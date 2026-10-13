Pamela Franco denuncia a Pamela López por violencia psicológica al denigrarla en su streaming

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Pamela Franco presentó una denuncia contra Pamela López por presunta afectación psicológica, según informó su abogada, Medaly Barrientos. La acción fue interpuesta en la comisaría de San Antonio, en Miraflores, después de las expresiones que López lanzó en su programa de streaming Vale Todo contra la cantante y las integrantes de su club de fans.

La defensa de Franco sostiene que los comentarios difundidos el viernes 10 de octubre no solo estuvieron dirigidos a la intérprete, sino también a sus seguidoras.

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Durante la emisión, Pamela López se refirió al fandom de la cantante como “Las clandestinas” y le pidió que se “calle”, frases que generaron la reacción de la artista, sus admiradoras y su equipo legal.

La denuncia abre una nueva etapa en el conflicto mediático entre Pamela Franco y Pamela López. Sin embargo, la presentación de una acusación no determina responsabilidad penal: corresponderá a las autoridades evaluar los hechos y definir si el caso continúa dentro de una investigación.

Pamela Franco presentó una denuncia contra Pamela López por presunta afectación psicológica, luego de los comentarios emitidos en el programa de streaming Vale Todo sobre la cantante y sus seguidoras. TikTok

La denuncia de Pamela Franco contra Pamela López

Medaly Barrientos, abogada de Pamela Franco, explicó que su patrocinada decidió iniciar acciones legales por las declaraciones difundidas en el programa de streaming de Pamela López. Según la letrada, las expresiones cuestionadas forman parte de una serie de ataques que, desde su perspectiva, afectan a la cantante y a las mujeres que integran su comunidad de seguidoras.

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“Estamos sumando las acciones legales contra la señora Pamela López por lo difundido el día diez en su programa Vale Todo, ¿no? Pamela López habría, pues, vociferado una serie de insultos, de ataques, que ya no solo vienen en contra de la señora Pamela Franco, sino ya acarrea un tema de un fandom, que es de la señora Pamela Franco. Entonces, en ese sentido, pues ya no solo viene denigrando a una mujer, sino ahora ya expresándose de varias mujeres”, declaró Barrientos.

La abogada señaló que la denuncia fue presentada por una presunta afectación psicológica. Asimismo, indicó que su despacho considera que el caso debe ser evaluado por las autoridades correspondientes, a partir de las declaraciones emitidas públicamente por la expareja de Christian Cueva.

“Estamos hablando de la pena de dos a cinco años, ¿no? El delito de lesiones en la modalidad de la violencia psicológica que le viene causando la señora Pamela Franco”, manifestó Barrientos al referirse a la calificación legal que plantea la defensa de la cantante.

La letrada también afirmó que este no sería el único proceso que enfrenta a ambas figuras. De acuerdo con su versión, Pamela Franco ya habría iniciado una querella por presunta difamación contra Pamela López en 2024, caso que estaría próximo a entrar a una etapa de juicio.

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Por ahora, López no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia anunciada por la defensa de Franco ni sobre la declaración de Medaly Barrientos en torno a las consecuencias que podría tener el proceso.

Medaly Barrientos, abogada de Pamela Franco, explicó que la acción se relaciona con presuntos agravios difundidos en un programa de streaming. TikTok

El comentario sobre “Las clandestinas” que generó la controversia

El origen de la nueva disputa se encuentra en una emisión de Vale Todo, espacio de streaming conducido por la expareja de Christian Cueva. Durante el programa, la también animadora se refirió a las muestras de respaldo que recibió Pamela Franco después de la inauguración de su organización vinculada con niños con trastorno del espectro autista.

En ese contexto, López lanzó una pregunta sobre el nombre del club de fans de la cantante. “¿Yo quiero saber cómo se llama tu fandom?”, expresó antes de añadir: “¿Se llama ‘Las clandestinas’?”.

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El comentario fue interpretado por las seguidoras de Pamela Franco como una burla. Posteriormente, López continuó con críticas contra la cantante y manifestó: “Sabemos de qué estás hecha, las lágrimas de cocodrilo que, pues, botaste y te debes quedar callada. Ya formaste tu ONG, así que cállate”.

Las frases circularon en redes sociales y provocaron la respuesta de Pinky’s de Pamela Franco Oficial, uno de los grupos de admiradoras de la cumbiambera. Las integrantes del club difundieron un comunicado para rechazar la forma en que fueron mencionadas durante el programa.

“No somos ‘clandestinas’ ni aceptamos insinuaciones que pretendan denigrarnos por apoyar a nuestra artista. Somos mujeres que merecemos respeto y no permitiremos que se normalicen las burlas, el señalamiento ni el maltrato psicológico hacia nosotros”, señalaron.

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El pronunciamiento de las fanáticas puso el foco en el impacto que, según ellas, pueden tener las expresiones públicas contra una comunidad de seguidoras. También sostuvieron que su respaldo a Pamela Franco no debería ser motivo de insultos o comentarios descalificadores.

Pamela López arremete contra la cantante Pamela Franco por la creación de una ONG y otros temas personales.

Las seguidoras de Pamela Franco respaldaron la decisión

Tras conocerse la denuncia, las admiradoras de Pamela Franco volvieron a expresar su apoyo a la cantante. El grupo aseguró que la defensa de una artista no debe convertirse en motivo de señalamientos y pidió que se mantenga el respeto entre quienes participan en las discusiones de espectáculos.

En su comunicado previo, las integrantes del fandom señalaron que algunas de sus seguidoras son menores de edad y que los comentarios emitidos en espacios públicos pueden afectar emocionalmente a quienes reciben burlas o calificativos por apoyar a una figura del entretenimiento.

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La defensa de Pamela Franco también incluyó este punto entre los argumentos para presentar acciones legales. Medaly Barrientos indicó que los comentarios cuestionados no solo habrían afectado a la cantante, sino que involucrarían a varias mujeres identificadas con su club de fans.

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