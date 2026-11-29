Universitario visitará a Sport Huancayo por la semifinal ida de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS Universitario/Liga 1.

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Hoy, domingo 29 de noviembre, Universitario y Sport Huancayo abrirán la primera semifinal nacional de la Liga 1 2026 en un encuentro que llega apenas una semana después de la goleada que consagró al cuadro huancaíno como ganador del Torneo Clausura. Los ’cremas’ buscarán una respuesta fuera de casa, mientras que el ‘rojo matador’ intentará trasladar su impulso reciente a una serie que entrega un boleto para enfrentar a Alianza Lima en la final.

La llave se disputará a dos partidos y tendrá su primer capítulo en la altura de Huancayo. El equipo dirigido por Fabián Bustos afrontará una prueba ante un rival que ya demostró su capacidad ofensiva en el último cruce entre ambos, aunque Universitario se impuso en el enfrentamiento previo correspondiente al Apertura.

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Sport Huancayo alcanzó esta instancia tras conquistar el Clausura, mientras que Universitario se instaló entre los cuatro mejores por su ubicación en la tabla acumulada. El ganador de esta eliminatoria enfrentará a Alianza Lima, que aseguró su presencia en la definición tras terminar como líder de la clasificación general.

A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por semifinal ida de Liga 1 2026

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán el domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú en el estadio IPD de Huancayo. El compromiso corresponde a la ida de las semifinales de la Liga 1 2026 y definirá una primera ventaja antes de la revancha en Lima.

El partido empezará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 16:00 horas. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 17:00 horas. Para España, la programación será a las 21:00 horas. En Miami, Estados Unidos, también se jugará a las 15:00 horas, debido a la coincidencia horaria con Perú durante noviembre.

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¿Dónde ver primera semifinal entre Universitario y Sporting Huancayo?

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en un partido cuya transmisión exclusiva estará a cargo de L1MAX. La señal posee los derechos televisivos del campeonato a partir del acuerdo alcanzado entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol.

El encuentro también podrá verse a través de la plataforma Liga 1 Play, disponible en dispositivos móviles y otros equipos conectados a internet. Infobae Perú seguirá las principales incidencias y ofrecerá el minuto a minuto.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en las semifinales de la Liga 1 2026.

¿Cómo quedaron los Universitario vs Sporting Huancayo por Liga 1 2026?

Los antecedentes de la temporada muestran un triunfo para cada equipo. En el Torneo Apertura, Universitario venció 2-1 a Sport Huancayo en el estadio Monumental. Alex Valera y Anderson Santamaría marcaron para el conjunto ’crema’, mientras que Piero Magallanes descontó para la visita.

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El segundo enfrentamiento tuvo un resultado distinto. Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario en la última jornada del Clausura y aseguró el título de ese certamen. Javier Sanguinetti y Daniel Porozo firmaron dos goles cada uno, mientras que Bryan Reyna anotó el descuento visitante.

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Recinto confirmado: sin hinchada visitante

La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos informó que el partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes fue calificado como un espectáculo de alto riesgo. Tras la evaluación de las condiciones de seguridad, se confirmó que el estadio IPD de Huancayo será la sede de la primera semifinal.

El recinto solo tiene habilitada la tribuna occidente, por lo que ese será el único sector disponible para el público. Sport Huancayo deberá respetar el aforo máximo permitido y coordinar las medidas de seguridad necesarias con las autoridades responsables del escenario deportivo.

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La disposición establece que solo podrán ingresar aficionados locales. No habrá localidades para la barra visitante ni se permitirá el acceso de personas con camisetas, banderolas, instrumentos musicales u otros distintivos de Universitario.