La Policía Nacional investiga una serie de ataques armados registrados en Villa El Salvador, Ventanilla y San Juan de Miraflores. (La Vanguardia)

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La sucesión de ataques con armas de fuego en distintos puntos de la capital volvió a poner en primer plano la inseguridad ciudadana en Lima. En Villa El Salvador, sicarios asesinaron a un hombre identificado como Daniel Alonso Pacheco Pinto; en Ventanilla, una mujer recibió impactos de bala mientras compraba en una bodega; y en San Juan de Miraflores, Julio Bazola, de 45 años, murió tras ser atacado frente a su vivienda durante una reunión familiar.

Los tres hechos ocurrieron en espacios frecuentados por vecinos y familias y en las últimas 72 horas. Las investigaciones quedaron a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras residentes de las zonas afectadas expresaron preocupación por los asaltos, robos y atentados que, según denunciaron, se repiten en sus distritos.

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Alias “Alonso”

El primero de los casos tuvo como víctima a Daniel Alonso Pacheco Pinto, conocido como alias “Alonso”, a quien sicarios asesinaron a balazos en el distrito de Villa El Salvador.

Sicarios asesinaron a balazos a Daniel Alonso Pacheco Pinto dentro de un vehículo en el distrito de Villa El Salvador.

Pacheco Pinto registraba cuatro acusaciones por homicidio y la Policía lo había detenido en dos oportunidades. Era señalado como integrante de la banda Los Avilindrosos y enfrentaba acusaciones por su presunta vinculación con actividades de extorsión.

El hombre se encontraba dentro de un vehículo cuando fue atacado. De acuerdo con la información difundida, sus agresores lo seguían antes del crimen.

Pacheco Pinto había protagonizado una persecución policial a inicios de 2025. Durante aquella intervención, chocó contra vehículos de la Policía. Además, en septiembre de 2025 fue detenido en Villa Esperanza bajo acusaciones de incendiar locales comerciales después de presuntos actos de extorsión.

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Se indicó que esos ataques contra negocios respondían a un patrón. Un representante citado por el canal señaló que se registraron incendios a fines de 2024, a inicios de 2025 y el 12 de mayo de ese año. Los denunciantes no identificaron públicamente a los responsables por temor.

En diciembre de 2025, el hombre fue capturado como presunto líder de la banda Los Pistoleros. La Fiscalía mantenía investigaciones pendientes por tráfico ilícito de drogas, robo y otros delitos. Tras el asesinato, familiares del fallecido protagonizaron altercados verbales en la zona.

Daniel Alonso Pacheco Pinto registraba cuatro acusaciones por homicidio y antecedentes por extorsión antes de su muerte.

Cuatro impactos de bala

En otro hecho, una mujer fue atacada a tiros en una bodega de la calle 18, en Ventanilla Alta. El atentado ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando niños y adultos transitaban por el sector.

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Vecinos indicaron que los atacantes realizaron más de 11 disparos. La víctima recibió cuatro impactos de bala, según relataron residentes de la zona. Las heridas alcanzaron el abdomen, una pierna y un brazo.

Testigos señalaron que la mujer compraba en el establecimiento cuando un automóvil negro polarizado, que permaneció estacionado durante más de media hora, retrocedió. De ese vehículo descendió un sujeto encapuchado, quien abrió fuego contra ella.

“Ha retrocedido y se ha bajado un chico encapuchado y ha comenzado a disparar”, relató una vecina al medio televisivo.

Un atacante encapuchado disparó cuatro veces contra una mujer en una bodega de Ventanilla Alta a plena luz del día.

Los residentes auxiliaron a la mujer y la trasladaron inicialmente al hospital de Ventanilla. Sin embargo, denunciaron que no fue atendida en ese establecimiento, por lo que buscaron otro centro de salud cercano. Una vecina afirmó que la víctima estaba ensangrentada, aunque aún permanecía consciente cuando fue evacuada.

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Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao llegaron al lugar e iniciaron las diligencias para identificar al autor del ataque y establecer el móvil. Los vecinos señalaron que la zona afronta asaltos y robos a mano armada de forma constante.

Asesinado frente a su casa

La noche también estuvo marcada por el asesinato de Julio Bazola, de 45 años, en el sector Alfonso Ugarte, en Pamplona, distrito de San Juan de Miraflores.

El ataque ocurrió cerca de las 18:30. Bazola participaba en una actividad en su vivienda junto con familiares, visitantes y otras personas. En ese contexto, una motocicleta llegó a los exteriores del inmueble. Uno de los ocupantes descendió, disparó contra el hombre y huyó.

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La Policía Nacional del Perú intervino a cinco presuntos integrantes de la banda Los Malditos Nueva Generación en el distrito de Villa María del Triunfo. De acuerdo con las autoridades policiales, los intervenidos cobraban cupos diarios a los conductores de transporte público bajo amenazas. El reporte televisivo incluye grabaciones de seguimiento, el traslado de personas intervenidas y declaraciones del comandante PNP a cargo de las investigaciones. Fuente: Latina Noticias

La Policía de la comisaría de Pamplona Uno acordonó el área y esperaba la llegada de peritos de Criminalística y del fiscal de turno para las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Los agentes no hallaron casquillos en la escena, por lo que en ese momento no se había determinado la cantidad de disparos que recibió la víctima. Una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda debía ser revisada como parte de las investigaciones.

Familiares de Bazola mencionaron la posibilidad de un presunto ajuste de cuentas relacionado con una disputa en el rubro de la construcción civil. Esa versión debía ser corroborada por la Policía.

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El hombre era padre de familia y, según personas de la zona, era conocido entre los vecinos. Residentes del sector Alfonso Ugarte pidieron mayor seguridad ante los hechos delictivos reportados en los últimos días.