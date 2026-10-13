Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

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El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, tiene trabajo asegurado. Solo si es que sale del Penal de Lurigancho donde se encuentra recluido cumpliendo prisión preventiva por la investigación por presunta corrupción.

Un empresario se comprometió a contratar a Hurtado, si es que el Poder Judicial ordena el cese de la prisión preventiva, para que trabaje como jefe de producción, marketing y publicidad de los espectáculos organizados por la empresa.

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“La empresa, futuro empleador, contratara al futuro trabajador señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Una vez salga del penal, la empresa determina la contratación de la referida persona en el cargo de Jefe de Producción, Marketing y Publicidad, de los espectáculos de la empresa, ofreciéndole el pago en un salario mensual, sujeto a cumplir el siguiente horario de lunes a viernes de 09 de la mañana hasta la 1:00 pm y de 2:00 pm hasta las 6:00 pm”, se lee en el compromiso al que accedió Infobae.

Un documento notarial firmado en Lima formaliza una promesa de contrato de trabajo a favor de Andrés Avelino Hurtado Grados para cuando salga del penal.

Pide el cese de la prisión preventiva

La defensa de Andrés Hurtado solicitó el cese de la prisión preventiva, que inicialmente era de 18 meses, pero que fue prolongada por otros 18 meses en marzo de este año a pedido de la Fiscalía a cargo de la investigación.

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Uno de los elementos que presentó la defensa de Hurtado es, justamente, el contrato con el que una empresa se compromete a contratarlo una vez que salga de prisión.

La defensa sostiene que este documento “se incorpora como nuevo elemento de convicción que no fue valorado al momento de resolverse la prolongación de la prisión preventiva y que permite acreditar la existencia de un proyecto laboral concreto y, con ello, un futuro arraigo laboral”.

El presentador Andrés Hurtado participa en una audiencia para solicitar el cambio de la prisión preventiva que cumple por presunto tráfico de influencias.

Agregan que “no se trata de una persona que recién pretenda incorporarse al mercado laboral como consecuencia de la presente solicitud”, pues Hurtado “ha desarrollado actividades laborales durante varios años” y, antes de su detención preliminar, “conducía de manera permanente su programa televisivo” Porque hoy es sábado con Andrés.

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Sobre la interrupción de esa actividad laboral, la defensa indica que “no obedeció a una decisión de Andrés Avelino Hurtado Grados orientada a sustraerse de la acción de la justicia”, sino que, al momento de su detención preliminar, se encontraba “internado en una clínica por una situación médica que requirió atención especializada e intervenciones quirúrgicas”.

Los abogados de ‘Chibolín’ aseveran que la promesa de contrato “no constituye una afirmación genérica sobre una eventual posibilidad de empleo, sino un elemento objetivo que permite acreditar la existencia de una actividad laboral futura”, y que debe valorarse junto con el arraigo domiciliario (que intenta acreditar con un contrato de arrendamiento en Surco) y el arraigo familiar (una hija menor que dependería económicamente de él), a efectos de reevaluar la inexistencia actual del peligro de fuga.

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Cabe precisar que otro argumento planteado por la defensa de Andrés Hurtado es que la investigación preparatoria concluyó y la fiscalía ya presentó la acusación con la que pide 30 años de prisión. La especial dificultad de la investigación fue uno de los elementos por los que el Poder Judicial aceptó prolongar la prisión preventiva.