Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado 'Chibolín' solicitó junto a su defensa la variación de la medida de prisión preventiva en su contra por el caso que se le sigue por presunto tráfico de influencia. (Justicia TV)

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El exconductor de televisión Andrés Hurtado solicitó al Poder Judicial el cese de la prisión preventiva, cuyo plazo era inicialmente de 18 meses, pero fue ampliado en marzo de este año por otros 18 meses.

De acuerdo a la solicitud presentada ante el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, documento al que accedió Infobae, la defensa de ‘Chibolín’ considera que, a la fecha, no persisten las condiciones que justificaron la prolongación de la prisión preventivas. Estas fueron la especial dificultad de la investigación y el peligro procesal.

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Para empezar, la defensa de Hurtado recuerda que la investigación preparatoria ya concluyó y que la Fiscalía ya formuló acusación, donde pide 30 años de prisión contra el exconductor de televisión. Por ello, dicen que desapareció la especial dificultad de la investigación.

“El escenario procesal ha cambiado y, con ello, debe desaparecer la justificación cautelar que dependía de la existencia de tales actuaciones pendientes”, se lee en el escrito.

Sobre el peligro de fuga, la defensa de ‘Chibolín’ presentó un documento donde una empresa se compromete a contratarlo una vez que salga de prisión. Se trata de una empresa dedicada a actividades empresariales y organización de espectáculos. Justamente, dicha empresa se ha comprometido a incorporarlo como “jefe de Producción, Marketing y Publicidad de los espectáculos de la empresa”.

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Un recurso judicial expone los argumentos sobre el arraigo laboral y la inexistencia de peligro de fuga en el proceso a Andrés Avelino Hurtado Grados.

“Esta circunstancia resulta relevante para el presente pedido de cese, pues el referido contrato se incorpora como nuevo elemento de convicción que no fue valorado al momento de resolverse la prolongación de la prisión preventiva y que permite acreditar la existencia de un proyecto laboral concreto y, con ello, un futuro arraigo laboral

Sobre el peligro de obstaculización, la defensa sostiene que los dos elementos que motivaron este peligro (negativa a pericia psicológica/psiquiátrica y discrepancia sobre números telefónicos registrados en OSIPTEL) no constituyen prueba objetiva de riesgo actual.

Audiencia

El juez supremo de la investigación preparatoria programó la audiencia donde se evaluará el pedido de cese de prisión preventiva de Andrés Hurtado para el próximo miércoles 14 de octubre a las 9:30 de la mañana.

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Cabe precisar que el Juzgado Supremo ya inició el control de acusación contra Hurtado y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta. El magistrado definirá en esta etapa si el caso avanza a juicio oral.

El caso

Según la Segunda Fiscalía Suprema Especializada, el conductor habría actuado como intermediario entre el empresario Javier Miu Lei y la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta, a quien se le atribuye haber intervenido para lograr la devolución irregular de 100 kilos de oro incautados en 2020, a cambio de una comisión de un millón de dólares.

En mayo de 2026, el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión para Hurtado en este caso, además de inhabilitación por 20 años para ejercer cargos públicos y multas que suman más de 2,2 millones de soles por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico. Para la fiscal Peralta, recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, se pidieron 24 años de prisión.

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