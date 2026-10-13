Perú

“¡Perú es clave!”: Taehyung se despide de Perú con fotos de su paso por Lima entre comida, parapentes y previas al concierto de BTS

El integrante de BTS no dudó en dejar un recuerdo a sus fanáticas peruanas de lo que fue su visita a nuestro país

Composición de dos imágenes con un hombre comiendo en una mesa de madera a la izquierda y un autorretrato frente al espejo a la derecha
El cantante Taehyung difunde fotografías de su visita a Lima que incluyen una cena en un restaurante y momentos previos a su presentación.
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Taehyung, conocido artísticamente como V, compartió este 13 de octubre una serie de fotografías de su estadía en Lima, luego de los tres conciertos que BTS ofreció en el Estadio San Marcos. El cantante acompañó el carrusel con la frase “¡Perú es clave!”, en español, una expresión que ya había utilizado ante el público durante la última fecha de la agrupación surcoreana.

Las imágenes permitieron conocer algunos momentos fuera del escenario que los integrantes mantuvieron en reserva durante su visita. V mostró parte de las actividades que realizó en la capital peruana, entre comidas, vistas de la ciudad y escenas previas a las presentaciones que cerraron el paso de la banda por el país.

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El artista había manifestado interés por el viaje desde antes de llegar a Lima. En sus intercambios con seguidores a través de redes sociales respondió mensajes en español y dejó ver su expectativa por conocer el país. Durante uno de los conciertos, además, comentó que probó comida peruana y que la experiencia le había gustado.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram donde un joven sonríe mientras sostiene una brocheta de pescado disecado
El cantante Taehyung publica una serie de fotografías sobre su paso por la capital peruana en su cuenta de Instagram.

La permanencia de los siete integrantes se manejó con reserva. Aunque decenas de ARMY se concentraron en los alrededores de hoteles y otros puntos de la ciudad con la esperanza de verlos, no hubo información oficial sobre sus desplazamientos ni sobre la agenda que cumplieron fuera de los shows.

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Las fotos de V mostraron momentos privados de BTS durante su visita a Lima

El carrusel de Taehyung incluyó postales de la gastronomía peruana y de los espacios en los que el grupo descansó entre los conciertos. En paralelo, J-Hope también difundió fotografías de las visitas de BTS a Central y Maido, dos restaurantes de Lima que integraron el recorrido culinario de la banda durante su estadía.

V también publicó una imagen desde una habitación con vista hacia la costa. En la fotografía se observaron parapentes en el cielo, un detalle que llamó la atención de las seguidoras peruanas. Durante los días previos a los conciertos, varias fanáticas organizaron mensajes aéreos en las cercanías de los lugares donde se creía que estaban hospedados los artistas.

Composición de dos imágenes: un parapente rojo sobre el mar a la izquierda y un joven con poncho andino multicolor y gorro de alpaca a la derecha
El cantante Kim Taehyung difunde fotografías de su visita a Lima, que incluyen un salto en parapente sobre el mar y vestimenta tradicional peruana.

Otra de las postales mostró al cantante en el Hotel Marriott, uno de los lugares a los que ARMY llegó durante la visita de BTS. La presencia de seguidores se mantuvo durante varios días, aunque la agrupación evitó revelar su ubicación hasta después de haber salido del país.

El mensaje “¡Perú es clave!” tuvo rápida repercusión entre las fanáticas. La frase había sido pronunciada por V el sábado 10 de octubre, cuando BTS se despidió de Lima tras su tercera presentación. El grupo continuó después su gira por Sudamérica con destino a Chile.

Las fotografías también incluyeron imágenes del backstage del último concierto. Allí se pudo ver parte de la preparación del grupo antes de salir al escenario y algunos de los accesorios peruanos que utilizaron durante el cierre de la jornada, entre ellos ponchos y chullos.

Una bandeja de piedra sostiene cuatro cabezas de piraña, una cola de pescado frito, frutos de achiote y una estructura de conchas
Un plato de la gastronomía peruana expone insumos amazónicos y marinos durante la visita del cantante Kim Taehyung a Lima.

Taehyung bajó del escenario y regaló su chullo a una ARMY peruana en su último concierto

V protagonizó uno de los momentos más comentados de la despedida de BTS en Lima. Durante el último concierto, el cantante se acercó a la zona de seguridad que separaba el escenario del público y entregó el chullo de alpaca que llevaba puesto a una seguidora ubicada en primera fila.

La escena ocurrió el sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Tras terminar una parte del show, Taehyung se quitó la prenda y la colocó sobre la cabeza de la fanática, mientras quienes estaban cerca registraban el instante con sus teléfonos.

Grabación capturada por asistentes a un concierto muestra al cantante Taehyung, integrante del grupo de k-pop BTS, acercándose a la barrera de seguridad del público. En las imágenes se observa al artista interactuando con los fanáticos presentes, quienes sostienen sus dispositivos móviles y bastones de luz característicos de la agrupación.

El artista regresó después al escenario para continuar el espectáculo junto a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin y Jung Kook. La entrega del chullo se produjo en una noche en la que los siete miembros usaron accesorios inspirados en la cultura peruana y agradecieron el recibimiento de sus seguidoras.

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