben todos que viven en zonas de inundación, suban sus pertenencias de valor al segundo piso. Prepárense porque viene un Mega Niño”.

Las labores en Piura incluyen el abastecimiento de agua e insumos, la evacuación de personas que acepten dejar sus viviendas y la reparación de equipos de bombeo. Arnillas indicó que se identificaron 1.200 viviendas damnificadas y que el ministerio prepara bonos y otros apoyos para las familias afectadas.

Una madre y sus dos hijos permanecen sobre una calle anegada en Piura, donde miles de niñas y niños viven en zonas de riesgo alto ante las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

Las bombas redujeron el agua, pero el sistema aún requiere reparaciones

En El Chilcal, el nivel del agua descendió 1 metro, según el titular de Vivienda. En esa zona operaban tres motobombas de ocho pulgadas, un trasvasador y un Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales, conocido como SARE.

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El ministro explicó que una de las cuatro motobombas del sistema permanecía fuera de servicio por falta de repuestos. “Estamos haciendo los esfuerzos para que empiece a trabajar la última motobomba, que hay que traer unos repuestos especiales”, afirmó.

Arnillas también informó que técnicos especializados de Sedapal llegaron desde Lima para medir el caudal de las electrobombas y que personal ingresaría a limpiar sus rejillas. La revisión detectó que las máquinas expulsaban 60 litros por segundo, pese a que su capacidad era de 250 litros por segundo.

“Les estamos haciendo el mantenimiento que necesitan para que funcionen en toda su capacidad”, sostuvo el ministro sobre el sistema ubicado en El Chilcal, que señaló como dependiente del gobierno regional.

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Personal del Ministerio de Vivienda y del Ejército opera una motobomba para drenar una calle inundada por las lluvias en Piura. (X/@MINDEF)

El funcionario rechazó que una adulta mayor hubiera muerto a causa de la inundación en Ignacio Merino. Indicó que la mujer tenía problemas de salud previos y que su fallecimiento había sido informado en esas circunstancias.

Vivienda pidió bombas para Piura y otras regiones del norte

Arnillas señaló que la necesidad de motobombas y electrobombas no se limita a Piura. Mencionó que Tumbes y Lambayeque, además de varias ciudades piuranas, también afrontan problemas vinculados a las lluvias y al agua acumulada.

El ministro agradeció el apoyo de la empresa privada y citó a la Fundación Romero. “Necesitamos motobombas, necesitamos electrobombas para algunos pozos de agua potable, para garantizar la dotación de agua potable para la población”, indicó a Latina.

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Tras el drenaje, el Ministerio de Salud deberá fumigar las zonas afectadas, según Arnillas. El Ministerio de Vivienda, añadió, revisa el SARE de Ignacio Merino y otros sistemas distribuidos en Piura para identificar y llevar los repuestos que requieren.