Dana Guzmán superó a la estadounidense Julia Adams en el W100 de Edmond para acceder al cuadro principal en Oklahoma

Dana Guzmán ha extendido su gran momento al clasificar al 'main draw' de Edmond. Crédito: Instagram okproseries.

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Dana Guzmán volvió al circuito con un triunfo que le permitió ingresar al cuadro principal del W100 de Edmond, en Oklahoma. La tenista peruana, ubicada en el puesto 529 de la WTA, superó por 6-1 y 6-2 a la estadounidense Julia Adams, 497 del mundo, en la última ronda de la clasificación.

La victoria confirmó la presencia de la deportista nacida en Piura en el cuadro central del certamen estadounidense por tercera temporada consecutiva. Guzmán resolvió el encuentro en dos sets y extendió su recorrido en un torneo que ya conoce, luego de haber atravesado también la fase previa en las dos ediciones anteriores.

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El partido se disputó en el Edmond Center Court, sede del torneo, y fue el primer enfrentamiento oficial entre ambas. El historial quedó a favor de la peruana, que impuso condiciones desde el arranque ante una rival mejor posicionada en la clasificación mundial.

Guzmán no conectó aces en el encuentro y cometió dos dobles faltas. Pese a esas imprecisiones con el servicio, sostuvo el control del marcador con consistencia desde el fondo de la cancha y aprovechó sus oportunidades para cerrar el partido con diferencia en ambos parciales.

Dana Guzmán accedió por tercera vez al cuadro principal del W100 de Edmond. Crédito: Instagram okproseries.

La peruana ganó el primer set por 6-1 y mantuvo la iniciativa en el segundo, que terminó 6-2. El marcador le permitió superar la ‘qualy’ sin ceder sets en su último partido de clasificación, después de un estreno que exigió un mayor desgaste.

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En su primera presentación, Guzmán derrotó a la también estadounidense Olivia Lincer por 6-4, 4-6 y 6-3. Ese encuentro se extendió a tres mangas y puso a prueba la respuesta física de la peruana, que logró recuperarse tras perder el segundo parcial para sellar el pase a la instancia decisiva.

La clasificación en Oklahoma también tiene incidencia en su cosecha de puntos. Guzmán recuperó cinco de los 17 puntos que había sumado en la edición de 2025 y tendrá la posibilidad de ampliar ese registro si consigue avanzar en el cuadro principal. El torneo forma parte del circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y reúne a jugadoras que buscan escalar posiciones en la WTA.

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¿A quién podría enfrentar Dana Guzmán en primera ronda?

El sorteo del cuadro principal definirá el siguiente desafío para Dana Guzmán, que podría cruzarse con alguna de las principales preclasificadas. Una de las alternativas es la alemana Tatjana Maria, primera siembra del torneo y reciente vencedora de la peruana Lucciana Pérez en el W100 de Templeton.

La tenista peruana consiguió el primer título de la temporada en Southaven. (Crédito: USTA / TAM)

Maria aparece como una de las rivales de mayor jerarquía entre las posibles oponentes de la piurana. La experimentada tenista alemana afronta el torneo como cabeza de serie y llega a Edmond luego de competir en la gira estadounidense sobre superficie dura.

Otra opción es la estadounidense Caroline Dolehide, ubicada en el puesto 142 del ranking mundial. También figura entre las jugadoras que podrían quedar emparejadas con la peruana la española Alicia Herrero Liñana, 128 del escalafón.

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La mexicana Renata Zarazúa, segunda preclasificada, integra el grupo de potenciales rivales de Guzmán en la primera ronda. El cuadro principal reunirá a jugadoras con mayor ubicación en la clasificación, por lo que la peruana buscará trasladar al torneo central el nivel que mostró durante las dos jornadas de la fase previa.

Dana Guzmán y una gran semana en Santa Fe

Mientras Dana Guzmán avanza en Estados Unidos, la tenista peruana también recordó su reciente consagración en Santa Fe, donde obtuvo la medalla de oro para el Team Perú.

Dana Guzmán cursa una maestría en Estados Unidos que termina este año. En 2027 se dedicará de lleno al tenis profesional. Crédito: Instagram Dana Guzmán.

“La verdad que muy contenta. Muy feliz también porque esta es mi primera medalla”, declaró Pérez a Infobae Perú. La deportista remarcó que se trató de su tercera experiencia en unos Juegos Panamericanos o Sudamericanos.

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Pérez explicó que su rendimiento se mantuvo durante toda la competencia. “Jugué bastante bien. Mi nivel me acompañó toda la semana y creo que me adapté súper bien a las condiciones”, afirmó.

La peruana también destacó el acompañamiento de Laura Arraya y Sergio Galdós en el camino hacia el título. “Al final, con la ayuda de Laura y con Sergio también en la final, se pudo dar el oro”, sostuvo tras obtener la presea para Perú.