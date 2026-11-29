En Piura, vecinos del sector El Indio, en el distrito de Castilla, reportan calles anegadas debido a las intensas lluvias. Los pobladores manifiestan la falta de asistencia de las autoridades y señalan que adquirieron una motobomba menor con recursos propios para intentar retirar el agua estancada y desagües colapsados. Ante la insuficiencia del equipo, solicitan al gobierno central y regional el envío de maquinaria de mayor capacidad para drenar la zona afectada.

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Los habitantes del asentamiento humano El Indio, en el distrito de Castilla, Piura, indicaron que tuvieron que reunir dinero para comprar gasolina y mantener operativa una motobomba destinada a retirar el agua acumulada en las calles desde el jueves.

La inundación convirtió parte de la entrada principal del barrio en una laguna. El agua cubrió la vía de acceso, bloqueó el paso hacia una posta y dificultó la llegada al colegio de la zona.

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Durante un enlace de Latina Noticias, una vecina explicó que una máquina pequeña había sido llevada al sector, pero que los residentes debían costear el combustible para que continuara el drenaje.

Inundación en El Indio obliga a vecinos a costear el combustible de una motobomba donada| Foto: Periodismo en Sechura y el Perú

“Nosotros tenemos que poner la gasolina acá”, afirmó. Según contó, los vecinos hicieron colectas en dos ocasiones, aunque el combustible volvió a agotarse. “El motorcito es chiquito. Nosotros queremos uno más grande”, añadió.

Motobomba dejó de operar tras quedarse sin combustible

Los vecinos indicaron que la motobomba funcionó hasta cerca de las 05:00, cuando se quedó sin gasolina. También señalaron que no había trabajadores encargados de operar la maquinaria en el lugar.

Una de las residentes sostuvo que el equipo no pertenecía a la Municipalidad de Castilla, sino que había sido facilitado por el alcalde electo, a quien identificó como Marlon Jiménez. El actual alcalde, según reclamaron los habitantes del sector, debía atender la emergencia antes de dejar el cargo.

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“La máquina la han dejado, pero nosotros estamos apoyando para comprar gasolina y petróleo”, dijo otra vecina. La mujer cuestionó la falta de apoyo para retirar el agua que permanece estancada en las calles.

El citado medio también señaló que había otra motobomba en una zona cercana.

El alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, detalla los esfuerzos del gobierno local para gestionar la emergencia, incluyendo la administración de albergues y el bombeo de agua, mientras critica la falta de sistemas de drenaje definitivos.| Video: Latina Noticias

Cruzar la calle se volvió un riesgo para los residentes

Ante la falta de una vía seca, los habitantes instalaron un pasamanos improvisado para atravesar una calle cubierta por el agua. Los vecinos deben caminar sin conocer la profundidad del terreno ni el estado de la pista bajo la inundación.

“Esta es la vía principal para salir”, relató una residente. Aseguró que algunas personas deben pagar hasta cinco soles por un traslado en mototaxi para cruzar el sector afectado.

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La situación también alcanzó a pequeños comercios. Una vecina indicó que una bodega de la zona tuvo dificultades para atender y abastecerse porque su propietaria no podía salir de su vivienda. Según su testimonio, la comerciante pagó diez soles para llegar hasta un puente y movilizarse fuera del barrio.

El estancamiento del agua generó preocupación entre las familias por la proliferación de mosquitos y posibles enfermedades. Los vecinos también reportaron la presencia de residuos y animales muertos en las zonas inundadas.

Una pobladora aseguró haber visto una rata en el agua y advirtió sobre el tránsito constante de personas por las calles anegadas. “La gente pasa y pasa por aquí”, expresó, al manifestar temor por las condiciones sanitarias.

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Alerta por el dengue: síntomas

El dengue puede causar fiebre que dura entre dos y siete días, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar muscular, dolor articular, náuseas, vómitos y sarpullido. También pueden presentarse cansancio, falta de apetito y decaimiento. Se debe prestar atención a los signos de alarma, como dolor abdominal intenso y persistente, vómitos repetidos, sangrado por nariz o encías, presencia de sangre en vómitos o heces, somnolencia, irritabilidad, palidez, debilidad marcada o dificultad para respirar.

Ante fiebre o cualquiera de estas señales, es necesario acudir pronto a un establecimiento de salud y evitar la automedicación para recibir atención profesional oportuna. Esto podría aumentar el riesgo a tu estado.

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