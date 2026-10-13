El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

El líder norcoreano Kim Jong Un y su hija Kim Ju Ae asisten a la ceremonia de inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional del Segundo Comité Económico, en Corea del Norte (REUTERS)

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El líder del régimen norcoreano, Kim Jong Un, visitó un museo de la industria de defensa que exhibe el misil balístico intercontinental Hwasong-20, capaz de alcanzar Estados Unidos, en medio de las expectativas por una posible reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su próximo viaje a Asia, según informó el martes la agencia estatal KCNA.

Kim asistió el domingo a la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa, acompañado por su hija, conocida como Ju Ae, y su esposa, Ri Sol Ju. Las fotografías difundidas por KCNA mostraron armamento desarrollado bajo su liderazgo, desde drones hasta el misil balístico intercontinental Hwasong-20.

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Según Shin Jong-woo, secretario general del Foro de Defensa y Seguridad de Corea, una pantalla situada frente al lanzador del Hwasong-20 parecía mostrar un diseño de ojivas múltiples y un mapa mundial con alcances que se extendían más allá del territorio continental de Estados Unidos hasta Oriente Medio, Australia y Sudamérica.

“La exposición parece tener como objetivo destacar los logros del programa de desarrollo científico de defensa de Kim”, afirmó Shin. “Dio la impresión de ser propaganda destinada a obtener una ventaja estratégica antes de una posible cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos”, agregó.

Las fotografías difundidas por KCNA mostraron armamento desarrollado bajo su liderazgo, desde drones hasta el misil balístico intercontinental Hwasong-20 (REUTERS)

El informe de KCNA se publicó un día después de que Trump afirmara que podría reunirse con Kim durante su próximo viaje a Asia. Se espera que el mandatario estadounidense asista a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en China para mediados de noviembre.

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El museo también refleja un esfuerzo de Kim por convertir las exhibiciones de armamento norcoreano en símbolos permanentes de los avances militares del régimen, según los analistas citados por Reuters.

“Al convertir lo que antes eran exposiciones temporales de armas en un museo permanente, Kim está institucionalizando sus logros militares y presentando el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte como un legado consumado y perdurable”, afirmó Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

Por otra parte, El régimen de Corea del Norte anunció que el lunes realizó una prueba de lanzamiento de un misil balístico táctico para verificar la actualización técnica de un componente clave, cuyo nombre no especificó.

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Según KCNA, la modificación representa un paso importante para mejorar el rendimiento de todos los sistemas de armas ofensivas, aunque la agencia no proporcionó más detalles sobre las características del componente ni sobre los resultados técnicos de la prueba.

El informe de KCNA se publicó un día después de que Trump afirmara que podría reunirse con Kim durante su próximo viaje a Asia. Se espera que el mandatario estadounidense asista a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en China para mediados de noviembre (REUTERS)

El Ejército surcoreano informó el lunes que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar frente a su costa oriental, en el cuarto ensayo de este tipo de Pyongyang en un mes, tras una reciente prueba de un misil hipersónico por parte de Seúl.

“Nuestro ejército detectó alrededor de las 09:20 (00:20 GMT) varios misiles balísticos lanzados desde la zona de Pyongyang hacia el mar del Este”, indicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado, en referencia al mar de Japón. El organismo añadió que reforzó la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón confirmó el lanzamiento de al menos un misil que se presume balístico.

(Con información de REUTERS)