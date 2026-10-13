Perú

Arzobispado de Lima está “consternado” por diagnóstico de León XIV y pide prudencia sobre su gira al Perú

Juan José Dioses, portavoz de la arquidiócesis, pidió esperar la información oficial de la Santa Sede y afirmó que los fieles aguardarán lo necesario para la visita

El Arzobispado de Lima expresó consternación por el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del papa León XIV, quien fue operado este martes en Roma
El Arzobispado de Lima expresó consternación por el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del papa León XIV, quien fue operado este martes en Roma
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El Arzobispado de Lima está “consternado” por el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del papa León XIV, operado este martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, y pidió prudencia ante las especulaciones sobre una eventual cancelación o postergación de su viaje apostólico a Perú, previsto para noviembre.

“Es importante evitar caer en los rumores y las especulaciones de posibles cambios al viaje apostólico”, dijo a Infobae Juan José Dioses, portavoz de la arquidiócesis, quien recordó que la visita del pontífice a Sudamérica, que incluye también Uruguay y Argentina, se mantiene confirmada “hasta el momento”.

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Dioses señaló que la primera “noticia positiva” fue que la intervención quirúrgica concluyó con éxito, aunque indicó que será necesario esperar la evolución del pontífice y las recomendaciones de su equipo médico para conocer cuánto durará su recuperación a raíz de este cáncer pulmonar.

“Todavía es muy temprano para adelantarnos a posibles cancelaciones o postergaciones del viaje apostólico (...) Él se ha dispuesto a las recomendaciones del cuerpo médico que lo acompaña y nos pide que oremos por él para acompañarlo en este proceso. Creo que es un mensaje muy profundo también y humano de alguien que quiere transparentar este tipo de noticias”, avanzó.

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La cirugía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho se realizó mediante una técnica videoasistida y no presentó complicaciones, según informó la Santa Sede
La cirugía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho se realizó mediante una técnica videoasistida y no presentó complicaciones, según informó la Santa Sede

La Santa Sede informó que la intervención se realizó mediante una técnica de cirugía videoasistida y transcurrió sin complicaciones. León XIV, de 71 años, permanecerá internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde continuará su recuperación y se someterá a exámenes posoperatorios. Hasta el momento, el Vaticano no comunicó cambios en la agenda del viaje apostólico previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

Dioses destacó las muestras de solidaridad de los fieles peruanos tras conocerse el diagnóstico y señaló que numerosos creyentes han acudido a las parroquias, especialmente al Santuario de las Nazarenas, en Lima, para rezar por la recuperación del jefe de la Iglesia Católica.

“Sentimos al papa como parte de nosotros, de nuestro Perú, de nuestra cultura (...) De todas maneras tenemos que aguardar con mucha prudencia y evitar caer en la rumorología de posibles cancelaciones. Él ha asumido un compromiso con los países a los que va a visitar y estoy seguro que más allá de esta intervención que ha tenido, nadie le quitará las ganas de volver al Perú”, indicó.

El portavoz insistió en que cualquier decisión sobre el viaje deberá esperar a que se conozca la evolución médica del pontífice y las indicaciones de los especialistas que lo atienden.

La Iglesia peruana pidió evitar rumores sobre una eventual cancelación o postergación del viaje apostólico previsto para noviembre, que incluye Perú, Uruguay y Argentina
La Iglesia peruana pidió evitar rumores sobre una eventual cancelación o postergación del viaje apostólico previsto para noviembre, que incluye Perú, Uruguay y Argentina

“Creo que todos entendemos perfectamente que la salud del santo padre es prioridad. Eso significa que si tenemos que esperarlo un poquito más para volver a verlo aquí en nuestra casa, lo vamos a hacer. Y creo que eso lo entienden muy bien los fieles, las autoridades eclesiásticas, todo el Perú”, dijo.

“En ese sentido, saludo la prudencia que los fieles están teniendo al manifestar su deseo de que el papa primero se recupere bien y que después venga aquí a su casa, especialmente a su querida diócesis de Chiclayo. Unámonos entonces en este llamado de oración, de un buen deseo, más allá de si somos creyentes o no”, siguió.

Son las primeras declaraciones de la Iglesia de Perú, país del que León XIV tiene nacionalidad y donde ejerció como obispo. La presidenta Keiko Fujimori, quien le deseó una pronta recuperación tras la operación, todavía no se ha pronunciado.

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