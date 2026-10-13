Mundo

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

El dictador asistió el domingo a la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa, acompañado por su hija, conocida como Ju Ae, y su esposa, Ri Sol Ju. Las fotografías difundidas por la agencia estatal KCNA mostraron armamento desarrollado bajo su liderazgo

El líder norcoreano Kim Jong Un y su hija Kim Ju Ae asisten a la ceremonia de inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional del Segundo Comité Económico, en Corea del Norte (REUTERS)
El líder norcoreano Kim Jong Un y su hija Kim Ju Ae asisten a la ceremonia de inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional del Segundo Comité Económico, en Corea del Norte (REUTERS)
Guardar

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong Un, visitó un museo de la industria de defensa que exhibe el misil balístico intercontinental Hwasong-20, capaz de alcanzar Estados Unidos, en medio de las expectativas por una posible reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su próximo viaje a Asia, según informó el martes la agencia estatal KCNA.

Kim asistió el domingo a la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa, acompañado por su hija, conocida como Ju Ae, y su esposa, Ri Sol Ju. Las fotografías difundidas por KCNA mostraron armamento desarrollado bajo su liderazgo, desde drones hasta el misil balístico intercontinental Hwasong-20.

PUBLICIDAD

Según Shin Jong-woo, secretario general del Foro de Defensa y Seguridad de Corea, una pantalla situada frente al lanzador del Hwasong-20 parecía mostrar un diseño de ojivas múltiples y un mapa mundial con alcances que se extendían más allá del territorio continental de Estados Unidos hasta Oriente Medio, Australia y Sudamérica.

“La exposición parece tener como objetivo destacar los logros del programa de desarrollo científico de defensa de Kim”, afirmó Shin. “Dio la impresión de ser propaganda destinada a obtener una ventaja estratégica antes de una posible cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos”, agregó.

Las fotografías difundidas por KCNA mostraron armamento desarrollado bajo su liderazgo, desde drones hasta el misil balístico intercontinental Hwasong-20 (REUTERS)
Las fotografías difundidas por KCNA mostraron armamento desarrollado bajo su liderazgo, desde drones hasta el misil balístico intercontinental Hwasong-20 (REUTERS)

El informe de KCNA se publicó un día después de que Trump afirmara que podría reunirse con Kim durante su próximo viaje a Asia. Se espera que el mandatario estadounidense asista a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en China para mediados de noviembre.

PUBLICIDAD

El museo también refleja un esfuerzo de Kim por convertir las exhibiciones de armamento norcoreano en símbolos permanentes de los avances militares del régimen, según los analistas citados por Reuters.

“Al convertir lo que antes eran exposiciones temporales de armas en un museo permanente, Kim está institucionalizando sus logros militares y presentando el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte como un legado consumado y perdurable”, afirmó Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

Por otra parte, El régimen de Corea del Norte anunció que el lunes realizó una prueba de lanzamiento de un misil balístico táctico para verificar la actualización técnica de un componente clave, cuyo nombre no especificó.

Según KCNA, la modificación representa un paso importante para mejorar el rendimiento de todos los sistemas de armas ofensivas, aunque la agencia no proporcionó más detalles sobre las características del componente ni sobre los resultados técnicos de la prueba.

El informe de KCNA se publicó un día después de que Trump afirmara que podría reunirse con Kim durante su próximo viaje a Asia. Se espera que el mandatario estadounidense asista a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en China para mediados de noviembre (REUTERS)
El informe de KCNA se publicó un día después de que Trump afirmara que podría reunirse con Kim durante su próximo viaje a Asia. Se espera que el mandatario estadounidense asista a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en China para mediados de noviembre (REUTERS)

El Ejército surcoreano informó el lunes que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar frente a su costa oriental, en el cuarto ensayo de este tipo de Pyongyang en un mes, tras una reciente prueba de un misil hipersónico por parte de Seúl.

“Nuestro ejército detectó alrededor de las 09:20 (00:20 GMT) varios misiles balísticos lanzados desde la zona de Pyongyang hacia el mar del Este”, indicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado, en referencia al mar de Japón. El organismo añadió que reforzó la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón confirmó el lanzamiento de al menos un misil que se presume balístico.

(Con información de REUTERS)

Temas Relacionados

Corea del NorteRégimen de Corea del NorteKim Jong UnHwasong-20Últimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

La cotización del crudo del mar del Norte avanzó un 1,8% este lunes, ante el temor de que la violencia afecte durante más tiempo los envíos desde uno de los mayores productores mundiales

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

Murió un adolescente de 15 años en Israel por una munición sin detonar durante una excursión escolar

La policía atribuye la explosión a una bomba de racimo que Hezbollah habría lanzado hace unos tres años cerca de la frontera con el Líbano; el hecho reabre el debate sobre las submuniciones que quedan sin estallar

Murió un adolescente de 15 años en Israel por una munición sin detonar durante una excursión escolar

Ucrania aprueba una ley sobre minorías y desbloquea su adhesión a la Unión Europea

Kiev sancionó una norma exigida por Hungría para levantar su veto, mientras los veintisiete Estados miembros acordaron ampliar las conversaciones sobre el mercado único y la competitividad

Ucrania aprueba una ley sobre minorías y desbloquea su adhesión a la Unión Europea

Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

Andrei Serbin Pont analizó en Infobae al Mediodía el caso de los vehículos alquilados durante ejercicios de defensa y las medidas adoptadas por Polonia e Israel para limitar su ingreso a instalaciones militares

Noruega detectó que los autos chinos usados por militares grababan bases y códigos de acceso

Tras afirmar que Rusia intervino en el Brexit, el primer ministro británico pidió reforzar los lazos con la UE

Andy Burnham afirmó ante los Comunes que los ataques híbridos de Moscú contra las democracias europeas obligan a revisar el vínculo debilitado tras la salida del bloque en 2020 del país

Tras afirmar que Rusia intervino en el Brexit, el primer ministro británico pidió reforzar los lazos con la UE
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gana Diario: resultados del 12 de octubre del último sorteo

Gana Diario: resultados del 12 de octubre del último sorteo

Detienen en Chiapas a presunto asesino de empresario dueño de Chachitos

Precio del aceite de oliva en España este martes 13 de octubre

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

La merluza, el pescado rico en proteínas que protege el sistema nervioso y cuida los huesos y los músculos

DEPORTES

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Una figura de la Premier reveló que reconocidos futbolistas lo contactaron tras contar la agresión sexual que sufrió: “Les pasó algo similar”

La impactante cifra por la que se vendió una icónica camiseta de Michael Jordan: es la segunda prenda deportiva más cara de la historia

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’