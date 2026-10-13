Perú

Miraflores: municipio de Renovación Popular guarda silencio ante ataque homófobo y agresión sexual a deportista

La comuna, dirigida por Carlos Canales, no se ha pronunciado sobre los dos casos denunciados en el distrito, aunque sí difundió un comunicado para cuestionar al virtual alcalde

Carlos Canales
La Municipalidad de Miraflores, encabezada por Carlos Canales, no se ha pronunciado sobre dos denuncias de violencia registradas en el distrito: un ataque homófobo y una agresión sexual
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La Municipalidad de Miraflores, encabezada por Carlos Canales (Renovación Popular), mantiene silencio ante dos denuncias de violencia registradas en el distrito: un ataque homófobo contra dos clientes de un restaurante y la agresión sexual sufrida por una deportista mientras corría por el malecón.

Hasta este martes, la comuna no había difundido ningún pronunciamiento específico sobre los hechos, pese a la repercusión pública de ambos casos. En cambio, publicó un mensaje sobre la reducción de denuncias por delitos y cuestionó declaraciones del virtual alcalde del distrito, Jorge Muñoz.

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Canales, que en la víspera asistió a la tradicional misa por el mes del Señor de los Milagros en el templo de Las Nazarenas, tampoco se pronunció sobre los episodios en sus redes sociales.

El primer ataque ocurrió el último lunes en el McDonald’s del Óvalo Gutiérrez, donde un hombre amenazó de muerte e insultó con expresiones homófobas a dos clientes que almorzaban en el local.

La agresión ocurrió en un restaurante de comida rápida y quedó registrada en vídeos difundidos por uno de los afectados en Instagram

“Los mato, y lo peor es que no bromeo”, se escucha decir al agresor en uno de los vídeos difundidos por uno de los afectados en Instagram. En las grabaciones, el hombre también afirma que la homosexualidad es un pecado y que las personas homosexuales irán al infierno si no se arrepienten.

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El denunciante explicó que el sujeto se acercó sin que mediara una provocación previa y sostuvo que iniciará acciones legales. Los videos generaron reacciones de rechazo en las redes sociales y pedidos para identificar al hombre, cuya identidad no ha sido confirmada de manera independiente.

Arcos Dorados, operadora de McDonald’s, condenó lo ocurrido, ratificó su política de cero tolerancia frente a la discriminación y afirmó que su equipo asistió a los clientes afectados y contactó a las autoridades.

Las víctimas presentaron una denuncia en la comisaría de la jurisdicción, uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad LGTBIQ+ en Lima y que cuenta con una ordenanza contra la discriminación desde 2015.

Acoso y agesión a deportista

La segunda denuncia fue presentada por Valeria Martínez, quien afirmó que sufrió una agresión sexual al amanecer del domingo mientras corría por el malecón Cisneros, cerca del Parque del Amor.

Según relató al programa televisivo 24 Horas, un hombre que se desplazaba en un scooter se acercó, la acosó y le dio un golpe en el glúteo antes de huir. Las cámaras de seguridad del distrito registraron parte de sus movimientos y podrían contribuir a identificarlo.

La deportista acudió a la comisaría para formalizar la denuncia y difundió lo sucedido en sus redes sociales. Explicó que decidió hacer público el caso para visibilizar situaciones que otras mujeres pueden callar por temor y advirtió de que el episodio afectó su sensación de seguridad al salir a entrenar.

El ataque ocurrió el domingo al amanecer y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad del distrito. El agresor aún no ha sido identificado

Martínez también expresó su confianza en que las imágenes de las cámaras permitan identificar al responsable. Hasta el momento de la denuncia, no se había informado de su detención.

En su pronunciamiento más reciente, la comuna informó que las denuncias por delitos en el distrito disminuyeron un 61% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Sistema de Denuncias Policiales de la Policía.

El documento también cuestionó al virtual alcalde elegido en los último comicios por, según la municipalidad, confundir las categorías de robo y hurto, y exhortó a quienes se pronuncian sobre seguridad ciudadana a usar los datos “con responsabilidad”.

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