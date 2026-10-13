Perú

¿Brillo solar o cielo nublado? Senamhi explica cómo estará el clima en Lima y si habrá lloviznas esta semana

El fenómeno El Niño, que eleva la temperatura del mar peruano, es el factor detrás de los cambios en el patrón climático que atraviesa la capital

Vista aérea de acantilados costeros con edificios altos, una carretera junto al mar y olas en el océano Pacífico bajo un cielo nublado.
Los acantilados del distrito de Miraflores se extienden a lo largo de la costa de Lima bajo un cielo nublado que permite el paso de la luz solar hacia el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lima Metropolitana alternará en los próximos días entre periodos de brillo solar y nubosidad, e incluso podrían registrarse ligeras lloviznas dispersas en distintos sectores de la ciudad, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El comportamiento responde al incremento de la humedad atmosférica y al calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño.

En declaraciones a la Agencia Andina, la ingeniera Raquel Loayza, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que la temperatura del mar se encuentra entre 5 y 6 grados Celsius por encima de sus valores normales para esta época del año. Esta anomalía térmica favorece el aumento de la humedad en la atmósfera y la formación de nubes sobre la capital.

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Avenida con autobuses y automóviles rodeada de edificios de ladrillo que se extienden por las colinas en un día despejado.
Una avenida transitada por vehículos atraviesa un área residencial de Lima Metropolitana que se extiende hacia los cerros bajo la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mar caliente cambia el clima de verano

“Llega un momento en que la atmósfera, al estar bien saturada, se descarga, precipita y se llega a tener un cielo nublado parcial y con brillo solar. Esas condiciones son las que van a predominar”, señaló Loayza. La especialista precisó que, en un verano normal, el cielo permanece despejado durante todo el día, pero las condiciones actuales difieren de ese patrón.

“Tenemos un mar caliente, bastante humedad en la atmósfera y también vamos a tener las nubes que vienen de las partes altas andinas; entonces, vamos a tener predominancia del bochorno”, agregó la meteoróloga. A diferencia de un verano habitual, cuando la nubosidad costera se disipa en las primeras horas de la mañana, en el panorama actual el brillo solar puede alternar con periodos de cielo nublado durante el mismo día.

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Vista panorámica de edificios altos junto a la playa y el mar donde se refleja el sol a través de las nubes.
El sol matutino ilumina la costa de Lima entre la neblina durante una primavera con temperaturas elevadas en el litoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperaturas por zonas de Lima

El comportamiento climático será distinto según la zona de Lima Metropolitana. En los distritos cercanos al litoral, las temperaturas al amanecer se sitúan entre 22,5 y 23 °C, mientras que en Lima Este oscilan entre 19 y 21 °C.

  • Distritos cercanos al litoral: Magdalena, Callao, San Miguel, Miraflores, San Isidro, Barranco y Chorrillos, con temperaturas de entre 22,5 y 23 °C (72,5 y 73,4 °F).
  • Distritos de Lima Este: San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina, con valores de entre 19 y 21 °C (66,2 y 69,8 °F).

La ingeniera explicó que el bochorno se produce por la combinación de temperaturas elevadas y alta humedad ambiental, condiciones que dificultan la evaporación del sudor y hacen que el cuerpo perciba más calor del que indica el termómetro. “El ser humano tiene los poros de la piel y, cuando hay mucha humedad, se dificulta la evaporación del sudor. Entonces, la persona siente más calor que el que la rodea y ahí se genera el bochorno”, apuntó.

Una mujer sostiene una botella de agua y se cubre la frente del sol en una plaza con palmeras, edificios históricos y gente al fondo
Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lloviznas serán ligeras y dispersas

El exceso de humedad en la atmósfera también favorece la formación de lloviznas, que pueden presentarse de manera intermitente en distintos sectores de Lima Metropolitana. Según la especialista, estas precipitaciones se producen cuando el vapor de agua se condensa y forma pequeñas gotas que caen durante periodos breves, principalmente durante la madrugada o la noche, aunque también pueden ocurrir por la tarde si la atmósfera alcanza un nivel elevado de saturación.

El incremento de los vientos del sur, previsto entre el 13 y 16 de octubre, favorecerá la concentración de humedad en el litoral y aumentará la posibilidad de que se registren lloviznas localizadas en la costa. Estas condiciones se sumarían al panorama de nubosidad y brillo solar intermitente que predomina en la capital durante esta semana.

Una calle con la pista mojada, vehículos en fila, peatones en la acera, árboles a los lados y edificios bajo un cielo gris
Una avenida de Lima registra el pavimento húmedo tras las lloviznas e incremento de humedad reportados por el Senamhi.

Precipitaciones difíciles de medir

Loayza aclaró que estas lloviznas podrían ser tan ligeras que no lleguen a acumular una cantidad medible de agua en los instrumentos meteorológicos. Este tipo de precipitaciones, conocidas como trazas, se presentarían principalmente en los distritos más cercanos al litoral.

  • Las trazas son precipitaciones tan pequeñas que los instrumentos no logran capturarlas.
  • No se ha registrado acumulación de agua en Lima Metropolitana por este fenómeno.
  • Las lloviznas caen de manera esporádica y dispersa en la costa.
Vista del mar bajo un cielo de nubes oscuras con rayos de luz solar reflejados en la superficie del agua y un espigón de piedras
Rayos de luz solar se filtran entre las nubes sobre la costa de Lima durante una jornada de variabilidad climática y alta humedad.

“En Lima Metropolitana no se ha registrado acumulación porque la llovizna es muy ligera y cae de manera esporádica. Nosotros las llamamos trazas cuando son precipitaciones tan pequeñas que no pueden medirse”, explicó la meteoróloga.

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