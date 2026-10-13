Martín Escudero hace un balance tras la final ante Argentina y defiende el proceso de Perú: “No significa que estemos mal”

Tras el regreso del equipo a Lima, el técnico destacó el triunfo ante Brasil en semifinales, explicó las dificultades de la preparación y puso la mira en el próximo Mundial. (Video: Latina)

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Martín Escudero, entrenador de la selección peruana Sub 19 de vóley, se pronunció tras el retorno del equipo nacional a Lima luego de conseguir el subcampeonato en el Sudamericano de la categoría. El técnico evaluó el rendimiento de sus dirigidas, reconoció que no tuvieron una buena actuación en la final ante Argentina y defendió el proceso de formación de las jugadoras.

La ‘bicolor’ llegó al partido decisivo después de superar sus objetivos iniciales en el torneo, incluida una victoria ante Brasil en semifinales. Sin embargo, no pudo cerrar su participación con el título y cayó ante el conjunto argentino en sets corridos. Pese al resultado, Escudero resaltó el trayecto del equipo y sostuvo que la derrota no debe opacar el trabajo realizado durante la competencia.

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“El primer objetivo era ganar la serie, que se dio. El segundo era la semifinal con Brasil, que no iba a ser fácil, sabíamos. Y se dio también al ganar. Fue el mejor partido que tuvimos. Las chicas lo dieron todo, se esforzaron y estudiamos bien a Brasil. Fue un partido muy duro y luego vino el último partido que no jugamos bien”, señaló en diálogo con Latina.

Martín Escudero es el entrenador de la selección peruana de vóley sub 19. Crédito: FPV

Escudero también reconoció el trabajo táctico de Argentina, que logró neutralizar a la selección peruana en la final. Para el técnico nacional, el resultado no cambia la valoración general de la campaña en Maracaibo ni significa que el equipo esté atravesando un mal momento.

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“También nos estudió Argentina, al igual que nosotros las estudiamos, pero no se dieron las cosas. Eso no significa que estemos mal, han hecho un buen torneo, que es lo importante. Esto es paso a paso, como les dije en algún momento, y ahora a prepararse para el Mundial que viene”, afirmó.

Escudero defendió el proceso de la selección peruana

Otro de los puntos que abordó Escudero fue la integración de jugadoras procedentes de la Sub 17. El entrenador pidió no generar divisiones entre los grupos de edad y destacó la adaptación de las voleibolistas que asumieron el reto de competir en el Sudamericano Sub 19.

“Lo que pasa es que la gente quiere dividir. Alguna gente quiere dividir la 17, la 18. Esta es la selección Sub 19. Y en su momento será la 21 o la 23. Se han compenetrado bien las chicas que subimos de categoría, son importantes en el grupo, así como las otras que estuvieron trabajando a la par. Se notó día a día, mientras íbamos jugando”, explicó.

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El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

El técnico remarcó que las deportistas todavía se encuentran en una etapa de formación y que su desarrollo no debe evaluarse únicamente por el resultado de una final. En ese sentido, recordó que el plantel cuenta con jugadoras de 16, 15 y hasta 14 años.

“Recuerden que son menores. El término 19 no significa que ya sean juveniles mayores, son categorías menores. Así como la 17 es infantil, la categoría Sub 19 son menores. Entonces, es importante porque están en pleno proceso y tienen muchos años para mejorar”, sostuvo.

Las dificultades que afrontó Perú antes del Sudamericano

Martin Escudero también detalló que la selección no contó con una extensa preparación internacional antes del campeonato. Según explicó, los encuentros frente al combinado local fueron los únicos partidos previos al torneo y sirvieron para probar distintas alternativas en el equipo.

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“Los únicos partidos que tuvimos antes del torneo fueron los que jugamos contra Venezuela y fuimos rotando la gente. No jugaron nunca las titulares y el partido importante con Venezuela sí jugamos ya con el equipo y creo que ahí empezó”, comentó.

Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19. Crédito: CSV

El entrenador añadió que el debut frente a Chile también representó una dificultad para sus dirigidas, debido a la presión propia de un primer partido. Además, resaltó que el equipo debió competir ante un ambiente adverso durante el encuentro ante las anfitrionas.

“Con Chile nos costó también, no fue fácil porque era primer partido, difícil, pero con Venezuela sí, las cosas se dieron con todo el público en contra, con muchas cosas encima, que ellas no están acostumbradas”, manifestó.

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Tras cerrar el Sudamericano con el segundo lugar, la selección peruana Sub 19 tendrá que continuar con su preparación de cara al próximo Mundial. Para Escudero, el subcampeonato representa un paso dentro de un proceso que todavía tiene margen de crecimiento y que buscará consolidarse con nuevas experiencias internacionales.