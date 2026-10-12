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Wanda Nara publicó una foto desnuda para promocionarse en una plataforma para adultos y dividió las opiniones

La conductora generó repercusión con una imagen en redes y reavivó el interés por el contenido exclusivo que ofrece en la plataforma para adultos

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Wanda Nara publicó una foto desnuda para promocionarse en una plataforma para adultos: la foto que dividió las aguas
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Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes sociales luego de publicar una fotografía en la que posó desnuda, con sus partes íntimas cubiertas por líneas sobre la imagen.

La conductora acompañó el posteo con un mensaje breve que despertó la curiosidad de sus seguidores. “Sin las rayitas en...”, escribió junto a la publicación, que incluyó un enlace a su cuenta de OnlyFans, una plataforma para adultos. De ese modo, la foto funcionó como una promoción de su contenido para suscriptores.

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La imagen funcionó como una promoción de la cuenta en la que Wanda Nara ofrece material sin restricciones para sus suscriptores. En pocas horas, el posteo acumuló reacciones y comentarios de usuarios que debatieron sobre el nivel de exposición elegido por la empresaria.

La publicación generó respuestas de apoyo, sorpresa y críticas. Parte de los mensajes cuestionó que utilizara ese tipo de contenido para promocionar su perfil, mientras otros destacaron el impacto que tuvo la foto en las redes. Entre las reacciones, algunos usuarios apuntaron contra su rol como madre. “Pobre de tus hijos mayores. Vergüenza das”, escribió una persona debajo de la publicación.

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Otros cuestionaron la decisión de impulsar contenido exclusivo pese a su situación económica. “Innecesario. Supuestamente sos millonaria”, fue otro de los comentarios que recibió. También aparecieron mensajes irónicos como “No seas mala, Wanda”, “Mauro pagando suscripción”, “Preciosa Wan, quien te diga algo feo, que se miren al espejo, se compren una vida y que la chupen” y “¿Esto es real?”. La publicación mantuvo a la conductora en el centro de la conversación digital por la repercusión de la imagen y el enlace a su contenido para suscriptores.

Wanda Nara se mostró con Martín Migueles el día que salió su divorcio de Mauro Icardi
“Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”, había asegurado Wanda en sus redes (RSFotos)

El antecedente de esta promoción se remonta a septiembre, cuando Wanda Nara respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. Consultada por la imagen más provocativa que conservaba en su galería, contó que había subido a OnlyFans fotos íntimas que le había enviado a su expareja Mauro Icardi, padre de sus dos hijas.

Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”, escribió la conductora. La declaración se produjo en el marco de una ronda de preguntas sobre aspectos de su vida personal y profesional.

En ese mismo intercambio, la conductora detalló cómo organizaba la rutina de sus hijos con Icardi y Maxi López, padre de sus tres hijos varones. También descartó, por el momento, retomar su carrera musical porque tenía otros proyectos pendientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Wanda Nara promocionó su cuenta de OnlyFans con una publicación que generó repercusión en redes

Otro de los proyectos recientes de Wanda Nara fue su debut como actriz en ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. La película sigue a Lucía, una mujer que inicia una relación con un hombre más joven.

Durante una entrevista con Catalina Dlugi en Radio La Once Diez, la conductora habló sobre la filmación de las escenas íntimas y contó que el equipo dispuso de una coach de intimidad. Según explicó, hubo reuniones individuales y grupales para establecer pautas antes de las grabaciones, una experiencia nueva para ella.

Wanda y Bernasconi también señalaron que el rodaje se realizó con un equipo técnico reducido en esas secuencias y que acordaron mecanismos para preservarse durante las tomas. La conductora sostuvo que la dinámica de trabajo detrás de cámara dista de la imagen que luego se ve en pantalla.

Entrevista MasterChef Celebrity Argentina - Wanda Nara - Maru Botana - Damian Betular - Germán Martitegui
Wanda debutará en el cine con la película ¿Querés ser mi hijo? junto a Agustín Bernasconi (RSFotos)

La preparación incluyó ensayos en la casa de la empresaria, con la asistencia del director Pablo Ini. La animadora afirmó que uno de sus principales interrogantes era si la pareja que formaba con Bernasconi resultaría creíble para el público. Tras los primeros visionados, dijo que la química entre ambos fue uno de los comentarios más repetidos.

En relación con el proyecto, Nara aseguró que asumió el trabajo con compromiso y que disfrutó la experiencia frente a cámara. “Lo tomé con mucha seriedad y lo disfruté. Hoy me falta el hecho de estar grabando una película”, afirmó. Sobre el vínculo con Bernasconi, explicó que su mayor preocupación era que la relación de los personajes resultara convincente: “Era lo más importante para mí, que fuera creíble”, sostuvo.

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