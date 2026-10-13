Christian Cueva y Pamela Franco lanzan el panetón ‘Mi Cholito’: cuánto cuesta incluirlo en la mesa navideña

La pareja promocionó pedidos al por mayor y corporativos a través de sus redes sociales.

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Christian Cueva y Pamela Franco anunciaron el lanzamiento del panetón ‘Mi Cholito’, un producto con el que ingresan a la campaña navideña de 2026 y que ya ofrece precios para pedidos al por mayor. La pareja presentó el emprendimiento a través de sus redes sociales e invitó a seguidores, comerciantes y empresas a realizar reservas.

El futbolista y la cantante difundieron un video en el que muestran la caja roja del producto, que lleva el nombre elegido para la marca y una caricatura asociada a Cueva. La presentación se realizó a mediados de octubre, antes de que termine la campaña de Halloween, una fecha en la que habitualmente comienzan las preventas de panetones en Perú.

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“Estamos muy contentos porque esta Navidad, ustedes y nosotros vamos a compartir con el mejor panetón ‘Mi Cholito’. Me pueden escribir y hacer sus pedidos”, expresó Christian Cueva en el material promocional.

La propuesta busca captar pedidos corporativos y compras en volumen para la temporada de fin de año. Pamela Franco se dirigió de manera directa a posibles distribuidores y negocios interesados en adquirir el producto para campañas internas, regalos o reventa.

“Pedidos al por mayor, los corporativos, todos, no puede faltar su panetón ‘Mi Cholito’, oficialmente presentado”, afirmó la intérprete durante el anuncio que ambos compartieron en Instagram.

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¿Cuánto cuesta la caja de panetones?

Las primeras consultas que llegaron a las redes de Cueva estuvieron relacionadas con el precio del panetón y las condiciones para acceder a compras por volumen. De acuerdo con la información difundida en esas plataformas, la caja máster contiene seis unidades.

La caja de seis panetones cuesta S/ 100 para pedidos desde 100 cajas. Es decir, para acceder a esa tarifa, la compra mínima debe ser de 600 unidades. El cálculo deja un valor de alrededor de S/ 16,67 por panetón.

Para quienes soliciten una cantidad menor, la oferta establece otra tarifa. La caja de seis productos cuesta S/ 105 desde un mínimo de 50 cajas, equivalente a 300 panetones. En ese caso, el precio aproximado por unidad es de S/ 17,50.

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Los montos corresponden a pedidos mayoristas y no permiten establecer el precio definitivo que tendría una unidad para la venta directa al consumidor. Hasta el momento, la pareja no ha detallado un valor individual, los puntos físicos de distribución ni las zonas a las que llegará el producto.

Christian Cueva y Pamela Franco presentaron el panetón ‘Mi Cholito’ para la campaña navideña de 2026.

Pamela Franco y Christian Cueva apuntan a pedidos corporativos

El anuncio de ‘Mi Cholito’ pone el foco en el segmento corporativo y de distribuidores. El mensaje de Franco estuvo dirigido a negocios que buscan panetones para obsequios de Navidad, ventas en tiendas, canastas o actividades de cierre de año.

En el video, la cantante y el jugador aparecieron juntos mientras presentaban el empaque y repetían el nombre del producto. Cueva, conocido como “Aladino”, vinculó la marca con uno de los apodos que lo ha acompañado durante su carrera pública.

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En el programa América Hoy, la conductora Janet Barboza consideró que el monto era elevado. “Caro me ha parecido un poco elevado el precio”, comentó durante la conversación en el set.

Edson Dávila, conocido como Giselo, realizó el cálculo por unidad y planteó una lectura distinta de la propuesta. “Janet, son 100 entre seis, sale como a 16 soles, me parece que está bien”, respondió.

El debate evidenció que el precio mayorista será uno de los aspectos centrales de la recepción comercial del producto. A diferencia de una venta individual, la propuesta de ‘Mi Cholito’ exige compras mínimas de 50 o 100 cajas para acceder a las tarifas que difundió la pareja.

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Las próximas semanas permitirán conocer si Cueva y Franco amplían su oferta con ventas unitarias, promociones, presencia en mercados o alianzas con negocios.

Christian Cueva y Pamela Franco lanzan el panetón ‘Mi Cholito’ por Navidad.