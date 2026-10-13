Fenómeno El Niño agrava el riesgo de incendios forestales en Perú: Esta es su influencia

Dos integrantes del Cuerpo de Bomberos del Perú intenta sofocar el fuego de un incendio forestal en el sierra del país. (Andina)

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En lo que va de 2026, Perú ha registrado 385 incendios forestales, una cifra que deja cinco personas fallecidas y daños en áreas naturales, viviendas y actividades productivas. La influencia del Fenómeno El Niño puede elevar el riesgo en los Andes y la Amazonía, donde la falta de lluvias reduce la disponibilidad de agua y deja la vegetación seca. Bajo esas condiciones, un foco puede avanzar como una línea que encuentra combustible continuo en el terreno.

Un incendio forestal es la propagación no controlada de fuego en bosques, pastizales, matorrales, maleza u otras superficies con vegetación. Aunque puede aparecer durante cualquier estación, su frecuencia aumenta cuando escasean las precipitaciones.

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En los Andes y la Amazonía, el periodo de mayor incidencia suele extenderse de julio a diciembre; en la costa norte, los registros se concentran entre enero y marzo. La temporada seca transforma ramas, hojas y pastos en material combustible.

El calor, el viento y la falta de agua aceleran el avance

El Niño global, asociado al calentamiento anómalo del Pacífico central, puede profundizar la sequía y el estrés hídrico en zonas andinas y amazónicas. La falta de precipitaciones, los cielos despejados y una mayor radiación solar favorecen temperaturas más altas.

Si se suman vientos que pueden superar los 40 kilómetros por hora, las llamas cambian de dirección y ganan velocidad. La escasez de agua también limita las tareas de control y extinción.

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Las causas suelen estar ligadas a actividades humanas. La quema de rastrojos, residuos vegetales o basura; las fogatas mal apagadas y el uso de fuego para limpiar campos pueden originar emergencias. Los rayos explican una proporción menor de los casos.

Cuando el fuego alcanza áreas habitadas, puede afectar a personas, animales, viviendas, cultivos, ganadería y rutas de comunicación. Además, altera el suelo, compromete fuentes de agua y libera dióxido de carbono por la combustión de materia orgánica.

Entre el 11 y el 12 de octubre, las autoridades atendieron 13 incendios forestales en distritos de Apurímac, Amazonas, Arequipa, Puno, Moquegua, Ayacucho y Cusco. La Policía Nacional del Perú (PNP), municipios, serenazgo, bomberos, brigadas voluntarias y población organizada participaron en las acciones de control, según cada localidad.

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Los reportes preliminares señalaron daños a la ganadería y a la cobertura natural. En Acopia, Cusco, una persona sufrió quemaduras y recibió atención en el Hospital Regional de Cusco.

Composición: Infobae Perú

Las medidas de prevención buscan reducir los focos de incendio

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda evitar la quema de residuos, no arrojar colillas ni fósforos encendidos y no prender fuego cerca de bosques o pastizales. Si una fogata resulta necesaria, debe ubicarse lejos de vegetación seca, delimitarse con arena o piedras y apagarse por completo. También aconseja retirar maleza y materiales inflamables de los alrededores de las viviendas, así como participar en faenas de limpieza y vigilancia comunitaria.

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Las familias pueden incorporar estos riesgos a su Plan Familiar de Emergencia con rutas de evacuación, puntos de reunión y una red de apoyo para personas en condición de vulnerabilidad. Indeci plantea mantener lista la Mochila para Emergencias con artículos personales y ayudas mecánicas que requieran quienes tienen discapacidad. Las viviendas también pueden incorporar señales luminosas para personas sordas, avisos audibles para personas ciegas y accesos sin obstáculos. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantiene el monitoreo de los siniestros junto con autoridades regionales, provinciales y distritales, mientras continúan las evaluaciones de daños y necesidades en las zonas afectadas hasta el cierre de cada reporte.