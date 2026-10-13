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La Ruta del Pejerrey 2026 será el 12 de diciembre: carrera solidaria unirá Miraflores y La Punta a beneficio de niños con cáncer

El recorrido comprende de 21 kilómetros y busca convocar a más de 1500 corredores, 300 más que la última edición

El 12 de diciembre será la fecha oficial para la carrera Ruta del Pejerrey.
El 12 de diciembre será la fecha oficial para la carrera Ruta del Pejerrey. Crédito: Instagram Ruta del Pejerrey.
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La Ruta del Pejerrey volverá el 12 de diciembre con una carrera de 21 kilómetros entre Miraflores y La Punta, en el Callao. La competencia, organizada por Runners con Causa, busca reunir a más de 1.500 participantes y recaudar más de S/30 mil para Magia, asociación que brinda apoyo a niños con cáncer y a sus familias.

La prueba cerrará por quinto año consecutivo el calendario runner de Lima. Parte del dinero obtenido por las inscripciones será destinado a Casa Magia, el albergue de la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer, que recibe a pacientes de bajos recursos procedentes de otras regiones y a sus acompañantes durante los tratamientos en la capital.

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La inscripción tiene un costo de S/115. Los cupos anunciados para esta primera etapa se agotaron, aunque la organización podría habilitar nuevas vacantes antes de la competencia.

La convocatoria busca superar la asistencia de 2025, cuando participaron más de 1.200 corredores. Para este año, los organizadores proyectan sumar 300 personas más y elevar el monto de la donación conseguida en la edición anterior, que llegó a S/25 mil.

Las medallas que otorgará La Ruta del Pejerrey, una carrera con fin benéfico.
Las medallas que otorgará La Ruta del Pejerrey, una carrera con fin benéfico. Crédito: Instagram La tura del Pejerrey.

Una carrera de 21 kilómetros que convierte inscripciones en apoyo

La Ruta del Pejerrey partirá desde Miraflores y finalizará en La Punta. El trayecto comprende 21 kilómetros y está dirigido a corredores con distintos niveles de experiencia, pues la finalidad de la jornada no se limita al resultado deportivo.

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La iniciativa surgió con el propósito de vincular a la comunidad runner con acciones de ayuda social. De ese modo, los participantes podrán completar la distancia prevista mientras contribuyen con recursos para niños que deben viajar a Lima con el fin de acceder a atención oncológica especializada.

Muchas de esas familias llegan desde el interior del país y enfrentan gastos de traslado, alimentación y estadía durante períodos prolongados. Casa Magia ofrece alojamiento gratuito para pacientes pediátricos y un familiar o tutor, además de servicios de alimentación, transporte y acompañamiento emocional.

La asociación cuenta con 32 habitaciones en su sede de Surquillo. La entidad anunció además un proyecto de ampliación para sumar 18 habitaciones y alcanzar una capacidad de atención para 50 familias provenientes de distintas regiones.

La Ruta del Pejerrey 2026 estima convocar a 1500 corredores.
La Ruta del Pejerrey 2026 estima convocar a 1500 corredores. Crédito: Instagram La Ruta del Pejerrey.

Según la organización, el objetivo es evitar que la falta de recursos económicos obligue a los pacientes a interrumpir sus tratamientos. La atención incluye apoyo para necesidades relacionadas con medicamentos, insumos, exámenes, traslados y procedimientos que requieren los menores.

La recaudación apunta a financiar la atención de familias que llegan a Lima

Los organizadores de la carrera esperan recaudar más de S/30 mil en esta edición. El dinero se destinará al trabajo de Magia y a los servicios que ofrece a niños con cáncer y a sus familias durante su estadía en Lima.

En la edición pasada, la Ruta del Pejerrey reunió a más de 1.200 personas y permitió entregar S/25 mil a la institución. El nuevo objetivo representa un incremento de S/5 mil y se apoya en una convocatoria de más de 1.500 corredores.

Quienes no puedan participar en la carrera también podrán aportar a la causa. La alternativa está dirigida a personas que viven en otras ciudades, no consiguieron inscripción o no pueden completar el recorrido de 21 kilómetros.

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