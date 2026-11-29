El alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, detalla los esfuerzos del gobierno local para gestionar la emergencia, incluyendo la administración de albergues y el bombeo de agua, mientras critica la falta de sistemas de drenaje definitivos.| Video: Latina Noticias

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La Municipalidad Provincial de Piura y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) habilitaron el albergue temporal Los Algarrobos, con capacidad para recibir a más de 30 familias que debieron dejar sus viviendas por las inundaciones y el colapso de desagües en distintos sectores de la provincia.

El alcalde provincial, Juan Francisco Cevallos, indicó que las familias llegan al refugio por derivación de INDECI o por iniciativa propia. El recinto está ubicado cerca de la urbanización Ignacio Merino y recibe a vecinos que buscan alojamiento y alimentos tras las lluvias.

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El funcionario no precisó una cifra total de personas afectadas o damnificadas. Durante sus declaraciones, diferenció entre quienes registraron daños en sus propiedades y los damnificados, a quienes definió como las personas que tuvieron que desplazarse y perdieron gran parte de sus pertenencias o sus viviendas.

El alcalde Juan Francisco Cevallos indicó que Castilla, Veintiséis de Octubre y la capital provincial concentran los mayores impactos tras las precipitaciones| Foto: Gobierno del Perú

Castilla, Veintiséis de Octubre y Piura concentran las zonas con mayores problemas

Cevallos señaló que los distritos de Castilla, Veintiséis de Octubre y Piura presentan los mayores impactos por las precipitaciones. También afirmó que aún hay sectores donde el agua no pudo ser evacuada.

Entre los puntos que continúan con problemas mencionó Chilcal e Ignacio Merino. Según sostuvo, los sistemas de recolección y evacuación de agua de esas zonas, bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda, no operaron como se esperaba.

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“Hay zonas donde el agua todavía no es liberada”, afirmó el alcalde, quien atribuyó parte de la emergencia a la falta de funcionamiento de esos sistemas y a la ausencia de un drenaje definitivo para la ciudad.

Un camión con sistema de bombeo retira el agua acumulada en una calle anegada de Piura tras las precipitaciones registradas en la zona.

Algunas zonas ya fueron liberadas

El alcalde afirmó que la comuna administra siete sistemas alternativos de recolección y evacuación de agua. De ese total, aseguró que seis ya fueron liberados, mientras que persisten dificultades en el sistema de Cuatro de Octubre.

Explicó que ese punto depende de la evacuación previa del sistema de Cinco Esquinas, por lo que no se logró retirar toda el agua acumulada. La municipalidad, añadió, distribuyó ayuda humanitaria, cisternas y motobombas en distintos sectores de la ciudad.

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Cevallos indicó que los sistemas funcionan como grandes piscinas que almacenan temporalmente el agua de lluvia para luego derivarla hacia otros puntos. Señaló que algunos equipos resistieron la emergencia, otros presentaron fallas y dos sistemas vinculados a Vivienda colapsaron.

El alcalde aseguró que el sistema de Ignacio Merino dejó de operar después de que el agua superó el nivel de los tableros eléctricos. También dijo que ese equipo había presentado problemas semanas antes y que fue reparado tras gestiones de la municipalidad y la Fundación Romero.

Integrantes del Ejército realizan tareas de bombeo de agua y rescate en botes tras las inundaciones causadas por las lluvias en Piura.

Además, manifestó que la lluvia acumuló 160 milímetros, un volumen que calificó como el más alto de los últimos 30 años. Esa afirmación no fue acompañada en el reporte por un balance técnico de las autoridades meteorológicas ni por una cifra consolidada de damnificados.

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