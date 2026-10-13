Perú

¿Cuándo Keiko Fujimori oficializará el regreso de las expulsiones en los colegios? Esta es la fecha clave

Medida aún no está vigente. Gobierno ha prepublicado el decreto supremo y debe transcurrir un plazo para recibir aportes de la sociedad civil

Una mujer habla por micrófono detrás de un podio del Ministerio de Educación del Perú, con una imagen de niños sonrientes al fondo
Keiko Fujimori habla ante un podio del Ministerio de Educación de Perú frente a un panel con imágenes de estudiantes.
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La presidenta Keiko Fujimori anunció el regreso de las expulsiones en los colegios, medida impulsada tras la agresión sexual registrada en el Liceo Naval Almirante Guise.

El último lunes, el Ministerio de Educación publicó la resolución ministerial 613-2026-MINEDU con la que se publicó el proyecto de decreto supremo que aprueba los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, así como de su exposición de motivos.

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En estos lineamientos se restablece a los colegios la facultad de sancionar con la separación definitiva a estudiantes que incurran en faltas muy graves, las mismas que también tipifica el documento publicado.

Ahora bien, la resolución ministerial también dispuso que el plazo para recibir comentarios, aportes u opiniones de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en general es de 15 días contados a partir del día siguiente de su publicación en El Peruano.

Entonces, el plazo en el que el Gobierno estará habilitado para oficializar el decreto supremo para reintroducir las expulsiones es el martes 27 de octubre.

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Documento oficial impreso con el texto Se resuelve, cinco artículos normativos y la firma digital del ministro de Educación de Perú
El Ministerio de Educación de Perú dispone la publicación del proyecto sobre disciplina escolar en la Educación Básica y establece un plazo de quince días para recibir aportes de la ciudadanía.

“Hemos trabajado un primer documento, el mismo que tiene que ser prepublicado para que nuestra sociedad pueda opinar sobre el mismo y dar sus alcances. Creo que el aporte de los especialistas, los padres de familia y la opinión pública pueda contribuir a mejorar este documento, que en general resume la devolución de la autoridad a los profesores y a los directores de las instituciones educativas”, dijo el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante la presentación de los lineamientos.

Cabe precisar que los aportes de la sociedad civil, como indicó el titular del Minedu, podrían ser evaluados por el sector a fin de mejorar los lineamientos.

Una vez que se tenga el texto final, la presidenta Keiko Fujimori y el ministro Chang podrán ordenar la publicación del decreto supremo en el diario oficial El Peruano.

Un hombre trajeado habla frente a un micrófono en un podio con el logotipo del Ministerio de Educación de Perú
El ministro de Educación de Perú, José Antonio Chang, habla en un estrado durante la presentación de las nuevas normas de disciplina escolar. (@Ministerio de Educación)

Los nuevos lineamientos

Los Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar dividen las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones proporcionales y criterios de gradualidad. Entre las faltas muy graves, Chang detalló la violencia sexual, la extorsión, el acoso escolar, el robo, la discriminación, el porte de armas y la organización de actividades delictivas. Según el funcionario, tres suspensiones acumuladas en un año podrían derivar en la separación definitiva del plantel.

Fujimori sostuvo que los maestros estaban “arrinconados” y no podían corregir a los estudiantes. “Al maestro se le respeta”, afirmó la presidenta, quien anunció el retorno de la nota de conducta como herramienta para orientar el comportamiento en las aulas.

Ambos aclararon que ninguna sanción podrá significar el abandono educativo del alumno. Para los casos de separación, el esquema contempla alternativas como escuelas de reinserción, aulas híbridas, centros comunitarios y acompañamiento psicológico.

Para los colegios públicos, los lineamientos establecen cabello corto obligatorio para los varones, prohibición de teñirse el pelo, y restricciones al maquillaje y las uñas pintadas en las alumnas, además de criterios sobre uniforme y largo de falda. Los centros privados mantendrán sus propios reglamentos en este aspecto.

Fujimori pidió a los estudiantes informar casos de violencia sexual o bullying a profesores y directores. “Lo que no puede pasar es que la víctima se retire del colegio”, advirtió, y señaló que los responsables serán puestos ante el Ministerio Público.

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