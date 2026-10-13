Vecinos de Pachacámac temen otro huaico como el de 2023 por el estado de la quebrada Tinajas: cultivos de fresa, ají y apio estarían en riesgo

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Cerca de 50 familias agricultoras de Tamboinga, en Pachacámac, temen que nuevos huaicos afecten sus terrenos ante la llegada del fenómeno El Niño. Los pobladores recuerdan el desborde de 2023, que perjudicó viviendas y cultivos, y advierten que las condiciones actuales de la quebrada Tinajas mantienen en riesgo sus actividades agrícolas.

Durante un recorrido por la zona, un equipo de Latina Noticias observó un puente de poco más de tres metros de ancho y un canal obstruido por vegetación, piedras y rocas. Los vecinos cuestionan la falta de obras de prevención y sostienen que la infraestructura disponible no garantiza el acceso a sus chacras ante una nueva emergencia.

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“Lamentablemente, el cultivo lo perdemos, se queda en el campo, porque ¿cómo sacamos la mercadería? No hay acceso a nada, no tenemos un acceso. Es la única vía", advirtió uno de los agricultores entrevistados. Las familias temen que un nuevo desborde les impida trasladar sus cosechas y las deje incomunicadas.

Temen que la quebrada Tinajas vuelva a desbordarse como en 2023

La quebrada Tinajas, ubicada en Pachacámac, se activó en 2017 y 2023, según la información recogida durante el reportaje. El último desborde ocasionó daños en viviendas y terrenos agrícolas de Tamboinga. Ante la posibilidad de nuevas emergencias, los pobladores cuestionan las condiciones del puente y la falta de intervenciones que atiendan las características del cauce.

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Durante la inspección, el equipo periodístico calculó que la quebrada tiene aproximadamente ocho metros de ancho, mientras que el puente mide poco más de tres metros. También identificó vegetación, piedras y rocas en la desembocadura, además de un canal obstruido que podría dificultar el paso del agua.

Oswaldo, vecino de la zona, recordó que anteriormente la población contaba con un puente que consideraba mejor construido. “Aquí teníamos un puente bien hecho que hizo la población. Mire lo que han hecho ahora, ese puente que tenemos”, manifestó al mostrar la infraestructura actual. El poblador pidió revisar también los puentes ubicados en la parte alta de la quebrada.

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Otro agricultor relató que el agua llegó a desviarse hacia las chacras durante el huaico anterior y perjudicó extensas áreas de producción. “Hemos sido afectados, pues, inmensas hectáreas de cultivos”, declaró. Además, expresó su malestar por la falta de respuesta a sus pedidos: “Seguimos preocupados [...] esperamos de las autoridades y de verdad que no nos hacen caso”.

Cultivos de fresa, ají y hortalizas están expuestos a nuevos huaicos

Los agricultores de Tamboinga dependen de una producción que incluye fresas, ají, culantro, apio y otras hortalizas, además de árboles frutales como palta y lúcuma. Algunos pobladores también se dedican a la crianza de cuyes. Estas actividades representan una fuente de ingresos para las familias, por lo que un nuevo desborde podría comprometer su economía.

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Uno de los vecinos explicó que los huaicos anteriores destruyeron parte de sus sembríos y que los agricultores comenzaron a plantar nuevamente para recuperar sus terrenos. “Todos esos sembríos en la temporada de huaicos se perdieron y ahorita se han reactivado a poner otras plantas”, relató durante la entrevista.

Un pequeño puente y un canal con vegetación cruzan la zona agrícola de Tamboinga, en Pachacámac, donde los vecinos reclaman obras ante posibles huaicos. (Captura: Latina Noticias)

La falta de una vía alternativa agrava el riesgo. Si el puente queda bloqueado por el agua o los materiales arrastrados por la quebrada, los agricultores no tendrían cómo retirar sus cosechas. La pérdida de productos afectaría sus ingresos y dificultaría la comercialización de alimentos destinados a los mercados.

Los pobladores también cuestionaron las obras realizadas en el sector y reclamaron una vía que responda a sus necesidades. “Nos prometen y nos prometen”, expresó uno de los agricultores al referirse a los compromisos que, según indicó, no resolvieron el problema del acceso a los terrenos. Las familias piden que se considere el tránsito de vecinos y maquinaria para facilitar sus labores.

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Familias agrícolas esperan obras de prevención ante el fenómeno El Niño

Oswaldo calculó que alrededor de 50 familias agricultoras podrían verse perjudicadas por un nuevo desborde en la quebrada Tinajas. Los pobladores dependen de sus cultivos para mantener sus hogares y advierten que una emergencia también dificultaría el traslado de productos y el ingreso de ayuda a la zona.

Uno de los agricultores resumió la importancia de esta actividad para la comunidad y advirtió sobre las consecuencias de otro huaico. “Gracias a la agricultura nosotros sobrevivimos, pero si vamos a ser afectados con esto, para nosotros va a ser un problema total”, señaló durante el reportaje.

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Los vecinos reclaman una intervención que contemple el estado del puente, la limpieza del canal y las condiciones de toda la quebrada. Oswaldo pidió revisar el cauce y las estructuras ubicadas en la parte alta, mientras otros agricultores insistieron en la necesidad de contar con una vía que les permita retirar la mercadería y mantener el acceso a sus chacras.

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Ante la preocupación por el fenómeno El Niño, las familias de Tamboinga esperan que las autoridades de Pachacámac atiendan sus demandas y evalúen medidas de prevención. Los pobladores temen que otro huaico vuelva a destruir sus cultivos y los deje incomunicados, como ocurrió durante emergencias anteriores.