La cantante Anely Dávila posa con un sombrero y se presenta en un concierto como integrante de la agrupación de cumbia Corazón Serrano.

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La llegada de Anely Dávila a Corazón Serrano no ocurrió en un momento habitual de su carrera. La cantante recibió el llamado de la agrupación piurana cuando atravesaba un problema de salud que la obligó a permanecer bajo cuidados médicos.

La exintegrante de La Bella Luz contó que la propuesta la sorprendió mientras estaba hospitalizada. Por esa razón, no pudo responder de inmediato al interés de la orquesta ni coordinar con rapidez una reunión para hablar sobre su incorporación.

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Dávila reveló los detalles durante una transmisión en vivo con Cristorata, donde recordó que fueron sus padres quienes conocieron primero la noticia. Ellos tenían su celular cuando se produjo el contacto de representantes del grupo.

En una entrevista para el espacio Encumbiados, la cantante Anely Dávila relata las circunstancias en las que recibió la propuesta de integración a la agrupación musical Corazón Serrano. Durante la conversación, la intérprete explica que el contacto inicial ocurrió a través de mensajes de texto en un momento en que se encontraba hospitalizada, tras lo cual concretó su ingreso al grupo.

La cantante explicó que aquel mensaje llegó en una etapa complicada a nivel personal. Aun así, la posibilidad de sumarse a Corazón Serrano tuvo un significado especial para ella, debido a la expectativa que tenía desde hace años por formar parte de la orquesta.

“Fue un momento muy inesperado de mi vida. Yo me encontraba mal de salud”, manifestó la intérprete al recordar cómo recibió la propuesta.

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El interés del conjunto se convirtió en una noticia que su familia tuvo que procesar en medio de su recuperación. La artista indicó que, pese a la emoción por la oportunidad, su situación no permitía avanzar con normalidad en las primeras conversaciones.

“En un momento inesperado llegó la propuesta y, sobre todo, el interés”, expresó Anely Dávila durante la conversación con el streamer.

La cantante precisó que la agrupación buscó concretar una reunión con ella y su entorno. Sin embargo, el encuentro no pudo realizarse de inmediato porque permanecía internada.

La cantante Anely Dávila interpreta un tema musical durante una presentación en vivo de la agrupación peruana Corazón Serrano.

“Cuando dijeron que querían tener una reunión con nosotros, bueno, en ese momento era muy difícil para nosotros, porque pues estaba en el hospital”, relató la nueva integrante de Corazón Serrano.

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Para Dávila, la propuesta apareció en medio de un proceso personal que condicionó los primeros pasos de su llegada al grupo. Tras superar esa etapa, pudo avanzar con las conversaciones y preparar su ingreso oficial a la orquesta.

Anely Dávila debutó con Corazón Serrano ante el público de Arequipa

La incorporación de Anely Dávila se hizo pública el pasado 14 de noviembre, durante un concierto de Corazón Serrano en Arequipa. Su presentación puso fin a las versiones que circulaban sobre una posible llegada de la cantante al elenco.

La artista apareció ante el público para interpretar “Cómo se olvida”, una de las canciones elegidas para su primera actuación junto a sus nuevas compañeras. El debut representó el inicio formal de una etapa que la cantante esperaba desde pequeña.

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El animador Dani Daniel fue quien tomó la palabra para oficializar su ingreso a la agrupación. Luego le cedió el micrófono para que se dirigiera a los seguidores que asistieron al espectáculo.

La cantante Anely Dávila realiza su primera presentación oficial como integrante de la agrupación Corazón Serrano. En el escenario, la artista viste un traje blanco e interpreta canciones con micrófono en mano frente al público asistente durante un concierto en vivo, acompañada por otras vocalistas del conjunto musical.

“Me siento muy emocionada, muy contenta la verdad. Ha sido un gran sueño desde que tengo 6 años”, afirmó Dávila desde el escenario.

La cantante agradeció la respuesta del público en su primera aparición con la orquesta. También valoró la acogida que recibió tras ser presentada como una de las nuevas voces del grupo liderado por Edwin Guerrero.

“Muchas gracias por el cariño, por la acogida”, dijo la artista ante los aplausos de los asistentes al concierto en Arequipa.

La agrupación Corazón Serrano anunció la incorporación de la cantante Anely Dávila mediante una publicación en redes sociales durante una presentación en vivo.

Antes de ingresar a Corazón Serrano, Dávila integró La Bella Luz, agrupación de la que se desvinculó antes de asumir este nuevo reto profesional. Su salida generó expectativas entre los seguidores de la cumbia peruana, que luego fueron confirmadas con su aparición sobre el escenario.

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En su mensaje final, la intérprete aseguró que buscará responder a la oportunidad que recibió dentro de la orquesta. “Prometo entregar el 1000% de ahora en adelante”, sostuvo durante su presentación.