Lorena Góngora pone en valor la campaña de Perú en el Sudamericano Sub 19: “El país se tiene que poner orgulloso”

La entrenadora de Atlético Atenea destacó la evolución del vóley peruano tras la medalla de plata y la clasificación al Mundial Sub 19 de 2027. (Video: Sportivo)

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Lorena Góngora destacó el crecimiento del vóley peruano luego de la campaña de la selección en el Sudamericano Sub 19, donde conquistó la medalla de plata y clasificó al Mundial de la categoría de 2027. La entrenadora de Atlético Atenea y miembro del comando técnico del equipo patrio Sub 17 valoró el desempeño de las juveniles y consideró que el país debe reconocer los avances conseguidos.

Tras culminar el Atenea Open 2026, la estratega de las ‘diosas’ resaltó el aporte de las menores que integraron el combinado nacional y el trabajo que se realiza tanto en las selecciones como en los clubes.

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“La verdad que Perú se tiene que poner orgulloso. La Sub 17 que entró hizo un buen espectáculo. Hoy, para mí está Perú, Argentina arriba y Venezuela con Brasil, estamos en ese escalón en lo que es Sub 17 y Sub 19. Es un cambio grandísimo”, señaló.

Góngora sostuvo que este progreso también responde a una evolución en la formación de las voleibolistas dentro de las instituciones deportivas, lo que permite competir frente a selecciones de mayor tradición.

“Es bueno el trabajo que está haciendo Perú, y no tan solo la selección, porque también hay un cambio en el desarrollo de los clubes y hoy tienes jugadoras que te juegan de igual a igual a un Brasil”, añadió.

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Lorena Góngora también trabaja en el comando técnico de la selección peruana sub 17. Crédito: Atenea

Góngora espera que Perú dé el salto al título

La entrenadora expresó su deseo de que la selección continúe creciendo y pueda convertir sus avances en nuevos logros internacionales. Aunque no conocía el resultado de la final al momento de la entrevista, dejó clara su expectativa como integrante del comando técnico de la ‘bicolor’.

“No sé cómo salió con Argentina. Por más que sea Argentina, yo sé, en este momento represento a Perú y espero que Perú tenga ese salto y que salga campeón. Creo que será grandioso por lo que es, para lo que es para el país”, manifestó.

Las bajas de Atenea y el desarrollo de las armadoras nacionales

Góngora también explicó que Atlético Atenea afrontó el amistoso con una sola armadora, debido a la ausencia de las dos jugadoras que habían sido consideradas para el plantel y que participaron en el Sudamericano Sub 19.

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“Tenemos a las dos armadoras que tendrían que estar acá. Hoy jugamos con una sola armadora y yo cruzaba todos los dedos que no pasara nada, que si no, se acababa el partido. Pero también un desafío para nosotros seguir desarrollando esa armadora”, comentó.

La entrenadora reveló que recibió la posibilidad de incorporar a una levantadora extranjera, pero apuesta por brindar oportunidades a las jugadoras locales para que continúen desarrollándose.

“Ale (Villarán) nos ofreció la posibilidad de traer una armadora extranjera, pero creo que el espacio está dado para las armadoras locales y creo que van a tener posibilidad de desarrollarse y dar su mejor juego”, sostuvo.

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El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

El empate ante Regatas y los objetivos de la temporada

El amistoso entre Atlético Atenea y Regatas Lima terminó 2-2, resultado acordado por ambos clubes para cerrar el encuentro sin un ganador. El partido permitió a los dos equipos probar jugadoras y distintas formaciones a pocos días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

“Tanto para Regatas como para nosotros este amistoso ha sido muy bueno. Nos permitió rotar y probar jugadoras y formaciones. Estamos a una semana y tener un partido de este nivel ha sido importante, si lo hubiéramos ganado nosotros o lo hubieran ganado ellos, en la semana es muy difícil apretar a las jugadoras. En cambio, acabar así nos permite seguir reajustando para lo que va a venir el inicio de la liga”, explicó Góngora.

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La estratega indicó que el plantel recién lleva dos semanas trabajando completo y que todavía necesita consolidar su funcionamiento. Por ello, planteó objetivos progresivos para la campaña.

“Para mí esta liga tiene tres momentos y hoy la idea es meternos arriba. En el primer momento, clasificar para estar entre los diez y después seguir escalando”, concluyó.