Paolo Guerrero tampoco llega para el duelo entre Alianza Lima vs Atlético Grau en Matute: ¿Cuándo podrá regresar?

El parte médico del club confirmó que el atacante de 42 años sigue en rehabilitación sin plazo definido. Pavez es la otra incógnita del equipo de Pablo Guede para el duelo del sábado en Matute (Alianza Lima)

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Paolo Guerrero vuelve a quedar al margen del plantel de Alianza Lima. El delantero de 42 años, quien no disputa un partido oficial desde el 29 de agosto pasado, arrastra ahora un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo que lo mantendrá alejado de las canchas por un período aún sin determinar.

La baja del capitán blanquiazul se confirmó días antes del duelo ante Cusco FC —que los íntimos ganaron con solvencia— y se extiende al próximo compromiso de la fecha 12 del Clausura: el sábado 17 de octubre, Alianza recibe a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 20:30 horas.

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La situación del ‘Depredador’ genera incertidumbre en La Victoria. Según el parte médico emitido por el club, “durante la semana de entrenamiento previo al encuentro contra Cusco FC, nuestro jugador Paolo Guerrero sufrió una dolencia que le impidió completar la práctica”. Los exámenes posteriores confirmaron el diagnóstico: “Los estudios médicos detectaron que el jugador presenta un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. Actualmente, Paolo se encuentra en proceso de rehabilitación a cargo del área médica del club”, indicó la institución.

Este nuevo contratiempo físico llega apenas semanas después de que Guerrero superara un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo, lesión que lo dejó fuera de tres partidos consecutivos, entre ellos el clásico ante Universitario de Deportes. El veterano atacante había retornado a los entrenamientos con optimismo y llegó a participar como titular en un amistoso ante Melgar, pero la recaída truncó cualquier posibilidad de reintegrarse al equipo para la recta final del torneo en el corto plazo.

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La incógnita Pavez y el peso de su ausencia

Alianza Lima aguarda por la evolución de Esteban Pavez para definir su mediocampo ante Atlético Grau. La posible ausencia del volante chileno obligaría a Pablo Guede a buscar alternativas para sostener el funcionamiento del equipo. (Alianza Lima)

Con Guerrero en el dique seco, la atención del cuerpo técnico de Pablo Guede se traslada a otro nombre propio: Esteban Pavez. El volante chileno es considerado una pieza neurálgica en el esquema blanquiazul y su presencia en el once titular ante Grau dependerá de su evolución durante los entrenamientos de la semana.

“Hay que ver si va a poder contar con Esteban Pavez, que es un jugador, la verdad, importante”, señaló la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa Hablemos de MAX. Su colega Gustavo Peralta coincidió en la valoración: “Es un jugador fundamental y clave. En el año ha sido muy importante”.

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La ausencia del mediocampista en el triunfo ante Cusco se hizo notar, al menos en lo posicional. Pese a que Alianza no atravesó apuros para llevarse los tres puntos, la falta de Pavez en su zona habitual dejó una marca en el funcionamiento colectivo. Si el chileno no llega en condiciones para el sábado, Guede deberá reorganizar el mediocampo para enfrentar a un Atlético Grau que tampoco llegará completo: el delantero Raúl Ruidíaz fue descartado por una dolencia lumbar.

El plantel respondió ante Cusco: Vélez, Garcés y Huamán se destacaron

El triunfo de Alianza Lima ante Cusco FC dejó actuaciones individuales que fortalecen las opciones de Pablo Guede para el siguiente compromiso. Jairo Vélez, Renzo Garcés y Marcos Huamán destacaron por su despliegue y esfuerzo durante el encuentro (Alianza Lima)

Más allá de las bajas y las dudas, el cuerpo técnico tiene motivos para el optimismo. El rendimiento físico del plantel en el partido ante Cusco FC dejó señales alentadoras de cara al duelo en Matute.

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Jairo Vélez fue uno de los más destacados, pese a llegar al encuentro con el desgaste acumulado de los compromisos con su selección nacional. “Venía de jugar con selección. La verdad que hizo un buen partido en Cusco, al igual que Garcés y Huamán”, subrayó Rodríguez. Peralta completó el cuadro: “Garcés, Huamán y Vélez corrieron un montón”.

La actuación de Huamán mereció mención especial por su despliegue en banda, donde cubrió cada metro de su carril con intensidad sostenida durante los 90 minutos. Ese nivel de entrega colectiva es el capital con el que Alianza Lima llega a la semana de preparación para recibir a Grau.

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Guerrero sin fecha de retorno y el desafío de la recta final

Sin un tiempo oficial de recuperación, Paolo Guerrero afronta otra etapa de rehabilitación mientras Alianza Lima busca sostener su rendimiento en el Clausura. El delantero no juega desde agosto y su regreso dependerá de la evolución de la lesión (Alianza Lima)

El club no fijó un plazo de recuperación para el ‘Depredador’. Antecedentes de lesiones similares en el tendón peroneo largo sugieren entre cuatro y ocho semanas de trabajo de rehabilitación, lo que podría comprometer su participación en lo que resta del Clausura 2026.

La institución se limitó a comunicar que “continuará informando sobre la evolución del futbolista”, una fórmula que refleja la cautela con la que se maneja el caso en La Victoria. Por ahora, está claro que Pablo Guede no contará con el máximo goleador histórico de la selección peruana hasta que el área médica dé el visto bueno definitivo.

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El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputa el sábado 17 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva y se transmite por L1 MAX.