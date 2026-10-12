Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

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La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, con nueve partidos repartidos en tres jornadas. La programación incluye cruces que involucran a los equipos que comparten el liderato del campeonato.

La actividad comenzará el viernes con el encuentro entre Sport Huancayo y Cusco FC en la ciudad ‘incontrastable’. El ‘rojo matador’ tiene a tiro seguir en la punta, aunque tendrá al frente a un rival que llega luego de caer como local frente a Alianza Lima. Además, ese mismo día, Los Chankas recibirá a ADT en Andahuaylas.

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El sábado se disputarán tres compromisos. Juan Pablo II enfrentará a Sport Boys en Chongoyape, en un duelo importante para el cuadro ‘papal’, que ha dado la sorpresa al meterse en la parte alta de la tabla.

Melgar será local ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental de la UNSA. El equipo cusqueño quiere redimirse y dar el golpe en Arequipa contra un rival directo por el Torneo Clausura.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Más tarde, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto ‘blanquiazul’ buscará trasladar a su cancha el impulso que obtuvo en Cusco, y tratar de agotar sus chances de salir campeón nacional de forma directa.

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El domingo concentrará cuatro partidos y tendrá otro de los encuentros destacados de la fecha. Sporting Cristal jugará en casa contra Comerciantes Unidos, un encuentro en el que los ‘rimenses’ intentarán defender la posición que alcanzaron tras su victoria ante UTC.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera llegará a ese compromiso después de una seguidilla de cuatro triunfos consecutivos en el Torneo Clausura. Las ‘águilas cutervinas’ serán el próximo obstáculo para un cuadro ‘cervecero’ que busca prolongar su buen momento.

La programación dominical continuará con el duelo entre FC Cajamarca y CD Moquegua en el estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos completarán una jornada con actividad en distintos puntos del país.

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El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 en Cajamarca y es el nuevo líder del certamen - Crédito: L1MAX.

En Trujillo, Alianza Atlético se medirá con Universitario de Deportes en el estadio Mansiche. El conjunto de Sullana, que comparte el primer lugar del Torneo Clausura, enfrentará a un elenco ‘merengue’ que está presionado tras el reciente empate con Melgar y tratará de llevarse los tres puntos en Trujillo.

El último partido será el de Cienciano frente a UTC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El ‘papá’ apunta a seguir escalando en la tabla, pero delante tiene a un necesitado conjunto cajamarquino, ubicado en la zona de descenso.

Cabe mencionar, que L1 MAX estará a cargo de la transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026. Los partidos también podrán verse mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play.

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Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

- Sport Huancayo vs Cusco FC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Los Chankas vs ADT (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Sábado 17 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 18 de octubre

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX) *

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) **

- Alianza Atlético vs Universitario (15:30 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

* El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos estaba pactado inicialmente para el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 18 a la misma hora.

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** El FC Cajamarca vs CD Moquegua estaba pactado inicialmente para el domingo 18 de octubre a 13:00 horas, pero con la actualización se modificó para el mismo día a las 13:15 horas.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1