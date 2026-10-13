Perú

Presidente de la Comisión de Constitución afirma que “no hay tiempo” para añadir más puntos a facultades legislativas

El senador Carlos Mesías de Fuerza Popular, aseguró que el dictámen será elevado al pleno del Senado para su debate en los próximos días

Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.
Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.
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Carlos Mesías, presidente de la Comisión de Constitución e integrante de la bancada de Fuerza Popular en el Senado, descartó la posibilidad de ampliar las facultades legislativas aprobadas en la Cámara de Diputados para volver a incluir las 66 propuestas del Ejecutivo.

En conversación con medios de comunicación desde el Congreso, el senador confirmó que el dictamen será debatido el lunes 19 en el pleno del Senado, la decisión responde al tiempo limitado para revisar el documento.

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La comisión dispone de siete días hábiles para emitir el dictamen, un plazo que restringe la incorporación de nuevas materias y obliga a concluir la evaluación dentro del cronograma legislativo. El texto que llegue al pleno incluirá los cambios aprobados por los integrantes del grupo de trabajo.

“Ya no hay tiempo porque el lunes se debate lo que el día de mañana o jueves aprobara la comisión, el dictamen de la comisión con los cambios que hagan los señores miembros de la comisión”, manifestó Mesías.

Oscar Reto Otero, Presidente de la Cámara de Diputados, exige al Senado no incorporar materias ajenas ni alterar la esencia del dictamen sobre delegación de facultades, subrayando que el respeto entre ambas cámaras definirá la gobernabilidad de los próximos cinco años.

El pedido de facultades que fue elevado al Senado contempla un total de 20 facultades que fueron aprobadas previamente por la Cámara de Diputados. El presidente de la comisión señaló que no se añadirá ningún tema a esa lista y que el grupo se concentrará en finalizar la revisión.

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Senador descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

El senador de senador de Fuerza Popular, Víctor Flores, también descartó restituir las 66 medidas del pedido original de facultades legislativas del Ejecutivo, pese a considerar insuficiente que la Cámara de Diputados haya aprobado solo 20 medidas. El legislador sostuvo que la revisión constitucional permitirá incorporar algunos aspectos, pero sin alterar el texto remitido por los diputados.

En una entrevista con RPP, Flores señaló que dos o tres de las 66 medidas originales no cuentan con su respaldo, aunque defendió la relevancia del resto y afirmó que el Ejecutivo dispone de vías alternativas para impulsar las iniciativas que queden fuera de la delegación, entre ellas proyectos de ley con carácter de urgencia y decretos de urgencia.

“Desde el minuto número uno (Keiko Fujimori) ha empezado a trabajar, a legislar por parte del Ejecutivo, a ejecutar el plan de gobierno Perú con orden, porque con facultades y sin facultades, el plan de gobierno se va a llevar a cabo”, dijo al medio radial.

Victor Flores Ruiz, congresista de Fuerza Popular en el Congreso
Fuerza Popular ganó la presidencia de la Comisión de Economía. Victor Flores sería el encargado de definir la agenda, junto a Somos Perú y Acción Popular. - Crédito Congreso

Víctor Flores reveló que el Senado revisará el proyecto aprobado por Diputados y podría añadir disposiciones, pero negó que esa evaluación implique recuperar las 66 medidas solicitadas inicialmente por el Ejecutivo. El senador afirmó que se pueden incorporar puntos sin desnaturalizar el texto ya aprobado.

“En el Senado tenemos que ceñirnos a lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que tenemos que revisar obligatoriamente. Revisar y posiblemente agregar algunos puntos, pero en los temas que han venido de la Cámara de Diputados sin desnaturalizar, está clarísimo. (...) eso no significa que vamos a reponer los 66 puntos”, sostuvo el senador fujimorista.

Flores explicó que la Constitución obliga al Senado a revisar las iniciativas provenientes de la Cámara de Diputados. Bajo ese criterio, definió el papel de la cámara como “revisora, reflexiva, pensante”.

Al ser consultado sobre una eventual restitución integral del pedido original, el senador respondió: “No, no, de ninguna manera”. Añadió que la posibilidad de sumar puntos debe respetar los límites del proyecto aprobado por Diputados.

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