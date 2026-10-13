Lágrimas, abrazos y orgullo: la selección peruana Sub 19 de vóley regresó a Lima con la plata del Sudamericano y el boleto al Mundial 2027

El Jorge Chávez se convirtió en escenario de lágrimas y abrazos cuando las jóvenes voleibolistas pisaron suelo peruano tras más de una semana de ausencia y una campaña que las puso en el mapa continental (Federación Peruana de Vóley)

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La selección peruana femenina sub 19 de vóley volvió a suelo nacional en las primeras horas de la madrugada con una medalla de plata al cuello y un cupo asegurado al Mundial de la categoría en 2027.

El aeropuerto Jorge Chávez fue el escenario de un reencuentro cargado de emoción: familiares, dirigentes y allegadas esperaban a las jóvenes voleibolistas que, tras más de una semana fuera del país, regresaron convertidas en subcampeonas continentales.

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Las lágrimas y los abrazos no tardaron en aparecer. El logro, que coronó una campaña de cuatro victorias y una sola derrota en Venezuela, ya forma parte de la historia del vóleibol peruano.

Una fase de grupos sin fisuras

La selección peruana femenina sub-19 inició su camino en Maracaibo con tres victorias consecutivas que le permitieron dominar el Grupo A. El equipo de Martín Escudero mostró solidez ante Chile, Venezuela y Uruguay antes de afrontar las semifinales. (Federación Peruana de Vóley)

El recorrido del equipo dirigido por Martín Escudero en el Sudamericano Sub-19 de Maracaibo comenzó con autoridad. Perú lideró el Grupo A de manera invicta, con tres triunfos consecutivos que no dejaron lugar a dudas sobre el nivel del plantel.

En la primera fecha, las peruanas superaron a Chile por 3-1, con parciales de 26-24, 25-12, 21-25 y 25-19. Al día siguiente, ante la presión de jugar frente al anfitrión, Venezuela, repitieron la fórmula: victoria 3-1 con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17. El cierre de la fase inicial llegó con un contundente 3-0 sobre Uruguay —25-23, 25-18 y 25-11— que confirmó a Perú como el conjunto más sólido del grupo y las instaló como una de las candidatas al título continental.

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Tres partidos, tres victorias, cero sets cedidos en dos de ellos. La base estaba construida.

La hazaña ante Brasil que abrió las puertas del mundo

El equipo dirigido por Martín Escudero afrontó uno de sus mayores retos ante Brasil y respondió en los momentos decisivos para quedarse con el boleto a la final. Aunque Argentina se llevó el título, Perú cerró el torneo con una medalla y el pasaje mundialista. (Federación Peruana de Vóley)

El partido que definió el torneo —y que quedará grabado en la memoria del vóleibol peruano— llegó en semifinales. Perú enfrentó a Brasil, la potencia histórica de la región, en un duelo que se extendió hasta el quinto set y se resolvió en el tie-break. La “bicolor” aguantó la presión, sostuvo el nivel en los momentos decisivos y se impuso en uno de los cotejos más vibrantes del certamen.

Con esa victoria, el equipo de Escudero no solo accedió a la final sudamericana, sino que también selló la clasificación directa al Mundial Sub-19 de 2027. Dos objetivos cumplidos en un solo partido.

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En la definición por el título, Argentina fue un escalón demasiado alto. El combinado albiceleste no dio margen: 3-0 con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15. La medalla de plata, sin embargo, no opacó nada de lo construido durante el torneo. Una campaña de esa envergadura —con Brasil eliminado en el camino— difícilmente podía calificarse de otra manera que no fuera histórica.

El regreso y el abrazo que lo dijo todo

Entre lágrimas, sonrisas y abrazos, las integrantes de la selección peruana sub-19 se reencontraron con sus seres queridos tras su participación en Venezuela. La recepción reunió también a dirigentes de la federación, en una madrugada marcada por el orgullo del logro deportivo. (Federación Peruana de Vóley)

Pasada la madrugada, cuando el vuelo procedente de Venezuela tocó suelo limeño, el aeropuerto Jorge Chávez ya tenía a sus protagonistas en tierra firme. El presidente de la Federación Peruana de Vóleibol, Gino Vegas, encabezó la recepción junto al dirigente Alejandro Jiménez. Ambos esperaban a las jugadoras en el ingreso del terminal aéreo para darles la bienvenida oficial.

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Pero el momento más intenso de la noche no tuvo protocolo ni micrófono. Fue el instante en que las voleibolistas se reencontraron con sus familias. Padres, madres, hermanos y amigos que llevaban más de una semana sin verlas aguardaban con una mezcla de ansiedad y orgullo difícil de disimular. Cuando se produjo el encuentro, las lágrimas fueron la respuesta más honesta. Abrazos largos, sonrisas entre sollozos, nombres gritados en medio del bullicio del aeropuerto.

Las jóvenes —muchas de ellas con menos de 19 años— no regresaron solo con una medalla. Volvieron con la certeza de haber representado al Perú en uno de los torneos más competitivos de la región, de haber derrotado a Brasil en una semifinal de infarto y de haber ganado el derecho a disputar un Mundial. Eso, en el vóleibol femenino peruano, no es poca cosa.

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El recibimiento en el Jorge Chávez fue el cierre de un ciclo y, al mismo tiempo, el punto de partida hacia 2027. La clasificación al Mundial de la categoría abre un nuevo capítulo para este grupo de voleibolistas que, en Maracaibo, demostraron que el vóleibol peruano tiene presente y tiene futuro.