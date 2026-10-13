Perú

El papa León XIV inspira una trilogía de música criolla: Compositor Coco Llaque presentó el vals ‘Quien vuelve trae esperanza’

El compositor peruano presentó “Quien vuelve trae esperanza”, obra interpretada por el cuarteto Criollas que completa una serie dedicada a la relación del pontífice con Perú.

El compositor Coco Llaque presentó “Quien vuelve trae esperanza”, un vals norteño dedicado al papa León XIV.
El compositor Coco Llaque presentó “Quien vuelve trae esperanza”, un vals norteño dedicado al papa León XIV.
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El compositor limeño Coco Llaque presentó ‘Quien vuelve trae esperanza’, un vals norteño que cierra su trilogía musical dedicada al papa León XIV y que reúne tres géneros asociados con la costa norte peruana. La nueva producción se suma al tondero “De Chiclayo al Vaticano” y a la marinera norteña “A Imagen y Semejanza”.

El lanzamiento llega a un mes de la visita que el pontífice tiene programada a Perú, entre el 11 y el 17 de noviembre. La canción plantea el retorno como una idea ligada a la espera, el afecto y la esperanza de una tierra que formó parte central de la trayectoria pastoral de Robert Francis Prevost, nacido en Chicago y naturalizado peruano.

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La interpretación está a cargo del cuarteto Criollas, integrado por Sonia Valderrama, María del Carmen Padilla, Mariella Fonseca y Verna Blue. Carlos Cóndor asumió los arreglos y la guitarra de la pieza, mientras que Llaque estuvo al frente de la producción musical.

“Como la lluvia vuelve al desierto (...) tu tierra te reconoce y espera por tu llegada”, dice uno de los versos de ‘Quien vuelve trae esperanza’. La letra vincula la futura llegada de León XIV con el vínculo que construyó durante sus años de misión y servicio eclesial en varias ciudades peruanas.

Un vals norteño para cerrar una serie de tres ritmos

La trilogía de Coco Llaque propone un recorrido musical por tres expresiones de la costa norte. El primer tema, ‘De Chiclayo al Vaticano’, fue compuesto en ritmo de tondero; el segundo, ‘A Imagen y Semejanza’, tomó la forma de una marinera norteña; y la tercera entrega llegó como vals norteño.

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‘Quien vuelve trae esperanza’ completa una propuesta desarrollada desde el tondero, la marinera norteña y el vals norteño, tres géneros que el compositor eligió para rendir homenaje a la relación del Santo Padre con Perú.

Compositor Coco Llaque y la cantante Sonia Valderrama en la grabación del tondero "De Chiclayo al Vaticano". (Foto: Coco Llaque)
Compositor Coco Llaque y la cantante Sonia Valderrama en la grabación del tondero "De Chiclayo al Vaticano". (Foto: Coco Llaque)

La selección de ritmos remite a las regiones donde Prevost desarrolló una parte significativa de su labor religiosa. El actual Papa llegó al país por primera vez en 1985, como misionero en Chulucanas, Piura. Luego vivió y trabajó en Trujillo, fue administrador apostólico en Callao y ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

La historia pastoral de León XIV en Perú fue reconstruida por Vatican News en el documental León de Perú, que recorrió Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Callao y Lima. El medio vaticano destacó la labor del pontífice, entonces conocido como padre Robert, con comunidades, parroquias, jóvenes y familias de esas ciudades.

La nueva canción de Llaque toma como punto de partida esa cercanía. La referencia al regreso no está planteada solo como una visita oficial, sino como el retorno de una persona que desarrolló parte de su vida religiosa en el país y que mantuvo vínculos con las comunidades del norte.

El estreno de ‘Quien vuelve trae esperanza’ coincide con octubre, mes en que Perú celebra el Día de la Canción Criolla. La fecha incorpora un contexto adicional a la propuesta de Llaque, que apuesta por lenguajes musicales peruanos para abordar un hecho de dimensión religiosa y nacional.

Las dos canciones anteriores recibieron reconocimientos

La trilogía tuvo difusión antes de su cierre. ‘De Chiclayo al Vaticano’ fue utilizada por Vatican News como música de fondo en dos documentales sobre la vida de Robert Prevost y su camino hasta el pontificado.

El segundo tema, ‘A Imagen y Semejanza’, alcanzó la final del concurso nacional León de la Esperanza, organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), con participación del Ministerio de Cultura, la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima.

El certamen buscó elegir una canción inédita relacionada con la visita del Papa a Perú. En la final participaron 10 propuestas de distintos géneros y lugares del país. La composición de Coco Llaque concursó en la categoría de marinera norteña.

La tercera entrega llega ahora con una mirada centrada en el retorno. La letra sitúa a Perú como una tierra que espera al pontífice, mientras que la elección del vals norteño mantiene la continuidad estética con las dos composiciones previas.

El cuarteto Criollas interpreta la canción que completa una trilogía inspirada en los años de Robert Prevost en Perú.
El cuarteto Criollas interpreta la canción que completa una trilogía inspirada en los años de Robert Prevost en Perú.

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